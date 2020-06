I migliori giochi da tavolo sotto i 20€

La vita degli amanti dei giochi da tavolo è difficile e dispendiosa. Ancor prima di essere intimoriti dalla mole di regole che caratterizzano i titoli più impegnativi, i giocatori occasionali possono venire spaventati dal non indifferente fattore economico che spesso accompagna i prodotti presenti a scaffale di negozi specializzati e grande distribuzione. Se non si è già avvezzi all’universo ludico, difficilmente vien voglia di investire decine – se non centinaia – di euro alla cieca solo per finanziare un titolo che poi potrebbe finire archiviato in una soffitta polverosa. Ma non di sole collector edition o prodotti ad alto prezzo vive il mercato e le case editrici ci offrono numerose opzioni abbordabili e senza che si debba rinunciare al divertimento. A seguito vi proponiamo alcuni dei migliori giochi da tavolo sotto i 20€, tutti quanti reperibili in lingua italiana.

Asmodee – Love Letter

Love Letter è un gioco facile e veloce, le partite durano circa 30 minuti e le esigue dimensioni ne consentono un’alta trasportabilità. Lo scopo del gioco è quello di conquistare la bella principessa Annette, ma per farlo bisogna farle pervenire le proprie lettere di corteggiamento, una missione tutt’altro che immediata, considerando che ogni giocatore vorrà ostracizzare gli altri spasimanti con machiavellici intrighi di coorte. Adatto per 2-6 giocatori, Love Letter è appena stato ristampato in Italia da Asmodee e la nuova versione introduce carte inedite che aprono una serie inesplorata di nuove strategie di gioco. Se volete saperne di più non esitate a consultare la nostra recensione!

>> Love Letter è disponibile per l’acquisto online

Raven – Munchkin Pathfinder

Munchkin è un titolo di gioco ormai popolarissimo, sdoganato e accessibile a tutti. In Munchkin i giocatori dovranno interpretare avventurieri e sconfiggere avversari, il primo eroe che raggiunge il decimo livello vince la partita. Un traguardo essenziale, che però viene complicato dai costanti sgambetti degli altri giocatori, il tutto colorito da una spessa dose di ironia nonsense. Il titolo base è sempre un’opzione validissima su cui investire, ma, sventuratamente, supera di poco il budget che ci siamo prefissati. Fortunatamente, la popolarità di Munchkin ha generato una fiumana di ambientazioni tematiche alternative: dall’horror al fantascientifico nessun frangente sembra essere escluso dalla portata di questo esilarante gioco di carte. Tra le varianti più abbordabili non si può che menzionare quella legata al brand Pathfinder, gioco di ruolo fantasy dalla storia editoriale decennale.

>> Munchkin Pathfinder è disponibile per l’acquisto online

dV Giochi – Bang!

Bang! è un altro classico della ludica contemporanea. Titolo si fregia di squisite tematiche western e permette dai 4 ai 7 giocatori di dividersi casualmente i ruoli archetipali del genere. L’insidia sta nel fatto che solo l’identità dello sceriffo sarà nota a tutti, briganti e cacciatori di taglie dovranno invece tessere una serie di bluff e inghippi rispettivamente nella speranza di aver salva la vita e di abbattere i ricercati. Bang! condivide molti tratti con Munchkin, ma offre un panorama ludico maggiormente sfaccettato, dando vita a delle peculiari dinamiche di gruppo nelle quali le due fazioni (la legge e i malviventi) si contrappongono senza poter riconoscere con certezza chi sia davvero un amico o un avversario mortale. Per saperne di più, trovate qui la nostra recensione.

>> Bang! è disponibile per l’acquisto online

MS Edizioni – Sherlock Far West

Rimanendo tra cowboy e pistoleri, MS Edizioni porta nel Bel Paese una nuova stagione della collana di mazzi Sherlock, serie investigativa cooperativa che può coinvolgere da uno a otto giocatori e che questa volta si sposta nel selvaggio West. A seguito di un prologo testuale o audio, ogni mazzo introduce i partecipanti a una nuova indagine, invitandoli a interagire per confrontare gli indizi raccolti e le ipotesi sviluppate. Il contro di Sherlock è che una volta scoperto l’assassino la rigiocabilità sia nulla, il pro è che il costo dei mazzi sia tanto abbordabile da incentivare a provare sempre nuovi casi. Se la cosa vi incuriosisce potete approfondire leggendo la nostra recensione di Sherlock – Ultima chiamata, primissima uscita della collana.

>> Sherlock Far West – La miniera maledetta è disponibile per l’acquisto online

Studio Supernova – Alta società

Alta società è un gioco d’aste in cui i partecipanti dovranno sfoggiare la rispettabilità del loro casato sfoggiando audacia nell’investire in pezzi artistici che vadano ad arricchire la loro figura opulenta. Le aste però sono sempre un azzardo e ciò che a prima vista sembrerebbe un vero affare potrebbe rivelarsi invece del ciarpame di poco conto. I giocatori dovranno evitare di indulgere nella tirchieria, ma anche salvaguardarsi dallo sperperare soldi in oggetti insignificanti, ambo situazioni che rovinerebbero la loro reputazione agli occhi dell’alta società. Si tratta di un titolo firmato dal game designer tedesco Reiner Knizia, celebrità del settore che è sempre sinonimo di qualità.

>> Alta società è disponibile per l’acquisto online

Ghenos Games – Railroad ink

Railroad ink è uno dei giochi più immediati, rilassanti e coinvolgenti della storia recente. Le componenti sono straordinariamente essenziali, ma è proprio questa semplicità minimalista a rendere tanto ricca l’esperienza di gioco. Con una cartelletta, un pennarello e dei dadi, ogni giocatore dovrà gettare le basi di un sistema di trasporto che vada a connettere i percorsi accennati sui tabelloni di gioco. Ogni risultato di dado offre un segmento ferroviario e/o autostradale con cui proseguire il proprio piano edilizio, con l’obiettivo di creare reti di trasporto efficienti e sfaccettate. Railroad ink offre partite sorprendentemente immersive e dal clima pacato, ma è in rotta di lavorazione anche Railroad ink Challange, versione competitiva del titolo.

>> Railroad ink è disponibile per l’acquisto online

Bonus: Cardinal Games – Jumanji

Questo prodotto di Cardinal Games non è particolarmente rilevante sul piano tecnico, è anzi poco più che un gioco dell’oca, ma stiamo non di meno parlando di Jumanji, un gioco in scatola che, per quanto fittizio, è entrato a fare parte della cultura pop di almeno due generazioni grazie all’omonima serie di film. Quello che era nato come semplice MacGuffin cinematografico è stato convertito negli scorsi anni in un oggetto vero e utilizzabile che, pur non vantando le mistiche proprietà della sua controparte filmica, saprà regalare un brivido a tutti i collezionisti e fan. Jumanji solitamente valicherebbe di poco il nostro target dei 20 euro, ma uno sconto attualmente in corso salva la situazione, facendolo rientrare nella fascia dei papabili.

>> Jumanji è disponibile per l’acquisto online

I migliori giochi da tavolo sotto i 20€

I giochi da tavolo sotto i 20€ sono molteplici ed in continua uscita sul mercato; se volete scoprire man mano le novità in arrivo o provare qualche grande classico in questa fascia di prezzo rimanete su queste pagine perchè aggiorneremo costantemente questo elenco inserendo i prodotti migliori da consigliarvi sia che siate degli esperti di gioco in scatola sia che vi avviciniate per la prima volta al mondo dei giochi da tavolo.