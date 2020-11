I migliori regali di Natale per appassionati di Harry Potter

Si avvicina il Natale e ormai tutti stiamo cominciando a chiederci che cosa regalare ad amici, parenti, partner e chi più ne ha più ne metta! Come farsi venire qualche idea originale? Beh, se tra i vostri cari ci sono degli appassionati di Harry Potter, questo articolo presenta alcune idee che possono fare al caso vostro!

Perché Harry Potter continua ad avere successo?

Sono passati ormai quasi 20 anni dall’esordio cinematografico di Harry Potter in Italia, ma la passione per le avventure dell’undicenne più famoso del mondo continuano a catturare l’immaginazione di lettori e telespettatori. Perché? Le possibili risposte sono molte, ma si riassumono in una: il mondo di Harry Potter continua a farci sognare. J. K. Rowlings è riuscita davvero a fare una magia e, che sia la prima o la millesima volta, immergersi nel mondo che ha creato dà ancora lo stesso effetto; ci lasciamo alle spalle il mondo dei Babbani ed entriamo in un universo fantastico in cui tutto è possibile.

E allora, per portare avanti la magia, ecco alcuni suggerimenti per bellissimi regali di Natale per appassionati di Harry Potter!

Caricabatterie a tema Harry Potter

Questa serie di caricabatterie per cellulari e tablet è davvero carinissima e sarà un regalo perfetto, oltre che molto utile, per tutti gli appassionati della serie. Si tratta di caricabatterie da 2500 mAh con simpatici pupazzetti che rappresentano alcuni dei personaggi principali: attualmente sono disponibili Harry, Hermione, Voldemort, il mitico Albus Silente e Hagrid.

I diversi modelli sono disponibili per l’acquisto online:

Calze termiche

Perfette da indossare in inverno, si tratta di calze da donna antiscivolo nei colori di Grifondoro, ulteriormente abbellite da uno stemma nella parte superiore.

Le calze sono disponibili per l’acquisto online:

Lampade da tavolo

Un ottimo regalo che risulta anche utile è una lampada da tavolo ispirata al mondo di Harry Potter. Ve ne proponiamo due. La lampada boccino d’oro, costituita da una campana trasparente contenente il mitico boccino, ambitissima da tutti i Cercatori e appassionati di Quidditch. In alternativa, potete optare per la lampada con lo stemma di Hogwarts, dotata di LED a colori, elegante e rilassante. Perfette per le scrivanie e i comodini di studenti e professori di Hogwart.

Le lampade sono disponibili per l’acquisto online:

Tazze magiche

Le tazze magiche non potrebbero essere più appropriate come regali di Natale per appassionati di Harry Potter! La particolarità di queste tazze è che sono termosensibili, cioè cambiano colore con il caldo e il freddo, perciò quando vi verserete una bevanda calda da gustare nei giorni d’inverno cambieranno magicamente aspetto! Ve ne proponiamo due tipologie. La prima mostra la scritta “Expecto patronum!” che quando si scalda si trasforma nell’immagine dello splendido cerco evocato da Harry con l’incantesimo. La seconda invece mostra la celeberrima Mappa del Malandrino dei gemelli Wesley.

Entrambe le tazze sono disponibili per l’acquisto online:

Portafoglio Lettere a Hogwarts

Per amiche, figlie, compagne e chi più ne ha più ne metta, un altro accessorio perfetto come regalo di Natale è il portafoglio in stile Lettere a Hogwarts: color crema, con sigillo di ceralacca rossa e stemma della scuola. Anche in questo caso il prodotto è disponibile per l’acquisto online:

Zerbini

Divertenti zerbini per mostrare la vostra passione per Harry Potter a chiunque si avvicini a casa vostra. Un’idea molto simpatica è il modello con la scritta “Alohomora“, disponibile in due versioni, nero con scritta dorata o arancione con scritta nera. Altrettanto spiritoso e scanzonato il modello con il giuramento della mappa del malandrino: I solemnly swear that I’m up to no good! (Giuro solennemente di non avere buone intenzioni!).

Tutti e tre sono disponibili per l’acquisto online:

La mappa del malandrino: guida a Hogwarts con bacchetta

L’ultima idea che vi proponiamo è un vero e proprio libro, una Mappa del Malandrino con pagine pieghevoli da leggere. Una volta letta il divertimento non è finito perché con la bacchetta magica è possibile visualizzare le scritte in inchiostro simpatico presenti sulla mappa. La bacchetta funge anche da pennello per creare la propria mappa personalizzata.

Anche quest’ultimo prodotto èdisponibile per l’acquisto online: