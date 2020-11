Che si in occasione di una festività, o semplicemente una serata particolare, capita sempre di poter intavolare uno dei vostri giochi da tavolo da fare in gruppo. Gli appassionati di boardgame, però, sapranno che spesso non è facile.

Un bel gioco magari è per pochi giocatori, un altro è troppo complesso da intavolare, e un altro ancora magari richiede un numero minimo di giocatori per poter girare al meglio. Insomma, in un modo o nell’altro ci si ritrova di tanto in tanto a voler preparare un gioco da tavolo, ma non averne di ideali.

Per questo ci vengono in soccorso i party game, terrore dei giocatori hardcore più puristi dei giochi da tavolo, ma una manna per chi vuole giocare con un gruppo numeroso, magari di persone poco avvezze. Perfetti anche per rompere il ghiaccio con persone che si incontrano per la prima volta, i classici “amici di amici”, in occasione di festività o ricorrenze particolari.

I giochi da tavolo da fare in gruppo che vi proponiamo hanno infatti le seguenti caratteristiche: sono semplici da intavolare, facili da spiegare, e richiedono vari livelli di interazione tra giocatori.

I migliori giochi da tavolo da fare in gruppo

Dixit

Non possiamo non cominciare con un grande classico: Dixit. Tra i più famosi party game in circolazione, in Dixit dovrete far lavorare la vostra immaginazione, creatività, e la capacità di associazione di idee e pensiero laterale. Detta così può sembrare complicato, ma Dixit è davvero adatto a tutti.

Ogni giocatore ha un mazzo di carte, con artwork molto evocativi e spesso astratti. Il giocatore di turno, detto Narratore, sceglie una delle sue carte fornendo un indizio agli altri giocatori il quale può essere una frase, una citazione, un suono, o qualsiasi tipo di parola. Gli altri dovranno giocare a loro volta una delle loro carte, ispirate all’indizio del Narratore. Una volta rivelate tutte le carte il compito dei giocatori è quello di scoprire qual è, tra tutte, la carta del Narratore.

Dixit è un gioco per un gruppo di 3-6 persone, mentre Dixit Odyssey (che vi consigliamo di acquistare) può essere giocato da 3-12 persone con tanto di modalità di gioco a squadre. Nel caso vi stanchiate dei disegni delle carte – difficile già di suo – in futuro potete ampliare il mazzo di carte con le tante espansioni disponibili.

»Clicca qui per acquistare Dixit

Bang!

Un altro classicone ormai diventato un gioco da tavolo conosciutissimo è Bang!, che per altro ha contribuito a far conoscere il game design all’italiana in tutto il mondo. Bang! è un gioco che ha alcune regole che vanno imparate, ma veramente poche, che con un gruppo di giocatori molto veraci e abituati alla competizione può essere davvero esplosivo.

Bang! è un gioco di bluff di carte per un gruppo da 4 a 7 giocatori (che aumentano leggermente con le espansioni), in cui i giocatori si dividono per ruoli ed hanno un obiettivo da completare per vincere la partita. Lo Sceriffo ed i suoi Vice devono eliminare i Fuorilegge, i quali devono a loro volta eliminare lo Sceriffo, mentre il Rinnegato deve rimanere l’ultimo in gioco. In tutto questo ogni ruolo è coperto, tranne quello dello Sceriffo che viene svelato ad inizio partita.

Dialogo tra giocatori, alleanze create ed infrante nel giro di un attimo, deduzione e strategia sono alla base di Bang! che è un party game ideale. L’edizione più conveniente di tutti è la celebre Pallottola che contiene tutte le espansioni, ma nel caso vogliate rimanere sul semplice potete acquistare solo l’edizione base.

»Clicca qui per acquistare Bang!

C’era una Volta

Se vi capita un gruppo di giocatori avvezzi all’improvvisazione e alla narrazione, magari non troppo a loro agio con regolamenti complessi, C’era una Volta è il gioco ideale. Come è facilmente intuibile, infatti, C’era una Volta è un gioco di carte di narrazione.

I giocatori, da 2 a 6, assumeranno di volta in volta il ruolo di Cantastorie e, seguendo i suggerimenti che riceveranno dalle carte che possiedono, dovranno riuscire a narrare una storia che sia coerente e, contemporaneamente, conduca il racconto al proprio Lieto Fine. Le carte usate come spunto verranno scartate e, ovviamente, anche gli altri giocatori cercheranno di arrivare al loro Lieto Fine, e per farlo potranno interrompere ed intervenire con le proprie carte per portare la storia dove vogliono loro.

Un gioco potenzialmente infinito perché varia a seconda dei vari gruppi con cui lo giocherete, e che si può giocare letteralmente con qualunque tipo di persona.

»Clicca qui per acquistare C’era una Volta



Stay Cool

Se amate i giochi da tavolo da fare in gruppo che rendano la serata esplosiva potete giocare a Stay Cool che, al contrario di come suggerisce il nome, è un gioco abbastanza frenetico. Si tratta di un party game che richiede abilità, velocità e sangue freddo.

