Come ben sappiamo giugno è il Pride Month, il mese in cui si celebra l’orgoglio LGBTQ+ e si rivendica i propri diritti, per affermare la propria identità e la propria unicità e per proclamare il diritto alla libertà di essere se stessa, senza alcun tipo di discriminazione. Anche nei fumetti, nei manga e nelle graphic novel le tematiche e personaggi LGBTQ+ sono presenti, senza tabù: sono storie che parlano di inclusività che celebrano le identità LGBTQ+ con messaggi importanti capaci di raggiungere un vasto pubblico. Quali sono quindi i migliori fumetti e manga per il Pride Month?

I migliori fumetti per Pride Month

Sia la Panini Comics che la Star Comics anche quest’anno ci propongono una selezione delle migliori letture per celebrare la comunità LGBTQ+. Vi ricordiamo che la Star Comics, con la sua collana Queer, è il primo editore indipendente italiano a proporre una collana manga espressamente dedicata alla narrazione di storie oltre i binarismi di genere.

I migliori fumetti LGBTQ+ della Panini Comics

Marvel Pride

Uscita: Giugno

Prezzo: € 19

Pagine: 160

Rilegatura: Cartonato

Formato: cm 17×26

Interni: Colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

Il volume Marvel Pride presenta non solo alcune delle più famose “storie che hanno fatto la storia”, ma anche una ricca selezione di pagine inedite dedicate ai personaggi LGBTQ+ dell’Universo Marvel. Un’antologia fatta di piccole e grandi storie, come il coming out di Northstar e il debutto del nuovo Capitan America, che puntano i riflettori sul mondo queer della Casa delle Idee.

DC Pride

Uscita: Giugno

Prezzo: € 17

Pagine: 144

Rilegatura: Cartonato

Formato: cm 17×26

Interni: Colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

L’antologia DC Pride raccoglie dodici storie inedite realizzate da sceneggiatori e artisti come James Tynion IV, Mariko Tamaki, Trung Le Nguyen, Stephen Byrne, Klaus Janson, Amy Reeder, Vita Ayala, Nicole Maines, Nic Klein e dalle fumettiste italiane Elena Casagrande ed Enrica Eren Angiolini. Un albo innovativo e coraggioso che abbraccia la pluralità e la diversità del mondo dei comics e del mondo intorno a noi.

Sorairo Flutter

Uscita: 23 giugno 2022

Prezzo: € 15,90

Pagine: 728

Rilegatura: Brossurato

Formato: cm 13×18

Interni: Bianco e nero/Colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

Sorairo Flutter, il delicato manga scritto da Okura e disegnato da Coma Hashii, racconta le difficoltà di accettarsi in una straordinaria storia scolastica. Noshiro, un ragazzo di seconda superiore, non ha mai avuto esperienze sentimentali, ma la vicinanza con il compagno di classe Sanada lo spingerà a riflettere su cosa vuol dire piacere a qualcuno.

Our True Colors

Uscita: 23 giugno 2022

Prezzo: € 19,50

Contiene: 3 volumi brossurati con sovraccoperta

Rilegatura: Brossurato

Formato: cm 13×18

Interni: Bianco e nero

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

Da giovedì 23 giugno sarà disponibile anche il cofanetto di Our True Colors, opera in tre volumi di Gengoroh Tagame, icona del mondo LGBTQ+, che racconta l’esplorazione senza veli dei sentimenti di un giovane alle prese con la sfida di essere sé stesso.

Marco M. Lupoi, direttore editoriale Panini Comics, ha commentato:

“Si parla tantissimo in questi anni di “rappresentazione”. È un concetto per me chiarissimo (e per tutti coloro che si sono sentiti diversi o non rappresentati nella loro vita) ma che può sfuggire ai più. Si tratta di quel meccanismo psicologico “base” che ci fa riconoscere nei personaggi della fiction che, in qualche modo, riprendono la nostra identità, che secondo noi ci rappresentano sulla pagina stampata, sul palcoscenico, sullo schermo. Nonostante la diversity fosse presente da quasi subito nel mondo dei fumetti, i personaggi queer sono stati gli ultimi ad arrivare. Da giovane lettore di fumetti (di supereroi e non solo) gay e alla ricerca di rappresentazione, sono cresciuto leggendo migliaia di storie bellissime in cui potevo immedesimarmi – e la metafora della diversità era così forte che era immediato ritrovarsi negli eroi più tormentati, che combattevano anche contro la grettezza e la discriminazione di coloro che non accettavano “l’altro” – ma non vedermi rappresentato. È stato con l’arrivo dei primi personaggi DC e Marvel sullo spettro dell’arcobaleno, negli anni 80 e 90, che anche il mondo LGBTQ+ è entrato in quello dei fumetti, prima in punta di piedi e poi in maniera sempre più netta. A questo servono le storie: a farci sognare, capire e alla fine portarci alla versione migliore di noi. Con un po’ di rappresentanza in più. Che ci aiuta sempre a camminare a testa alta, con orgoglio.”

I migliori fumetti LGBTQ+ della Star Comics

Run Away With Me, Girl

Uscita: 8 giugno

Prezzo: € 6,50

Pagine: 208

Rilegatura: brossurato

Formato: 12.8×18

Interni: b/n e colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

Maki e Midori erano fidanzate al liceo, ma dopo il diploma le due ragazze si separarono e intrapresero strade diverse. Sono trascorsi 10 anni da quel momento, ma Maki non ha dimenticato il suo primo amore.

