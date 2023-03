Fast and Furious, Il Signore degli Anelli, Il Trono di Spade sono solo alcuni dei franchise della cultura pop a cui si fa riferimento, in maniera spassosa e divertente, in Shazam! Furia degli Dei. Il secondo capitolo delle avventure dell’eroe DC, interpretato da Zachary Levi e diretto da Andy F. Sandberg, è attualmente in tutte le sale – recuperate la nostra recensione QUI. Ma non ci sono solo riferimenti e citazioni, eccovi i migliori easter egg di Shazam Furia degli Dei. Attenzione ovviamente agli SPOILER!

Non sapete chi sia Shazam? Recuperate il nostro articolo: Da Captain Marvel a Shazam: la storia dell’eroe bambino DC

I migliori easter egg di Shazam! Furia degli Dei

Gattini e gattoni

Una delle prime missioni che la Shazam Family affronta in questo secondo film è il salvataggio di alcune persone dal crollo di un ponte. La missione viene portata a termine, non senza qualche piccolo intoppo ovviamente, e Darla oltre ad utilizzare la sua Velocità di Mercurio per aiutare i poveri malcapitati non può resistere al fascino di un gruppo di gattini. Uno di questi piccoli mici viene portata a casa Vázquez e poi nella Roccia dell’Eternità dove fra i nomi papabili per il nuovo inquilino si pensa anche a Tawny. Il riferimento è alla mitica tigre parlante, ribattezzata in italiano Rosso Boccalarga, spalla di moltissime avventure di Shazam sia nella Golden Age che in epoca moderna.

Violini in Fiamme

La Roccia dell’Eternità è un luogo misterioso, potenzialmente infinito, ma soprattutto ricco di oggetti magici. Uno di questi oggetti, già visto nel primo film, torna ad essere protagonista anche in Shazam! Furia degli Dei. Si tratta del misterioso violino perennemente in fiamme. Si tratta davvero di uno dei più oscuri easter egg dei film e che risale ad una storia apparsa su Captain Marvel Adventures Volume 1 #64 (data di copertina agosto 1946). In quella occasione Shazam (allora ancora chiamato Captain Marvel) dovette affrontare l’unione fra Oggar, uno dei suoi villain più ricorrente nella Golden Age, e Nero, misterioso violinista che, con il suono del suo violino, poteva incendiare palazzi e oggetti attorno a lui.

Come il violino sia finito nella Roccia dell’Eternità è un mistero, sulle sue proprietà magiche invece il regista Andy F. Sandberg ha rivelato che si tratta di un violino completamente in metallo che può quindi essere posto tranquillamente fra le fiamme di qualsiasi camino: niente effettivi digitali all’opera qui ma solo tanta praticità umana!

Bambole diaboliche

Billy Batson spesso dimentica che il suo alte ergo supereroistico sia un adulto e infatti nel film cerca aiuto dall’unico medico che probabilmente ha visto nella sua giovane vita ovvero un pediatra. Ma un pediatra non è uno psicanalista anche se i più attenti avranno notato una presenza sinistra nel suo studio: Annabelle. La bambola proveniente dal franchise di The Conjuring infatti siede tranquillamente con un peluche di Wonder Woman e una action figure di Batman.

Shazam, Furia degli Dei

Il regista Andy F. Sandberg ha inserito la bambola perché ha diretto nel 2017 Annabelle: Creation, spinoff della saga creata da James Wan incentrata sulle sue malefiche origini. Il regista ha anche spiegato che avrebbe voluto inserire allo stesso tavolo un peluche di Detective Chimp ma non gli è stato permesso.

Starro

La presenza di Annabelle non è l’unico easter egg contenuto nello studio del pediatra/psicologo. Su una lavagna per imparare l’alfabeto tramite l’associazione fra l’iniziale e il nome di un animale compare alla S anche Starro. Si tratta del conquistatore alieno, dalla caratteristica forma di stella marina, protagonista di The Suicide Squad di James Gunn.

T-shirt nerd

La t-shirt si sa è uno dei capi di abbigliamento essenziali di ogni nerd che si rispetti e Freddie Freeman Jr. e Billy Batson non fanno eccezione.

Shazam, Furia degli Dei

Nello specifico Billy sfoggia una classica t-shirt con il logo dei mitici Goonies mentre l’armadio di Freddie Freeman spazia dal cult Il Gigante di Ferro a Il Signore degli Anelli (quella con l’albero Yggdrasill) passando per I Gremlins fino all’ultima molto meta in cui un pipistrello e un passerotto sono mascherati come Batman e Robin.

L’originale Billy Batson

Durante l’assedio di Philadelphia da parte delle creature magiche, finalmente Shazam riesce a vincere il favore della cittadinanza ma c’è ancora da risolvere il problema legato al suo nome. Fra i numerosi passanti accorsi a fare il tifo per lui ce n’è uno molto speciale che veste una familiare t-shirt rossa e gialla. Si tratta dell’attore Michael Gray che interpretò proprio Billy Batson nella serie TV cult degli anni 70 intitolata Shazam.

Cammei

Quello di Michael Gray non è l’unico cammeo illustre del film. Il regista Andy F. Sandberg ha infatti riservato per sé una parte molto particolare: è una delle vittime che viene trascinata via in volo da una delle arpie che hanno preso d’assalto Philadelphia. Infine da segnalare il cammeo dell’attivissimo doppiatore Diedrich Bader che interpreta lo sfortuna Prof. Geckle, quello che salva prima Freddie dai bulli ma poi finisce vittima della magia di Kalypso. Bader ha doppiato tantissimi personaggi in svariate serie animate DC, il suo ruolo più importante però rimane sicuramente quello di Batman nella divertente Batman The Brave and The Bold.