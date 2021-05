I migliori set LEGO Creator Expert da “ricostruire” come modelli alternativi

C’è un (relativamente) nuovo trend nella community degli appassionati del mattoncino, che è quella di creare modelli alternativi partendo da set ufficiali. E’ una pratica applicabile a diversi set, appartenenti ai principali temi LEGO (LEGO Creator 3-in-1, LEGO Speed Champions etc). In pratica, si parte da un set ufficiale e con i pezzi che lo compongono si realizza un modello alternativo, con la doppia sfida di inventarsi un modello “da zero” e di realizzarlo facendosi bastare solo ed esclusivamente i pezzi inclusi nel set ufficiale stesso. In questo particolare campo di applicazione della passione (e per certi versi, della follia) per i mattoncini, la linea di set LEGO Creator Expert “Classic Car” (insieme ai set del tema LEGO Speed Champions) si presta particolarmente bene a questa metodologia di progettazione. Si tratta infatti di set composti da un ottimo catalogo di pezzi, solitamente piuttosto standard (a differenza di quanto accade per altri temi, per i set Creator Expert non si utilizzano pezzi particolarmente “specializzati”) ma al tempo stesso particolarmente indicati per realizzare telai, carrozzerie e fanalerie. Praticamente tutti i set “Classic Car” sono stati trasformati in modelli alternativi. Quella che vi proponiamo in questo articolo è la lista dei migliori set da acquistare per realizzare nuovi, inediti e alternativi modelli di auto a partire da quelle dei set originali. Ciascuna “scheda” include i link alle istruzioni (alcune scaricabili gratis, altre a pagamento) per realizzare i nuovi (e alternativi) modelli. Vogliamo scoprire insieme questi versatili set?

I migliori set LEGO Creator Expert da “ricostruire”

Andiamo a scoprire insieme questi set che non vedono l’ora di diventare qualcos’altro!

LEGO Creator Expert #10220 Volkswagen T1 Camper Van

Il set permette di costruire la replica in mattoncini del classico Volkswagen Camper Van del 1962, compresi tutti i dettagli che hanno contribuito a renderlo leggendario. All’esterno troviamo l’iconica forma a ‘V’ nella parte anteriore, il tetto dal profilo arrotondato e le tipiche cornici dei finestrini laterali, fino ad arrivare all’apertura splittie del parabrezza anteriore. Il tetto è del tipo pop-up, che si apre con un “soffietto” di tessuto telato, è completo di portapacchi. Il vano motore posteriore è dotato di prese d’aria sui due lati. All’interno, il livello di dettaglio resta impressionante: dall’autentico motore boxer VW a quattro cilindri raffreddato ad aria, al sedile della panchina anteriore, la leva del cambio, il cruscotto angolato passando per l’iconico tachimetro sferico, il sedile posteriore pieghevole, il tavolo della dinette anch’esso pieghevole, l’armadio con specchio e persino un quadro!

Le istruzioni per i modelli alternativi le potete trovare a questo link.

LEGO Creator Expert #10242 MINI Cooper MK VII

Grazie a questo set è possibile costruire una splendida replica in mattoncini LEGO della classica MINI Cooper Mk VII. Una volta costruito, il modello è ricco di dettagli autentici, dall’iconico schema di colori verde e bianco con specchietti retrovisori bianchi e strisce da corsa, alle porte apribili, passando per il cofano e il bagagliaio, ai fendinebbia sportivi, al motore dettagliato e al vano separato per la ruota di scorta. E’ anche possibile rimuovere il tetto per accedere a un interno color tan con sedili reclinabili con tessuto fantasia, cruscotto in stile legno impiallacciato, volante, cambio e freno a mano mobili. Naturalmente, nessuna MINI Cooper potrebbe essere completa senza un cestino da picnic (con bottiglia d’acqua, pane e formaggio) e una coperta.

Le istruzioni per i modelli alternativi le potete trovare a questo link.

LEGO Creator Expert #10248 Ferrari F40

Il set consente di costruire la replica in mattoncini LEGO di una supercar per definizione: la Ferrari F40! Il modello incluso nel set ricostruisce le eleganti linee aerodinamiche, il caratteristico spoiler posteriore e la carrozzeria rosso corsa. Il modello è anche ricco di autentici dettagli realizzati in mattoncini: fari anteriori a scomparsa, prese d’aria laterali e un portellone posteriore che si apre per rivelare un motore V8 a 90 gradi con doppio turbo! Il motore si può rimuovere per poterlo esporre accanto all’auto. Aprendo le portiere, si potrà accedere ai dettagliati interni che includono le maniglie delle porte artigianali, il volante con logo Ferrari e i 2 sedili rossi da corsa, mentre sotto il cofano anteriore trova posto un vano bagagli completo di attrezzi. Il parabrezza ha i montanti ad “A” stampati in rosso per armonizzarsi con il resto della carrozzeria e gli inserti dei cerchi modellati su misura con pneumatici robusti e aderenti alla strada aggiungono il tocco finale a questo modello dal design intricato.

Le istruzioni per i modelli alternativi le potete trovare a questo link.

LEGO Creator Expert #10252 Volkswagen Beetle

Grazie a questo set è possibile ricreare l’iconico Maggiolino Volkswagen. Il dettagliato modello che si andrà ad ottenere è dotato di numerose funzioni ed elementi speciali che aiutano a ricreare l’inconfondibile look del Maggiolino, tra cui la livrea azzurra, i parafanghi arcuati, il parabrezza piatto, il logo VW, l’autentico motore a 4 cilindri raffreddato ad aria e il serbatoio di carburante. Gli interni accessibili comprendono sedili ribaltabili color beige, cruscotto e volante, tavola da surf sul tetto e frigobox rimovibile.

