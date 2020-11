I migliori Funko POP! dedicati al Natale

Il Natale si sta avvicinando e non possiamo esimerci dal celebrarlo con i tutti i nostri personaggi preferiti del mondo della cultura pop in versione natalizia! Dai protagonisti della saga Marvel, ai più celebri nomi della musica e dei cartoni animati, passando per tante altre vecchie e nuove conoscenze, non può mancare nella nostra collezione di Funko POP! la versione celebrativa della festa più calda e spirituale dell’anno! Scopriamo insieme i nostri migliori consigli a tema Funko POP! Natale!

Funko POP! Natale, tutti i personaggi

Marvel

La nostra selezione di Funko POP! per Natale comincia proprio con alcuni esemplari dei nostri eroi Marvel, a partire da Hulk, in una versione comunque “cattivissima”, ma pur sempre con calza natalizia, pacchetto regalo e bastoncini di zucchero, questi ultimi una decorazione ricorrente in altri modelli. Tra questi, una deliziosa versione di Deadpool, affiancata da quella con un vassoio di tacchino pronto da servire in tavola, Thanos con un “delizioso” maglione natalizio e anche il tenero Groot agghindato per le feste!

Winnie the Pooh

La versione natalizia dell’orsetto più tenero che ci sia è arrivata ed è disponibile per essere acquistata, accanto ai suoi amici più stretti! Oltre all’orso Winnie infatti, con il suo tradizionale secchiello ma non pieno di miele, bensì di luci natalizie, troviamo anche il piccolo Pimpi, anche lui con cappellino per le feste natalizie, una simpatica sciarpina e un pacchetto regalo in mano.

Star Wars

Festeggiare o non festeggiare, non c’è provare! Anche il mondo di Star Wars abbandona per un solo istante il lato oscuro e si unisce per celebrare questa festa con alcuni personaggi della saga, pensati proprio per il Natale. Tra questi, troviamo la versione Babbo Natale di C-3PO, seguita da un insolito Darth Vader con bastoncini di zucchero in mano e un’altra versione di Babbo Natale ma con il buon Yoda.

Topolino

Poteva forse mancare il simbolo della casa di intrattenimento che tutti conosciamo? Assolutamente no, Topolino e compagna si uniscono alle celebrazioni in due esemplari unici. Cominciamo con una iconica statuina Funko Pop! Vinyl della serie Disney, con Mickey che è alto 9cm ed inserita all’interno di una scatola trasparente da collezione. A seguire, Minnie si presenta in abito rosso e in pendant con l’abbigliamento natalizio del suo compagno di sempre.

Nightmare Before Christmas

Una ulteriore occasione di acquisto dei vostri gadget a tema natalizio è la selezione di esemplari Funko POP! a tema dedicati al mondo di Nightmare Before Christmas, che si dividono in due particolari protagonisti. Il primo di questi è Snowman Jack Skellington, che si presenta con cappello e ombrello verdi coordinati e con il manico dell’ombrello sempre a tema bastoncino di zucchero bianco e rosso. A seguire, troviamo anche il celebre Jack Skellington in versione Babbo Natale, imperdibile per tutti gli amanti del film e di questa festa!

