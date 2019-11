I migliori fumetti sul Natale da regalare

Quali fumetti sul Natale regalare per Natale? Le festività natalizie si avvicinano così come l’ansia e lo stress per l’acquisto dei regali. Abbiamo, però, delle buone notizie per voi: se la persona a cui state pensando di fare un regalo è un amante del mondo del fumetto avrete davvero l’imbarazzo della scelta su cosa fargli trovare sotto l’Albero. Ma se volete un aiuto per una idea originale ed a tema natalizio ecco a voi i nostri consigli dei migliori fumetti sul Natale, alcuni dei quali sono dei veri e propri spin-off di celebri saghe.

Il Canto di Natale di Topolino

Uno dei più grandi classici della letteratura Disney è certamente il Canto di Natale, divenuto indimenticabile anche grazie al film d’animazione. La storia prende spunto dal celebre romanzo omonimo di Charles Dickens, ma i panni dell’avaro ed egoista Ebenezer Scrooge vengono vestiti da Zio Paperone. Quest’ultimo deve affrontare una dura lezione di vita che lo stravolgerà per sempre e gli farà comprendere la vera magia del Natale. Un’opera emozionante e introspettiva che non può certamente mancare nella libreria di un vero amante di fumetti.

Klaus

Per molti è una leggenda, per altri un mito, ma è amato universalmente sia dai grandi che dai piccini. Chi può però dire di conoscere le vere origini di Babbo Natale? Si tratta di un fumetto ambientato in un misterioso passato mitologico e magico in cui vengono raccontati i natali della carriera di Babbo Natale. L’autore è il maestro Grant Morrison che insieme al disegnatore Dan Mora hanno rinnovato il personaggio di Santa Claus trasformandolo in un moderno supereroe. Per far ciò hanno preso spunto da decine fonti legate al personaggio provenienti dal folklore vichingo e dallo sciamanesimo siberiano.

Buon Natale, Charlie Brown!

Ecco un altro grande classico dei fumetti natalizi. Buon Natale, Charlie Brown! è una storia realizzata da Charles M. Schulz che dal 1989 riscalda i cuori di migliaia di fan dei Peanuts. L’opera è caratterizzata dalla presenza di tavole bianche che vedono solo la comparsa di tante palle di neve utili a raccontare le avventure natalizie del gruppo di bambini più celebre della storia fumettistica mondiale. Le doti artistiche di Schuz vennero definite immortali anche da Umberto Eco, pertanto viene da sé che anche questa opera va inserita tra le imperdibili.

Per i più piccoli è invece consigliata la versione illustrata e più cartoonesca di Buon Natale, Snoopy! creata sempre da Charles M. Schulz.

Alan Ford – L’albero di Natale

Se siete stufi delle solite storie felici e romantiche legate alla festività natalizia, questo e il prossimo fumetto potrebbero fare al caso vostro. Alan Ford – L’albero di Natale, realizzato da Max Bunker e Magnus, non tratta in maniera propriamente poetica e amorevole il Natale, infatti non c’è spazio per i buoni sentimenti o per i gesti caritatevoli pregni di gentilezza e altruismo. Al contrario Alan Ford e Bob Rock, i due protagonisti del racconto, vengono chiamati per far di tutto pur di bloccare chi vuole vietare la tradizione dell’albero di Natale. E per “far di tutto” intendiamo proprio tutto, anche le cose più indicibili.

Dylan Dog n.196 – Chi ha ucciso Babbo Natale?

Non siete soddisfatti di Alan Ford – L’albero di Natale e cercate qualcosa di ancora più shoccante? Eccovi allora il rappresentante per eccellenza dell’arte fumettistica italiana: l’Indagatore dell’Incubo della Sergio Bonelli Editore. Già dalla copertina potete rendervi conto che non è certamente un’opera da regalare a dei bambini. In questo fumetto, infatti, lo sceneggiatore Pasquale Ruju e il disegnatore Giampiero Casertano hanno deciso di conciare per le feste il povero Babbo Natale tingendo di rosso sangue la bianca neve. L’albo racconta la vicenda di Ronald Thornsen che un giorno, nell’ospedale-prigione in cui è ospitato, riceve una strana lettera di Natale. Come potete ben capire, non è una lettera di regali.

Batman: Noel

Anche questa storia è ispirata al classico immortale di Charles Dickens, ma questa volta vede come protagonista Batman insieme ai suoi nemici e alleati. Lungo la strada che lo porterà in varie epoche, Batman deve fare i conti con il suo passato, presente e futuro mentre combatte i criminali dagli anni ’60 ad oggi. Tra i personaggi compaiono Robin, Catwoman, Superman, il Joker e tanti altri alleati e nemici.

Natale con i super eroi

Questa raccolta contiene i migliori fumetti da leggere durante le festività. Una selezione delle più belle storie natalizie Marvel uscite dal 1976 a oggi. Tra le strisce vi sono anche alcune rare storie scritte dal padre dei supereroi Marvel: Stan Lee. Sono presenti tutti i supereroi più importanti del franchise Marvel, da Spidey agli X-Men, da Punisher a Thor.

Il Natale di Marguerite

La storia è quella di Marguerite, 82enne sola, che, troppo impaurita per vivere il Natale, preferisce ritirarsi nel silenzio di casa sua, finché non succede qualcosa di inaspettato. Si tratta di un graphic novel premiato con il Premio Ragazzi 2014 alla Fiera di Bologna che tocca temi inusuali per le storie di festività, e lo fa in modo delicato e profondo al tempo stesso, con illustrazioni assolutamente indimenticabili. I testi di India Desjardins e le illustrazioni di Pascal Blanchet creano un connubio magico e memorabile.

