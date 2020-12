I migliori Gadget di Mazinga Z da non perdere

Mazinga Z, il primo “robottone” creato dal Maestro mangaka Go Nagai, anche dopo tanti anni dal suo esordio, continua ad avere fan in tutto il mondo, e quanti di loro sarebbero felici di ricevere per Natale un regalo dedicato al nostro eroe robotico? Per questo abbiamo realizzato una selezione dei migliori gadget di Mazinga Z trovati in rete. La scelta è vasta e varia da accessori per la cucina e per la casa, passando per model kit e action figures che la fanno da padrone, fino ad arrivare alle immancabili T-shirt brandizzate Super Lega Z!

I gadget di Mazinga Z per la casa e l’ufficio

Salvadanio testa di Mazinga

Volete togliervi qualche sfizio ma le finanze al momento non lo permettono? la cosa migliore da fare è mettere da parte poco alla volta, magari in un bel salvadanaio. Certo il classico maialino non va più tanto di moda, e allora cose ne pensate di un oggetto che oltre che utile sia anche un segnale per far capire le vostre passioni? Il salvadanaio a forma di testa di Mazinga Z è quello che fa per voi, e la cosa bella è che una volta pieno non avrete bisogno di spaccarlo per accedere al tesoretto all’interno e una volta svuotato potrete iniziare una nuova raccolta, magari per uno dei gadget di Mazinga Z presentati più avanti.

Sveglia con effetti sonori originali giapponesi

Siete stanchi del monotono buzzer della vostra sveglia?

La mattina siete così stanchi che il tasto “ritarda” sullo schermo del vostro smartphone è ormai consumato?

Ecco la soluzione ai vostri problemi: essere svegliati da Koji Kabuto che urla a squarciagola “ROCKETTO PUNCH!!” e altre armi del suo robottone.

Non ci assumiamo responsabilità per eventuali lamentele dei non Nerd che dormono insieme a voi.

Magneti da frigo

I Magneti di Mazinga Z non sono obbligatoriamente per il frigo, ma è li che in genere finisco le calamite, anche se non tutte sono belle come queste:

“Grazie Zia, questa calamita con la barchetta in rilievo e la scritta saluti da Cefalù è bellissima, starà benissimo sul mio frigorifero”

Quante volte siete stati costretti a reprimere la voglia di fare in mille pezzi il souvenir brutto che i parenti ti riportano dai loro viaggi? Ora con il magnete del Dottor Inferno vicino, anche quei ricordi diventeranno sopportabili, e nel kit ce ne sono 4.

Tagliabiscotti robotici

Perché ostinarsi a fare biscotti a forma di stelle o animaletti quando c’è la possibilità di fare un’infornata di dolci con la forma di Mazinga Z, Goldrake e Jeeg Robot D’Acciaio per portare un po’ di epicità a tavola! L’idea giusta per le feste imminenti. A mio avviso uno dei gadget di Mazinga Z impossibili da non avere.

Murales adesivo in vinile

Sapete che in Spagna c’è una statua di 10 metri di Mazinga Z? e pensate che quel muro bianco in salotto sia meno importante da non meritarsi un murales adesivo dedicato al robottone sparapugni? facile da installare e da rimuovere, non servono prodotti ne competenze particolari. ideale per decorare la stanza dei bimbi visto che non è tossico.

Stampo per torte in silicone

Stampo in silicone che resiste ad alte temperature che riproduce la testa del robot Mazinga Z. Facile da pulire dopo l’uso e riutilizzabile centinaia di volte, per avere sempre ottimi dolci fatti in casa, sperando solo che una volta sfornati siano più morbidi della Super Lega Z

Action Figures e Model Kit: Mazinga Z s.o.c. GX-01

Il primo storico pezzo della linea Soul of Chogokin, ovvero delle action figure di altissimo livello in plastica e tanto metallo, ricche di dettagli e di componenti aggiuntive che riproducono perfettamente i robot delle serie robotiche giapponesi. Il GX-01 dedicato a Mazinga Z è ormai un vero pezzo da collezione e per gli appassionati è un pezzo fondamentale.

Action Figures e Model Kit: Mazinga Z Battle Damaged

Continuiamo a parlarvi di quelle opere d’arte robotica che sono i Soul of Chogokin molto più che semplici gadget di Mazinga Z, con un’altra delle tante versioni disponibili nel catalogo Bandai dedicate a Mazinga Z. Mentre molte volte si tratta di ricolorazioni particolari, upgrade di accessori o migliorie strutturali, il GX-70 rappresenta perfettamente i danni subiti dal robot durante la battaglia con il Generale Nero. Nella confezione sono presenti pezzi aggiuntivi da usare con il GX-73 (Il Great Mazinger Dynamic Classic).

il Gx-70D è un pezzo destinato a diventare una super rarità essendo un’edizione speciale Tamashii Web Exclusive

Action Figures e Model Kit: Mazinga Z Kurogane Finish

Action Figure di 14 cm della linea S.R.C. Super Robot Chogokin. Altà posabilità e ottimi dettagli, ma la sa maggiore particolarità è nella colorazione particolare che gli da il nome, la Kurogane Finish, che richiama i colori dell’anime ma con una vernice particolare esaltata da una copertura trasparente.

