I migliori film del decennio secondo il Toronto Film Festival!

Il Toronto Film Festival ha presentato ufficialmente i migliori film del decennio, una lista insolita di lungometraggi selezionati da curatori, storici e archivisti canadesi (e di tutto il mondo). A vincere è Zama, un film del 2017 diretto da Lucrecia Martel.

La lista de i migliori film del decennio comprende innanzitutto lungometraggi appartenenti a qualsiasi genere, formato e lunghezza. Gli unici a non apparire in primo piano sono stati quelli dedicati ai supereroi, infatti non hanno ottenuto una buona posizione.

Insieme a Zama, a contendersi il podio sono stati Toni Erdmann (2016, diretto da Maren Ade) e Adieu au langage (2014, diretto da Jean-Luc Godard), rispettivamente posizionati come secondo e terzo classificato. Di seguito la classifica completa de i migliori film del decennio.

Zama (2017) diretto da Lucrecia Martel Toni Erdmann (2016) diretto da Maren Ade Adieu au langage (2014) diretto da Jean-Luc Godard Moonlight (2016) diretto da Barry Jenkins Sieranevada (2016) diretto da Cristi Puiu The Assassin (2015) diretto da Hou Hsiao-hsien

Transit (2018) diretto da Christian Petzold Film Socialisme (2010) diretto da Jean-Luc Godard Holy Motors (2012) diretto da Leos Carax

Uncle Boonmee Who Can Remall His Past Lives (2010) diretto da Apichatpong Weerasethakul The Master (2012) diretto da Paul Thomas Anderson

Ida (2013) diretto da Paweł Pawlikowski

Get Out (2017) diretto da Jordan Peele

Neighboring Sounds (2012) diretto da Kleber Mendonça Filho

Faces Places (2017) diretto da Agnès Varda e JR

Vitalina Varela (2019) diretto da Pedro Costa The Turin Horse (2011) diretto da Béla Tarr

Burning (2018) diretto da Lee Chang-dong

The Strange Case of Angelica (2010) diretto da Manoel de Oliveira