I migliori giochi educativi a tema natura

Siamo in un’epoca in cui la natura e l’ambiente occupano un ruolo sempre più importante, ma la conosciamo davvero in tutte le sue sfaccettature? Scopriamola insieme grazie a tante tipologie diverse di giochi educativi con protagonisti gli insetti, un soggetto caro a tantissimi bambini, ma anche ai più curiosi e appassionati di idee e soluzioni creative, tutte da scoprire!

Serra per farfalle

Proponiamo una vera e propria serra, fatta di tela traspirante come una rete, a forma di struttura cilindrica per permettere alle nostre farfalle di volare anche dopo averle catturate. La confezione prevede un kit per fa crescere le nostre farfalle. Dimensioni: 33 x 33 x 7,6 cm.

Set di creazione farfalle

Siete inclini alla creatività? Vi suggeriamo questo set per realizzare farfalle colorate in 3D, senza l’uso di colla o calore. La confezione contiene gel colorati, stencil e istruzioni per guidarvi nella creazione di questi delicati insetti!

Alla scoperta degli insetti

Per i più curiosi, proponiamo questo ingranditore per osservare gli insetti più da vicino, accanto a una cassetta per le formiche per farle vivere sotto osservazione per alcuni giorni, oltre a un tunnel, visori e altro ancora. Indicato dai 6 anni in su.

Detective nella natura

Una proposta interessante arriva dal mondo Clementoni con Detective nella natura, un gioco che offre un kit scientifico per andare alla scoperta dei segreti della natura come un vero detective, per esplorare il mondo degli insetti con lo speciale visore e orientarsi con la bussola e il kit di strumenti scientifici.

Piccolo Genio Habitat ed Ecosistemi

Osserviamo la natura attraverso la ricreazione di un ambiente naturale, per guardare come si sviluppa la vita con Habitat ed Ecosistemi. Osserviamo l’interazione di forme di vita animale e vegetale, come si forma la pioggia e impariamo tante nozioni di botanica, tecnologia ambientale e zoologia.

La bio serra

Ricreiamo un altro tipo di ambiente tra natura e artificialità, grazie alla bio serra Clementoni, per realizzare una ottima serra semplice da assemblare e con un sistema di apertura del tetto che ne facilita la modalità di gioco. Con un ottimo sistema di irrigazione a goccia per il risparmio di acqua, la serra prevede diversi alloggiamenti dei vasi comunicanti e un settore dedicato alla germinazione, oltre a un ricco manuale scientifico che guida i bambini alla scoperta dei segreti delle piante.

Explore Hotel per Insetti

Osserviamo da vicino tante specie diverse di insetti che possiamo ospitare nel nostro hotel per insetti, un kit di legno per il nostro hotel per insetti, con pennello, colla e scheda informativa. Si tratta di un hotel con camere differenti per attirare vari insetti, dove ogni camera ha la propria apertura o contiene materiale differente. Il foglio informativo illustra quali tipi di insetti si possono attirare con ciascun tipo di materiale.