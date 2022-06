Ed eccoci con il consueto riepilogo mensile per ricordarvi quali sono stati i migliori fumetti di giugno 2022, tra quelli transitati a Il Trono di Zeth. Anche se i mesi estivi di solito vedono un leggero calo delle uscite sembra che la prospettiva stia decisamente cambiando!

Non vi resta che tuffarvi nei singoli video e riguardarvi le singole puntate de Il Trono di Zeth per scoprire i migliori fumetti di giugno 2022.

I migliori fumetti di giugno 2022 – Il Trono di Zeth ep. 35

In questa puntata abbiamo affrontato il tema caldo del momento ovvero l’acquisizione del 51% delle quote di Star Comics da parte di Mondadori. Non vi consigliamo fumetti in questo episodio, ma vi offriamo un punto di vista chiaro ed esaustivo di cosa significa questa notizia e di quali potrebbero essere le conseguenze, cercando ovviamente sempre di citare fonti e trattare l’argomento con competenza. Come siamo abituati a fare. Come si dovrebbe sempre fare.

I migliori fumetti di giugno 2022 – Il Trono di Zeth ep. 36

I migliori fumetti di giugno 2022 – Il Trono di Zeth ep. 37

I migliori fumetti di giugno 2022 – Il Trono di Zeth Ep. 38