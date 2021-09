I migliori film Sky di settembre: cosa vedere questo mese

Si ritorna al lavoro e, a breve, si ritornerà anche a scuola: cosa c’è di meglio, dopo una lunga giornata, che godersi il cinema comodamente da casa grazie al catalogo Sky Cinema? A settembre l’offerta filmica di Sky si rinnova ancora una volta proponendo una lista di titoli cui tutti gli abbonati potranno accedere, selezionando tra un ampio ventaglio di generi. Vi proponiamo alcuni dei migliori film Sky di settembre, fornendo a fine articolo l’elenco completo dei titoli disponibili questo mese. Buona visione!

I migliori film Sky di settembre

Madre

Dietro la regia di Rodrigo Sorogoyen, il film che prosegue l’omonimo cortometraggio del 2017, candidato a un Premio Oscar e 3 Goya, oltre ad aver ricevuto una premiazione al Festival del Cinema di Venezia. Madre è un film che sonda con delicatezza un rapporto sul filo del rasoio. Elena è a Madrid quando il figlio di 6 anni, Ivàn, è in vacanza col padre sulle spiagge francesi. Lei lo contatta telefonicamente, ma il bambino le comunica di trovarsi da solo in spiaggia, facendo partire una corsa destinata a una ricerca disperata. Dieci anni dopo, Elena si è trasferita nella località vicina alla stessa spiaggia in cui Ivàn sembra essere sparito.

È qui che nota Jean, un sedicenne che ha l’età che avrebbe oggi Ivàn, oltre a un volto che lo ricorda in maniera impressionante. Elena lo avvicina per scoprire di più sul suo conto, creando un legame con il giovane che sarà visto ambiguamente e con rifiuto sia dai genitori di lui che dagli abitanti del posto. Madre è stato girato nel 2019 tra Spagna e Francia e il suo cast comprende Marta Nieto, Jules Porier, Alex Brendemuhl, Anne Consigny e Frédéric Pierrot. La pellicola di Sorogoyen sarà disponibile su Sky Cinema Due domenica 5 settembre.

Godzilla vs. Kong

Uno è il kaiju per eccellenza più spaventoso che esista. L’altro è la creatura strappata alla sua isola per diventare un’attrazione. Cosa accadrebbe se le forze di questi due giganteschi esseri si scontrassero? Ce lo mostra Adam Wingard con il suo Godzilla vs. Kong, sequel dei film Kong: Skull Island del 2017 e Godzilla II – King of Monster del 2019. Distribuito a partire da marzo di quest’anno, in una “proiezione” congiunta tra cinema e piattaforme digitali, il film rappresenta il quarto capitolo del MonsterVerse ed ha per protagonisti le due creature mostruose più rappresentate nella storia del cinema, Godzilla e Kong.

Nella pellicola di Wingard tra i migliori film Sky di settembre, gli uomini abitano il pianeta Terra insieme ai Titani, enormi creature di cui la coalizione governativa Monarch intende studiare le origini, per comprenderli meglio e garantire un futuro all’umanità. Due tra questi Titani, Godzilla e Kong, danno tuttavia avvio a uno scontro senza quartiere, aizzati l’uno contro l’altro da un’anomala quanto misteriosa attività sismica. La loro lotta non solo metterà in serio pericolo la popolazione che ne sarà coinvolta, ma nasconde un’oscuro segreto che minaccia la vita sull’intero pianeta Terra. Godzilla vs. Kong vanta nel suo cast la presenza di Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Lance Reddick e sarà disponibile su Sky Cinema Uno lunedì 6 settembre.

Lassie Torna a Casa

Un classico nell’infanzia di molti, ritorna sullo schermo grazie a un film remake con protagonista uno dei cani più famosi del cinema: Lassie, nella pellicola Lassie Torna a Casa. Dopo il celebre film del 1943 tratto dal romanzo di Eric Knight e una serie TV indimenticabile che ha accompagnato l’infanzia di molti, arriva il remake che racconta le avventure di Lassie, coraggiosa Rough Collie. La pellicola del 1943 era stata diretta da Fred McLeod Wilcox, stavolta invece il testimone passa in mano a Hanno Olderdissen, che firma Lassie Torna a Casa con una regia perfetta per un film per famiglie.

Nella nuova trasposizione cinematografica di Olderdissen viene ripresa la trama ideata da Knight nel suo romanzo, rivendendola attraverso un remake calato nei giorni nostri. Qui Flo, figlio di Andreas e Sandra, è costretto a dire addio alla sua Lassie: il padre perde il lavoro e la famiglia è costretta a trasferirsi in una nuova abitazione, tuttavia l’affittuaria non permette la presenza di animali in casa. Lassie viene quindi affidata al conte Von Sprengel che se ne prenderà cura insieme alla nipote Priscilla, finchè Lassie non viene smarrita durante uno dei loro viaggi. Lassie Torna a Casa sarà visibile su Sky Cinema Uno venerdì 10 settembre.

