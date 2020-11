Il mondo dei giochi da tavolo è in continua espansione, e sebbene i giochi più belli esteticamente sono spesso quelli più costosi, c’è moltissima scelta per quanto riguarda i giochi da tavolo che si trovano in una fascia di prezzo tra i €20 e €40.

Anzi, a dirla tutta questa è la fascia più prolifica per quanto riguarda i giochi da tavolo. È in questa forbice di prezzo che c’è la guerra tra produttori per riuscire ad imporsi come il gioco del momento, e proprio per questo cercheremo di darvi una mano nella scelta con la nostra guida.

Visto che la produzione è elevatissima, in questo caso abbiamo deciso di scegliere solamente i migliori giochi da tavolo tra €20 e €40, creando una selezione di giochi in cui siamo stati costretti ad eliminare molti validi concorrenti, andando a creare però quella che secondo noi è una lista di must have che siate esperti o neofiti.

I migliori giochi da tavolo tra €20 e €40

Santorini

Santorini è famoso tra gli appassionati, che dal 2004 miete vendite e successi. Il gioco è stato recentemente ristampato, ed è ancora oggi è un gioco che funziona benissimo e che non è invecchiato per nulla, si gioca da 2 a 4 persone ed il tempo medio di una partita è di venti minuti.

Ad ogni turno i giocatori avranno a disposizione due azioni da svolgere. Con la prima potranno muovere uno dei propri costruttori della città di Santorini in uno spazio adiacente, con la seconda invece potete costruire un nuovo piano della città. Se, in quest’ultimo caso, costruirete un terzo piano di un edificio applicherete una cupola e l’edificio sarà vostro. Vince il giocatore che riesce a piazzare uno dei propri costruttori sopra al terzo piano di uno degli edifici.

Santorini è il classico gioco facile da apprendere ma con tante sfumature diverse ad ogni partita. L’ultima versione in commercio comprende anche 40 carte tra eroi e divinità che permetteranno di inserire più variabili di gioco per rendere le partite sempre diverse.

Citadels

Un altro gioco molto celebre, recentemente ristampato in una versione inedita con scatola grande e materiali notevolmente migliorati, Citadels è uno dei giochi di bluff e deduzione più famosi, per un gruppo da 2 ad 8 giocatori con una durata media per ogni partita dai 30 ai 60 minuti.

Caratterizzato da un’ambientazione medievale e con un comparto artistico di qualità, in Citadels il vostro obiettivo sarà costruire per primi la città. Impersonando turno dopo turno una serie di personaggi, i giocatori dovranno acquisire monete d’oro per investire nella costruzione dei quartieri che andranno a creare la città. I ruoli sono segreti, ed i giocatori dovranno collaborare (oppure ovviamente ostacolarsi) per riuscire ad ottenere ciò di cui hanno bisogno per continuare con la costruzione della città. Alla fine della partita, chi ha costruito la città più imponente sarà il vincitore.

Citadels è perfetto con un gruppo di giocatori smaliziati che ama i giochi di deduzione, e in questa nuova edizione sono presenti i materiali dell’espansione Dark City, con 9 personaggi e 12 quartieri inediti creati per l’occasione.

Carcassone

Paragonabile solo a Risiko! o Monopoly per la sua popolarità, Carcassone non deve mancare nella vostra collezione. Un gioco adatto a tutti, per 2-5 giocatori con una durata di 30-45 minuti a partita, che negli anni ha collezionato una miriade di espansioni, e il cui fascino ancora oggi resiste.

In Carcassonne i giocatori dovranno fare punti posizionando i loro lavoratori (i famosi meeple) su delle tessere che compongono la mappa. Ad ogni turno i giocatori rivelano le tessere che rappresentano alcuni elementi di un paesaggio medievale, piazzandole in modo da costruire uno scenario che sia sempre coerente, che verrà ampliato turno dopo turno. Mentre le tessere vengono piazzate possono essere impiegati i meeple per estendere la propria influenza sulle aree e guadagnare punti. Ma i meeple sono limitati, e finché l’area non viene chiusa (per ogni elemento come strade, città e così via c’è un metodo diverso) il lavoratore non può essere riutilizzato.

Con la sua struttura di gioco molto semplice, Carcassonne è il classico gioco da tavola che migliora ed estende le proprie potenzialità partita dopo partica. Che giochiate con la versione base, ma soprattutto aggiungendo una delle tante espansioni.

Azul

Azul è un gioco relativamente recente, ma che grazie ad una serie di premi vinti in giro per il mondo è diventato da subito uno dei giochi più apprezzati di sempre. Un gioco esteticamente molto ispirato, per 2-4 giocatori della durata media dai 30 ai 45 minuti.

Gli azulejos erano tessere di ceramica blu e bianche usate dai portoghesi per abbellire il palazzo di Alhambra nel sud della Spagna. I giocatori dovranno costruire proprio dei mosaici utilizzando delle tessere colorate con lo scopo di abbellire le mura del Palazzo Reale di Evora. Durante la partita bisognerà impiegare le tessere con attenzione, perché a fine partita i punti vengono distribuiti in funzione della posizione delle varie tessere sulle plance dei giocatori, con dei punti bonus nel caso vengano creati dei pattern specifici.

