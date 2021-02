Noi giocatori amiamo i gioconi pieni di miniature, segnalini e plance. Inevitabilmente sono belli da vedere, riempono il tavolo e sono una vera e propria gioia per gli occhi ma, a volte, è necessario anche munirsi di una bella scorta di giochi da tavolo tascabili.

Che siano da portare in vacanza, o semplicemente a casa di amici ed evitare di portarsi uno zaino pieno di roba per poi scoprire che non hanno voglia di giocare a Le Case della Follia magari, o semplicemente avere un gioco pronto all’uso in caso di emergenza. Ecco quelli che, secondo noi, sono i migliori giochi da tavolo tascabili.

I migliori giochi da tavolo tascabili

Exploding Kittens

Uno dei primi, grandi, fenomeni di Kickstarter, Exploding Kittens è un gioco abbastanza folle: una roulette russa con i gatti. Lo scopo del gioco è eliminare tutti gli altri giocatori usando dei gatti esplosivi, e si gioca dai 2 ai 5 giocatori.

Ogni giocatore pesca carte fino a quando qualcuno non pesca una carta Exploding Kitten: a quel punto quel qualcuno esplode e viene eliminato. A meno che quel giocatore non abbia una carta Disinnesgatto nella propria mano che possa disinnescare la carta Exploding Kitten. Queste carte possono essere i puntatori laser, i grattini sulla pancia o i sandwich di erba gatta. Tutte le rimanenti carte nel mazzo vengono usate per spostare, attenuare o evitare le carte Exploding Kitten. Un gioco divertente e chiassoso, veloce da intavolare e perfetto per una partita veloce.

Kill the Unicorns

Fresco di vincita come Gioco dell’Anno durante Lucca Changes 2020, Kill the Unicorns è un coloratissimo gioco con gli unicorni che, come ogni coloratissimo gioco con gli unicorni, in realtà nasconde una certa violenza e cattiveria.

Si tratta di un gioco di bluff, osservazione e di rischi calcolati. I giocatori (da 3 a 6) dovranno vestire i panni di uno dei personaggi del magico regno degli unicorni, cattura quante più bestie colorate possibili, mentre nel frattempo dovranno evitare aberrazioni assurde come l'Unicorno Puzzone o un Pigicorn. Kill the Unicorns è semplice, divertente, ricco di interazione e adatto a tutti i gruppi di gioco.

Dubito Tra i giochi tascabili non potevamo non inserire anche un grande classico come Dubito. Probabilmente lo conoscerete anche come Perudo, ma le regole sono praticamente le stesse, il gioco di dadi e bluff per eccellenza per 2-8 giocatori. A vostra disposizione un bicchierino tira dadi ed alcuni dadi colorati, le regole sono semplicissime, lanciate i vostri dadi, dopodiché provate a capire il vostro risultato come si colloca rispetto a quello degli altri giocatori, lanciate e rilanciate in un susseguirsi di rilanci con sfide sempre più inverosimili finché uno dei giocatori non deciderà di dubitare. A quel punto si verificano i risultati e si ottengono punti in funzione delle sfide e delle varie dichiarazioni durante il corso del round.

Imagine

Tra i giochi tascabili dobbiamo, per forza di cose, considerare quel tipo di giochi che funzionano un po’ con tutti, ed Imagine è esattamente quel tipo di prodotto. Fonde un po’ i giochi di gruppo più classici, in primis il gioco dei mimi e Pictionary, con una formula del tutto nuova.

In Imagine dovrete utilizzare le 60 carte trasparenti del gioco per rappresentare una serie di concetti da far indovinare agli altri giocatori. Le combinazioni di carte sono infinite e ciascun concetto è rappresentabile in una miriade di modi, l’unico limite di gioco sarà la vostra immaginazione. Si possono fare costruzioni in 3D, fare piccole sequenze in movimento, e tutto quello che vi viene in mente per far indovinare la vostra parola, ma senza parlare in nessun modo.

One Deck Dungeon

Non pensiate che, per il fatto che stiamo parlando di giochi da tavolo tascabili, non ci sia modo di inserire anche qualche avventura che ricordi vagamente le epopee fantasy, come One Deck Dungeon, un gioco cooperativo di avventura per 1-2 giocatori.

Lo scopo del gioco è, come potrebbe suggerire il nome, quello di esplorare un pericoloso sotterraneo, rappresentato da un mazzo di carte. Nei panni di uno dei 5 eroi iniziali, dovrete equipaggiarlo di tutto punto ed avventurarvi nei vari livelli del dungeon, incontrando mostri via via sempre più pericolosi. Ad ogni incontro si guadagnano punti esperienza, come nel più classico dei dungeon crawler, cont anto di level up e mostri sempre più forti da incontrare, fino all’inevitabile boss finale.

Dobble

Non possiamo non inserire nei giochi per le famiglie uno dei più classici giochi di riflessi degli ultimi anni, ovvero Dobble. Intanto ha cinque modalità di gioco diverse, ma la più famosa è decisamente quella principale.

Il gioco mette alla prova il colpo d’occhio, perché l’obiettivo è quello di trovare un particolare disegno all’interno delle coloratissime carte rotonde che compongono il mazzo, con una marea di disegni di varie dimensioni e colori per ognuno. Ad ogni turno c’è una carta di riferimento che definisce quale sia il simbolo da trovare, e il primo che lo trova deve semplicemente afferrarla al volo prima degli altri, e la carta successiva sarà il riferimento per la prossima pescata. Dobble è un gioco divertente e movimentato, ideale per svegliare un po’ il torpore tipico delle festività.

Nome in Codice

Se avete un gruppo molto numeroso (dai 2 agli 8 giocatori) e vi piace l’idea di dividervi in squadre con un gioco avvincente ma tranquillo, Nome in Codice è la soluzione ideale. Un successo editoriale con tantissime versioni diverse, perfetto per qualsiasi tipo di giocatore.

Nome in Codice è un gioco di deduzione in cui dovrete riuscire, grazie agli indizi forniti dai due caposquadra, a rintracciare tutti i membri della vostra squadra di spia, ovvero le proverbiali parole in codice che sono sparse sul tavolo. A turno i capisquadra dovranno dare un indizio di una parola singola che abbia a che fare con uno o più dei nomi in codice degli agenti, ma nel caso i suoi compagni di squadra sbagliassero ad interpretare la deduzione del loro capo potrebbero regalare punti agli avversari… o anche perdere la partita di netto se trovassero l’assassino.

Nome in Codice è anche in versione XXL, con immagini, per due giocatori, ma anche vietato ai minori o legato ai personaggi Marvel (se masticate bene l’inglese), per ogni evenienza possibile.