Della stessa linea sono disponibili anche il Goldrake e il Grande Mazinga.

Action Figures e Model Kit: Mazinga Z Super Kawaii

La serie Cross Silhouette di Bandai presenta modellini in versione Chibi da assemblare ma che non necessitano di pittura in quanto già colorati. La particolarità è che la struttura interna del personaggio può essere sostituita per avere una silhouette più slanciata e dinamica oppure lasciare quella base e avere così un mecha assolutamente Kawaii!! All’interno sono contenuti effetti e parti aggiuntive per ricreare le pose classiche dell’eroe.

Action Figures e Model Kit: Model Kit HG da costruire

I modelli HG sono diventati famosi grazie alla linea di modelli da costruire e colorare dedicati a Gundam, il famoso Gunpla, ma con l’uscita del film Mazinga Z: Infinity, bandai ha lanciato una linea dei personaggi del Maestro Go Nagai in versione Infinitism ovvero un design più realistico e innovativo. Un capolavoro assoluto che vista l’alta qualità dei componenti non necessita di colla ne di colori per essere costruito. Infinito!

Action Figures e Model Kit: Mazinga Z Infinity Metallo e Plastica

Visto il successo di Infinity è normale che ci sia una grande quantità di gadget di Mazinga Z dedicati al film, ma qui siamo davanti ad un piccolo capolavoro per gli appassionati: 18 cm di Metallo e plastica, molto metallo, con il design di Takayuki Yanase, decine di parti intercambiabili, effetti e sostegni per ricreare ogni scena del film, una qualità dei dettagli elevata giustificano pienamente il prezzo di questo pezzo da collezione.

T-Shirt Modello Jersey donna

Una t-shirt dice tanto di chi la indossa e fra i gadget di Mazinga Z che abbiamo scelto, queste sono quelle che vi permetteranno di dichiarare al mondo il vostro amore per il leggendario robot. Cotonr 100% e buona vestibilità, non rimane che scegliere il vostro soggetto preferito!

Costume da Carnevale per Adulti

Sicuramente il gadget di Mazinga Z che non dimenticherete mai dopo averlo visto, e come ogni cosa estremamente Trash sarete colti dall’atavico dilemma, il cervello dice di non comprarlo, il cuore invece si. Vi propongo una valida opzione, questo costume è perfetto per una festa di laurea o un addio a celibato, ovviamente indossato dal festeggiato come penitenza da tradizione!

Mazinga Z e il Jet Pilder fluttuanti

Questo Gadget di Mazinga Z è una piccola perla: una versione Super Deformed del Robot in posizione di volo che fluttua nell’aria veramente grazie al magnetismo. Fisica e cartoni giapponesi nello stesso gadget? Cos’è un episodio crossover [cit.] Uno di quegli oggetti quasi ipnotici che possono tenere impegnati gli amici per tutta la sera. E se volete c’è anche la versione con l’Hover Pilder, il caro vecchio Aliante Slittante di Koji

Testa e Jet Pilder con effetti

Una riproduzione in scala della testa del Robot, con Jet Pilder rimovibile e la possibilità di aggiungere affetti che simulano la fase di agganciamento del mezzo pilotato da Koji Kabuto, proprio come nell’anime. Un pezzo da collezione degno di nota.

Mazinga Z: Infinity Blu-Ray + Set di 4 mini-poster

Lo abbiamo nominato tantissimo in questo viaggio fra i gadget di Mazinga Z, quindi non potevamo non presentare la versione Home Video di Mazinga Z: Infinity in Blu-Ray. Insieme riceverete un set di 4 Mini Poster con le immagini promozionali del film che è stato presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma.

Mazinga Z serie completa in 12 Blu-ray

La serie robotica che ha creato il filone dei Super Robot, uscita sul canale Fuji Tv nel 1972, ancora oggi rimane un masterpiece da rivedere. Questa versione esclusiva Amazon è divisa in 12 Blu-Ray per la prima volta in alta definizione e comprende tutti i 92 episodi, quindi anche i 41 mancanti nella versione arrivata in Italia negli anni 80. Il doppiaggio è quello storico di Claudio Sorrentino ma è presente anche l’audio originale giapponese come anche le sigle di apertura e chiusura. I Booklet con con i disegni preparatori, la guida agli episodi e le gallerie delle illustrazioni sono la ciliegina sulla torta di quest’opera indimenticabile.