Azul è un ottimo gioco astratto, con una dinamica molto semplice e che piace davvero a tutti. Nel caso vi siate appassionati di mosaici, esistono anche due espansioni del gioco che propongono colori e pattern alternativi.

Pandemic

Potrà sembrare di dubbio gusto la scelta di Pandemic in un periodo come questo, ma oltre ad essere un buon modo per esorcizzare la pandemica di Covid-19, si tratta di un ottimo gioco cooperativo da 2 a 4 giocatori per partite che durano circa 45 minuti.

In Pandemic i giocatori devono collaborare per salvare il pianeta da una pandemia virale devastante. Ogni giocatore assume il ruolo di un personaggio di una squadra operativa, con abilità speciali che serviranno a volgere le peggiori situazioni a favore del gruppo. L’obiettivo è quello di salvare l’umanità trovando le cure per quattro malattie mortali, il tutto prima che sia troppo tardi con un sistema di gestione delle azioni che emula molto bene la lotta contro il tempo rispetto al virus che dilaga per tutto il globo.

Pandemic è un gioco dalla struttura molto avvincente che costringe i giocatori ad una grande collaborazione. Esiste inoltre la versione Legacy con due stagioni, che emulano questa stessa dinamica ma attraverso uno scenario che dura un anno fittizio di gioco, con le azioni dei giocatori che andranno ad impattare il gioco partita dopo partita.

Splendor

Splendor è un altro di quei giochi giovani ma diventati presto dei classici da tenere in ogni ludoteca personale che si rispetti. Un bel gestionale per 2-4 giocatori con una durata media di 30 minuti a partita.

In Splendor i giocatori vestono il ruolo di capi di varie gilde commerciali, con il compito di investire in miniere, reclutare artigiani, o inviare le navi nel Nuovo Mondo. Ad ogni turno sarà possibile ottenere delle gemme, le quali servono come valuta per acquistare delle carte e costruire gli edifici rispettivi pagando la quantità di gemme prevista.

Nel corso dei turni bisognerà gestire la propria strategia al meglio, così da ottenere la proverbiale massima resa con la minima spesa e arrivare in fretta ai 15 punti prestigio per vincere la partita. Un gestionale molto classico, che non passa mai di moda e che piace praticamente a tutti.

Ticket to Ride

Ticket to Ride, attraverso il fascino intramontabile dei treni, è ormai un vero e proprio classico, con miriadi di espansioni e mappe diverse. Il gioco è un gestionale adatto a tutti, per 2-5 giocatori con una durata media che va dai 30 ai 60 minuti.

I giocatori devono accumulare le carte treno di vari colori, le quali consentiranno loro di creare le tratte ferroviarie migliori. Più carte si usano e più la tratta sarà redditizia, ma chiaramente più complessa da creare. Inoltre ogni giocatore ha delle carte Biglietto ad inizio partita, le quali rappresentano una tratta che il giocatore dovrà completare, e per ogni Biglietto non completato i punti stampati su di essa verranno sottratti al totale.

Ticket to Ride è il classico gioco che diventa sempre più sfaccettato ad ogni partita. Inoltre è un modo molto simpatico di imparare la geografia di tante parti del mondo, come potete vedere dall’elenco di alcune delle espansioni che trovate qui sotto.

7 Wonders

7 Wonders è un gioco di gestione e di costruzione di grande successo, recentemente stampato con una seconda edizione (qui trovate la nostra recensione) a grande richiesta. Un gioco per 3-7 giocatori le cui partite durano circa 30 minuti.

In 7 Wonders, come suggerisce il nome, l’obiettivo è quello di costruire le 7 Meraviglie del Mondo. Il gioco si svolge attraversando le Ere delle grandi civiltà antiche, ed i giocatori dovranno scegliere di volta in volta delle carte con un draft, ed alla fine di ogni turno vengono costruite le carte che sono state scelte segretamente. Ogni carta rappresenta un tipo di edificio, con vari benefici e caratteristiche che possono andare in combinazione tra loro per ottenere più punti.

7 Wonders è un gioco che offre un livello strategico quasi infinito, che mescola una grande interazione tra i giocatori per il fatto di potersi “rubare” le carte ed il classico meccanismo gestionale in maniera davvero ottima.

Seasons

Un misto tra gioco di dadi, di carte e gestionale classico, Seasons è stato ristampato di recente dopo due anni di vendite sfrenate, e quindi rientra nella nostra lista. Un gioco per 2-4 giocatori per una durata di 60 minuti a partita.

In Seasons i giocatori diventano i più grandi maghi del regno, i quali si sfideranno nel leggendario torneo delle Dodici Stagioni, una competizione che dura tre anni. Nella prima fase i giocatori selezionano delle carte potere che terranno per tutta la partita, mentre nella seconda fase bisognerà combinare le carte con le azioni fornite dai risultati dei lanci di dado per ogni round. Tutto questo per invocare oggetti magici, famigli, accumulare cristalli, simboli di prestigio, e diventare il mago più potente.

Nonostante l’apparenza, Seasons è il tipico gioco più complesso da spiegare che intavolare, per questo adatto sia ai principianti che a chi mastica combo e minmaxing per colazione.

