Gli imperdibili artbook per veri appassionati di Cultura Pop

Se siete alla ricerca di un bel volume illustrato o di un artbook particolare da regalare a qualcuno di speciale (ma anche per voi stessi) ecco la nostra selezione degli “imperdibili artbook per veri appassionati di Cultura Pop“. La lista che troverete qui di seguito varia molto come tematiche, nel tentativo di accontentare un po’ tutti, passando dalla fantascienza al fantasy, dalle sculture di sideshow al catalogo definitivo sulle sneakers. Scommettiamo che tra questi troverete il libro che fa per voi?

The Art of Drew Struzan

Magari il nome di Drew Struzan non vi dice molto, ma se vi dicessimo che è la mano che si cela dietro alcune delle copertine più iconiche della cultura pop? Ecco una serie di poster cinematografici sui quali ha lavorato: Trilogia di Star Wars,Trilogia di Ritorno al Futuro, Quadrilogia di Indiana Jones, I Goonies, Grosso Guaio a Chinatown, Hook ed Harry Potter. Il libro di ben 159 pagine a colori raccoglie molte delle sue opere che sicuramente fanno parte anche della vostra memoria.

The Art of John Alvin

Altro nome che forse ai più non dirà nulla ma anche lui ha lavorato come artista per diversi film che sono diventati simbolo per varie generazini. A lui dobbiamo i poster di Batman Returns, Alien, E.T., Willow, Gremlins e Frankestein Jr ma anche lungometraggi Disney come Aladdin, La Sirenetta, Il Gobbo di Notre Dame, Il Re Leone. Questo Artbook racchiude i suoi lavori migliori in 160 pagine a colori.

The Movie Art of Syd Mead: Visual Futurist

Syd Mead è il concept designer che negli anni ottanta e novanta ha dato il suo contributo a film come Blade Runner, Tron, Aliens – Scontro Finale e il primo lungometraggio di Star Trek del 1978. Il libro in questione mostra diversi bozzetti e concept in un libro di oltre 256 pagine, un bel volumone da aggiungere in libreria.

The Art of Rick and Morty

E’ l’artbook definitivo per i fan di Rick and Morty, l’irriverente serie cartoon di Adult Swim. Anche se il libro tratta delle prime due stagioni analizza nel dettaglio ogni personaggio comparso con tanto di bozzetti e studi preliminari. Forse dovreste sapere anche la killer feature di questo libro…si illumina al buio, top!

The Ultimate Sneaker Book

Il questo volume di oltre 600 pagine (avete letto bene!) sono raccolti 15 anni della rivista Sneaker Freaker. Al suo interno potrete immergervi in un coloratissimo viaggio nel mondo delle Sneakers in ogni minimo dettaglio. Con il libro attraverserete oltre 100 anni di storia delle scarpe più cool della pop culture. Air Max, Air Force, Adi Dassler, Converse per citarne solo alcune. Fatevi un regalo, che siate collezionisti di Sneakers o no non vi deluderà, must have!

Capturing Archetypes by Sideshow Vol.1/2/3

Con questa serie di libri, Sideshow si racconta in oltre vent’anni di storia del suo brand. Al suo interno sono presenti making of delle sue statue più belle e bellissime fotografie. Le stesse fotografie spesso sono state utilizzate per la promozione delle statue come immagini ufficiali e nel formato cartaceo possono compensare (almeno in parte) il desiderio di possederle tutte. Il secondo volume è focalizzato su eroi e villain mentre il terzo oltre a diversi eroi Marvel introduce la recente linea Court of the Dead. Sono uno più bello dell’altro provare per credere.

Stranger Things. Il Libro Ufficiale

Il libro (tradotto in italiano) è un tributo dei fratelli Duffer ai fan di Stranger Things, la serie di successo di Netflix. Grazie a questo prezioso volume, i fan potranno tuffarsi nel mondo creato dai Duffer andando ad esplorare ogni angolo segreto della cittadina di Hawkins e vari aneddoti della serie tv. Siete indecisi? Se vi piace la serie amerete anche questo Libro. 223 pagine a colori con copertina rigida e sovra-copertina che simula l’effetto strappato di un vecchio libro anni ottanta.

The Art of Mondo

Negli ultimi anni, Mondo ha ricevuto diversi riconoscimenti a livello globale per i suoi bellissimi poster artistici che hanno come soggetti sia film che serie tv in una prospettiva davvero unica. Star Wars, Robocop, Ritorno al Futuro, Jurassic Park, Game of Thrones, Godzilla, Kill Bill e tanti altri. The Art of Mondo racchiude tantissimi lavori in un volume deluxe di 304 pagine.

The Art of He-Man

L’artbook definitivo per gli amanti di He-Man and the Masters of the Universe. Tuffatevi nel mondo di Eternia e scoprite la storia che ha dato origine a uno dei fenomeni degli anni 80 che ancora oggi attira milioni di appassionati in tutto il mondo con le varie riedizioni dei mitici giocattoli. All’interno di questo librone di oltre 300 pagine potrete trovare numerose fotografie, disegni dell’epoca e una raccolta dettagliata di ogni giocattolo uscito.

Star Wars Art: Ralph Mcquarrie

Probabilmente, senza Ralph Mcquarrie, lo Star Wars che conosciamo oggi non esisterebbe nemmeno. I suoi bozzetti e disegni hanno ispirato George Lucas nella creazione di uno dei fenomeni più redditizi della galassia. L’opera, raccolta in due volumi di pregio, racconta attraverso le immagini tutto il processo creativo che ha portato l’artista a ideare l’aspetto di personaggi iconici come Darth Vader, C-3PO e R2-D2. Lasciatevi guidare dalla forza e mettetelo nel carrello.

The Art of the Lord of the Rings

Questo bellissimo volume sul Signore degli Anelli è il nostro Bonus. Non è stato facile fare una selezione tra le tante proposte che ci sono ad oggi ma questa in rappresentanza del genere fantasy doveva esserci. Il volume celebra i 60 anni dalla pubblicazione del Signore degli Anelli con un sontuoso artbook a colori in cui sono compresi gli sketch e i disegni originali di J.R.R. Tolkien di cui solo alcuni sono apparsi in precedenza. 240 pagine per un’opera cardine della letteratura Fantasy.

