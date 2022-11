La Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe si concluderà tra pochi giorni, quando le armate di Namor (Tenoch Huerta) invaderanno il Wakanda in Black Panther: Wakanda Forever, ma i Marvel Studio stanno già valutando la possibilità di proseguire la saga del supereroe wakandiano con Black Panther 3. Inizialmente introdotto in Captain America: Civil War, il primo protettore del Wakanda è stato T’Challa (Chadwick Boseman), tornato in azione in Black Panther prima e poi nel capitolo finale corale della saga degli Avengers, composto dal dittico Infinity War e Endgame. La scomparsa di Chadwick Boseman ha portato i Marvel Studios a dovere valutare se chiudere l’arco narrativo dedicato al personaggio o se esplorare nuove possibilità, una scelta che ha portato alla nascita di Black Panther: Wakanda Forever, lasciando ora aperta la possibilità di un Black Panther 3.

I Marvel Studios stanno già valutando un possibile Black Panther 3

La scomparsa di Boseman ha spinto il regista Ryan Coogler e lo sceneggiatore Joe Robert Cole a rivedere le loro idee in merito all’evoluzione di Black Panther, portando a un cambio di prospettiva sul personaggio, focalizzando l’attenzione dei fan del Marvel Cinematic Universe sulle donne al centro della nuova avventura wakandiana. Sono infatti Shuri (Letitia Wright), Nakia (Lupita Nyong’o), Okoye (Danai Gurira) e la regina Ramonda (Angela Bassett) a rappresentare il fulcro emotivo di questa vicenda, un tratto specifico di Black Panther: Wakanda Forever che potrebbe contenere il nuovo carattere del personaggio da cui sviluppare un potenziale Black Panther 3.

Black Panther 2

Durante un’intervista con Collider, Moore ha svelato che i Marvel Studios stanno già pensando a un Black Panther 3, ma prima di avviare una produzione vogliono vedere come i fan accoglieranno il secondo capitolo delle avventure dell’eroe wakandiano:

Questa è una grande domanda. Ad esser onesti, non sto cercando di sviare la domanda. Vogliamo che prima vedere come il pubblico accoglierà il film, e credo che Ryan sia sinceramente interessato a vedere come il film performa prima di decidere. Ci sono delle idee che si concentrano su cosa potremmo fare per un terzo capitolo, ma finché il film non esce, siamo abbastanza scaramantici a riguardo. Non vogliamo rischiare, perché non si può mai sapere cosa succede

Comprensibile questa posizione, considerato che in Black Panther: Wakanda Forever assisteremo al passaggio di consegne del ruolo di Pantera Nera da T’Challa a Shuri, momento cruciale per lo sviluppo del personaggio. Se il pubblico mostrerà apprezzamento per questa evoluzione, possiamo supporre che un eventuale terzo episodio possa concentrarsi sulle conseguenze dello scontro con Namor, introducendo anche nuovi avversari.