Yalda

Tra i migliori film Sky di settembre, una pellicola drammatica premiata al Sundance Film Festival nel 2019: Yalda, diretta dal regista iraniano Massoud Bakhshi al suo secondo lungometraggio. Un film che parla di diritti umani, del ruolo della donna e di quanto il peso mediatico influisca sulla percezione che abbiamo di certi fatti. Protagonisti di Yalda, Sadaf Asgari, Behnaz Jafari e Arman Darvish; il film sarà disponibile su Cinema Due il 16 settembre.

Yalda racconta il processo in diretta televisiva di Maryan, ventiduenne che ha ucciso accidentalmente il marito Naser di 65 anni, durante il litigio inerente alla gravidanza della giovane. La legge prevede che solo la famiglia della vittima può offrire il suo perdono al colpevole del delitto: Maryan può avere così una possibilità di salvarsi dall’impiccagione che l’attende attraverso un faccia a faccia in una sorta di reality show con Mona, sua ex amica e figlia di Naser, che potrà concedere o meno il suo perdono.

Synchronic

Anche la fantascienza trova il suo posto tra i migliori film Sky di settembre, con il titolo Synchronic, pellicola distribuita nel 2020 da Notorious Pictures e diretta da Justin Benson e Aaron Moorhead. Protagonisti del film, Dennis (Jamie Dornan) e Steve (Anthony Mackie), due paramedici che tentano di salvare alcune vittime di una nuova droga in circolazione in città, il Synchronic. La loro comprensione della sostanza dovrà però vedersela con strani fenomeni che coinvolgono persino lo spazio-tempo e metteranno in pericolo la vita della figlia di Dennis, portandoli a credere che forse il Synchronic non è solo una semplice droga.

Synchronic mescola così thriller e fantascienza, tra morti misteriose e inaspettati salti nel tempo. Presentato per la prima volta nel 2019 al Toronto Film Festival, è stato distribuito a partire dal 2020 e prevede nel suo cast Jamie Dornan, Anthony Mackie, Ally Ioannides, Katie Aselton e Betsy Holt. Gli abbonati a Sky Cinema potranno accedere al titolo sabato 18 settembre, tramite il canale Cinema Uno.

Dream Horse

Come trionfare, a dispetto degli ostacoli e delle avversità? Grazie al gioco di squadra. Questo uno dei pilastri che sostengono Dream Horse, brillante pellicola diretta da Euros Lyn che parla di coraggio, voglia di riscatto e team work allo stato dell’arte. Dream Horse parla infatti di Jan Vokes, una donna di 50 anni che vive in una piccola località gallese, Cefn Forest, piuttosto insoddisfatta della sua carriera come cassiera in un supermercato e del suo matrimonio ormai privo di passione. Per risollevare le sorti della sua vita, Jan decide di prendersi cura di una purosangue in procinto di dare alla luce il suo piccolo e di rendere il cavallo un campione da corsa, Dream Alliance.

È proprio grazie all’ “alleanza” che Jan forma con i concittadini di Cefn Forest che riuscirà a portare avanti la sua impresa, nonostante tutto. Dream Horse, con la sua trama brillante e la sua ambientazione british, si aggiudica un posto tra i migliori film Sky di settembre. Il suo cast comprende Toni Collette, Damian Lewis, Owen Teale, Alan David e Linda Baron. Il titolo sarà fruibile su Sky Cinema Uno mercoledì 22 settembre.

Io, Lui, Lei e l’Asino

Chiude l’elenco il film francese campione d’incassi in patria diretto da Caroline Vignol, ovvero Io, Lui, Lei e l’Asino. Una commedia romantica che si fa largo tra i migliori film Sky di settembre e che pare abbia conquistato anche il cuore della critica, con 8 candidature ai César Awards e 2 premi vinti. Io, Lui, Lei e l’Asino ci porta tra gli splendidi paesaggi delle Cévennes, dove Antoinette, una maestra di scuola elementare, condivide un viaggio con il cocciuto asino Patrick e instaura con lui una buffa amicizia, dopo aver ricevuto una cocente delusione dal suo amante, Vladimir, in vacanza con la famiglia.

Divertente, ricco di romanticismo ma anche di avventura, ambientato in una location mozzafiato che ci porta in luoghi lontani dove la natura riesce a lenire qualunque pena d’amore. Il film di Vignol vede tra i suoi protagonisti Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte, Jean-Pierre Martins e sarà visibile a catalogo il 28 settembre, su Sky Cinema Due.

L’elenco completo