Un giorno, le due si rincontrano casualmente. Maki scopre che Midori è incinta e sta per sposarsi… ma è solo questione di tempo prima che i sentimenti assopiti siano pronti a riemergere più forti che mai…

Il primo volume sarà disponibile in doppia versione: una regolare e l’altra a tiratura limitata con ben 3 illustration card in allegato.

Boys Run the Riot

Uscita: 15 giugno

Prezzo: € 7,50

Rilegatura: brossurato

Formato: 15×21

Interni: b/n

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

Ryo è transgender e si sente profondamente a disagio con il suo corpo di donna. Non riesce a parlare apertamente con nessuno di ciò che prova e riesce a trovare un po’ di pace solo vestendo degli abiti maschili.

Le cose cambiano dopo l’incontro con Jin, uno studente che si trasferisce nella sua stessa scuola. Totalmente diversi, ma accomunati dalla stessa passione per la moda, Ryo e Jin decidono di creare insieme un marchio di abbigliamento per aiutare tutti a sentirsi a proprio agio.

È tempo di dare voce al proprio cuore e di dare forma ai propri sogni: BOYS RUN THE RIOT!

Until I Meet My Husband

Uscita: 22 giugno

Prezzo: € 7,50

Pagine: 208

Rilegatura: brossurato

Formato: 15×21

Interni: b/n

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

Maki e Midori erano fidanzate al liceo, ma dopo il diploma le due ragazze si separarono e intrapresero strade diverse. Sono trascorsi 10 anni da quel momento, ma Maki non ha dimenticato il suo primo amore. Un giorno, le due si rincontrano casualmente. Maki scopre che Midori è incinta e sta per sposarsi… ma è solo questione di tempo prima che i sentimenti assopiti siano pronti a riemergere più forti che mai… Il Boys’ Love incontra l’attivismo LGBTIQ+! Dopo il successo online, arriva finalmente anche in Italia in formato cartaceo la commovente storia autobiografica di Ryosuke Nanasaki, una attivista gay giapponese, che attraverso i meravigliosi disegni di Yoshi Tsukizuki, autore già noto per le sue produzioni Boys’ Love, racconta la sua vita dall’infanzia fino al matrimonio.

Until I Meet My Husband inaugurerà il Pride Month 2022 e sarà disponibile sia sotto forma di manga che di romanzo. Inoltre, per festeggiare l’arrivo della serie, sarà disponibile, a tiratura limitata, anche uno speciale cofanetto che raccoglierà fumetto, novel e uno speciale shikishi dell’autore.

Acquistando in tutte le fumetterie aderenti almeno un volume fra i tre titoli Run Away With Me, Girl 1, Boys Run the Rio 1 (regular o limited con box) e Until I Meet My Husband (manga, romanzo o box), i lettori riceveranno in regalo un braccialetto che Star Comics ha dedicato al Pride Month, in tre diverse declinazioni: LOVE IS LOVE, LOVE IS FREEDOM, LOVE IS EQUALITY. In fumetteria sarà inoltre possibile leggere gratuitamente, tramite apposito QR code, le prime pagine delle tre opere in uscita.

Our Not-So-Lonely Planet Travel Guide

Uscita: 4 giugno

Prezzo: € 6,50

Pagine: 192

Rilegatura: brossurato

Formato: 12.8×18

Interni: b/n e colore

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

Il serio Asahi e lo spensierato Mitsuki potrebbero sembrare una coppia piuttosto improbabile, ma in realtà sono innamoratissimi l’uno dell’altro e hanno fatto un patto: faranno un viaggio in giro per il mondo e quando torneranno in Giappone si sposeranno! Comincia per i due fidanzati un emozionante viaggio per i paesi di tutto il mondo, alla scoperta di culture e persone diverse, ma anche di loro stessi.

Boy meets Maria

Prezzo: € 8,90

Pagine: 242

Rilegatura: brossurato

Formato: 15×21

Interni: b/n e colore

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

Taiga è un liceale scapestrato, fin da piccolo appassionato di supereroi. Un giorno, assistendo allo spettacolo del club di teatro della scuola, s’innamora perdutamente di una talentuosa ballerina e attrice, che si rivela poi essere un… ragazzo! Come si evolveranno le cose fra i due studenti? Una piccola perla nel panorama fumettistico giapponese firmata da PEYO.

Le iniziative Star Comics per il Pride Month

Dal 16 giugno al 2 luglio, in collaborazione con UNIQLO Italia, presso il negozio di via Cordusio a Milano sarà allestita un’esposizione dedicata a Boys Run the Rio e agli altri titoli disponibili per il Pride Month. Per l’occasione si terrà anche un panel di approfondimento dedicato al tema dell’espressione di sé attraverso la moda.

Il 17 giugno dalle ore 18:00, presso Mondadori Bookstore Cola di Rienzo a Roma, si terrà un panel sulle tematiche queer nel mondo dei manga, con un focus su Boys meets Maria, Run Away With Me, Girl, Boys Run the Rio 1 e Until I Meet My Husband.