In Stay Cool si gioca in tre round distinti con un gruppo da 3 a 7 giocatori, nei quali a turno si dovranno compiere delle azioni frenetiche in contemporanea. Il giocatore di turno deve rispondere in modo verbale alle domande fatte dal giocatore alla sua sinistra, mentre dovrà rispondere ad altrettante domande del giocatore alla sua destra attraverso l’uso di particolari dadi. Nei round successivi si aggiunge a questo anche il dover dire di girare la clessidra pena l’eliminazione, mentre nel terzo le clessidre sono nascoste.

Un gioco delirante con il quale ravviverete sicuramente anche le serate più noiose, che sia per il semplice divertimento o per qualcuno dei giocatori che andrà fuori di testa e vi maledirà per averlo fatto giocare a Stay Cool.

»Clicca qui per acquistare Stay Cool



Nome in Codice

Se avete un gruppo molto numeroso (dai 2 agli 8 giocatori) e vi piace l’idea di dividervi in squadre con un gioco avvincente ma tranquillo, Nome in Codice è la soluzione ideale. Un successo editoriale con tantissime versioni diverse, perfetto per qualsiasi tipo di giocatore.

Nome in Codice è un gioco di deduzione in cui dovrete riuscire, grazie agli indizi forniti dai due caposquadra, a rintracciare tutti i membri della vostra squadra di spia, ovvero le proverbiali parole in codice che sono sparse sul tavolo. A turno i capisquadra dovranno dare un indizio di una parola singola che abbia a che fare con uno o più dei nomi in codice degli agenti, ma nel caso i suoi compagni di squadra sbagliassero ad interpretare la deduzione del loro capo potrebbero regalare punti agli avversari… o anche perdere la partita di netto se trovassero l’assassino.

Nome in Codice è anche in versione XXL, con immagini, per due giocatori, ma anche vietato ai minori o legato ai personaggi Marvel (se masticate bene l’inglese), per ogni evenienza possibile.

»Clicca qui per acquistare Nome in Codice

Vudù

Se al vostro gruppo dai 3 ai 6 giocatori non spaventa imparare giusto un paio di regole, e non vede l’ora di schiantarsi dalle risate ed esibirsi in atteggiamenti esilaranti, Vudù è il gioco ideale.

In Vudù i giocatori dovranno scagliare maledizioni a profusione, i cui effetti si applicano nella realtà e vi faranno giocare in ginocchio, con la testa sul tavolo, su una gamba sola, parlare in falsetto, e tanto altro ancora. Invece di subire le maledizioni, però, i giocatori possono rifiutarsi dando così un vantaggio al giocatore che l’ha lanciata. Ovviamente le infamate tra giocatori si sprecano, creando scenari al tavolo deliranti tra gente che saltella, urla, finge di essere un animale, e tanto altro. Un gioco di strategia, bluff, astuzia e cattiveria senza esclusione di colpi, divertentissimo e crudele.

Oltre a Vudù potete trovare Vudulhu che, come è facilmente intuibile, ironizza su Cthulhu, la creatura aliena partorita dalla penna di H.P. Lovecraft.

»Clicca qui per acquistare Vudù

Trapwords

Se il vostro gruppo di giocatori è amante del fantasy, e volete proporgli una variante meno noiosa di Taboo, dovete considerare Trapwords.

Un divertente gioco di parole a squadre in cui un gruppo di avventurieri (da 4 a 8 giocatori) deve riuscire a fuggire da un dungeon pieno di pericoli. Divisi in due squadre, uno dei membri di ciascuna dovrà descrivere delle parole agli altri componenti della squadra, i quali dovranno indovinarle per riuscire ad avanzare nel dungeon. Nel frattempo, la squadra avversaria avrà disseminato il dungeon di parole che il giocatore non potrà utilizzare per le descrizioni, delle vere e proprie trappole che impediranno l’avanzamento.

Trapwords è perfetto per un po’ di gioco all’insegna della collaborazione, del pensiero laterale, ma soprattutto per maledire i vostri amici che inventeranno parole incredibili pur di riuscire a vincere.

»Clicca qui per acquistare Trapwords



Coco Rido

Nel caso vi ritroviate con un gruppo di persone, anche molto elevato (dai 3 ai 12), di adulti con un grande senso di umorismo e la faccia tosta per non prendersela mai in nessun caso, Coco Rido svolterà le vostre serate. Ispirato al celebre Cards Against Humanity, gioco di associazione di frasi basato su humor nero relativo a qualsiasi genere, religione, confessione politica, personaggi famosi o storici vivi e morti che siano e tanto altro, Coco Rido è il classico gioco che con le persone giuste vi farà piangere dalle risate.

Il regolamento per altro è semplicissimo quindi, tra tutti i giochi della nostra selezione, è decisamente il più adatto ai non-giocatori per eccellenza. Ogni turno un giocatore farà una domanda leggendo a voce alta una carta, a cui tutti gli altri potranno rispondere con una delle loro carte, ed il giocatore di turno infine dovrà selezionare la risposta migliore dando un punto a chi l’ha proposta.

Nonostante sia una versione rivista del celebre gioco americano, Coco Rido non lesina in quanto a contenuti dissacranti, combinazioni di parole assurde e frasi profondamente scorrette.

»Clicca qui per acquistare Coco Rido