Le istruzioni per i modelli alternativi le potete trovare a questo link.

LEGO Creator Expert #10258 London Bus

Non è il modello di un’auto ma non per questo è meno iconico: cosa c’è infatti di più british del tipico autobus rosso a due piani di Londra? Una volta costruito, il modello è ricco di autentici dettagli, tra cui la brillante livrea rossa, il parabrezza panoramico, gli pneumatici con battistrada appositamente realizzati, display della destinazione e piattaforma di imbarco posteriore aperta con reggimano verticale, cestino dei biglietti usati, estintore e una scala che porta al piano superiore panoramico. Le funzioni includono il cofano apribile con motore, cabina di guida dettagliata con una porta scorrevole e tetto e ponte superiore rimovibili per accedere all’interno particolareggiato dotato di sedili logori e ulteriori dettagli originali, tra cui un ombrello dimenticato, un giornale, una lattina vuota e una gomma da masticare appiccicata su uno dei sedili. Sono anche incluse etichette stampate con poster reversibili di pubblicità degli anni ‘50 o della Londra moderna.

Le istruzioni per i modelli alternativi le potete trovare a questo link.

LEGO Creator Expert #10262 James Bond Aston Martin DB5

Purtroppo costruire questo modello non ci trasforma in un agente doppio zero dei servizi segreti di Sua Maestà con licenza di uccidere, ma alla fine avremo pur sempre fra le mani la replica in mattoncini di una delle più iconiche movie car della storia del cinema d’azione: la Aston Martin DB5 di James Bond. Il modello include tantissimi dettagli autentici e gadget da agente segreto funzionanti. Aprendo gli sportelli potremo scoprire un interno elaborato con scanner radar a scomparsa e vano portaoggetti con telefono. Quando sarà il momento di entrare in azione sarà possibile attivare il sedile eiettabile, ruotare (e cambiare) le targhe intercambiabili, sollevare lo scudo antiproiettile del lunotto posteriore, attivare gli speroni taglia-pneumatici montati sulle ruote e tirare la leva del cambio per rivelare le mitragliatrici nascoste dietro i fanali anteriori. Il modello include inoltre un dettagliato motore a 6 cilindri in linea, parafango anteriore e paraurti posteriore argentati, cerchi a raggi stampati in metallo argentato e loghi Aston Martin anteriore e posteriore.

Le istruzioni per i modelli alternativi le potete trovare a questo link.

LEGO Creator Expert #10265 Ford Mustang

Una volta costruito il modello incluso in questo set, avremo tra le mani la replica in mattoncini di una delle più iconiche pony car americane degli anni ‘60: la Ford Mustang Fastback! Realizzata carrozzeria in versione blu scuro con strisce bianche da corsa, comprende presa d’aria sul cofano, badge con logo Mustang stampato, emblemi GT e cerchi a 5 razze con pneumatici ad alto grip. Sviluppata in collaborazione con Ford, questa autentica replica viene fornita con componenti costruibili aggiuntivi e opzionali per la personalizzazione, tra cui una selezione di targhe, un turbocompressore, un alettone posteriore a coda d’anatra, grandi tubi di scarico, un alettone anteriore e un serbatoio di protossido di azoto. È perfino possibile regolare l’assetto dell’asse posteriore per un dare al modello un look ancora più aggressivo! Rimuovendo il pannello del tetto o aprendo gli sportelli si può accedereai dettagliati interni che comprendono sedili, radio, cambio mid-console e per la prima volta in modello di questa scala, sterzo funzionante. Aprendo il vano bagagli si potrà accedere ad un ampio spazio per riporre attrezzi e varie altre cose, mentre sollevando il cofano anteriore si potrà accedere alla dettagliata replica del grande motore big-block 390 V8, completo di batteria, tubi e filtro dell’aria.

Le istruzioni per i modelli alternativi le potete trovare a questo link.

LEGO Creator Expert #10271 FIAT 500

Il modello di Fiat 500F realizzabile con il contenuto di questo set riproduce una vera icona del design automobilistico classico. Basata sul modello Fiat 500F della fine degli anni ’60, questa replica della piccola italiana include tanti dei dettagli presenti nell’auto reale, come ad esempio il portapacchi completo di valigia (anch’essa costruibile), gli interni minuscoli (se li paragoniamo a quelli delle vetture di oggi) e minuziosi al tempo stesso, il piccolo motore posteriore raffreddato ad aria, oltre al tettuccio in tessuto avvolgibile, le portiere, il cofano anteriore e il vano motore posteriore tutti apribili. Per rendere più completa l’atmosfera della dolce vita italiana dell’epoca, il set include anche un cavalletto pieghevole con pennello costruibile, una tavolozza e un piccolo “dipinto” dell’auto ambientato a Roma, di fronte al famoso Colosseo.

Le istruzioni per i modelli alternativi le potete trovare a questo link.

LEGO Creator Expert #10295 Porsche 911

L’inconfondibile stile Porsche viene di nuovo celebrato con questa versione da collezione della Porsche 911. Se il precedente modello della Ford Mustang oltre ad essere completo di sterzo funzionante, aveva anche la possibilità di essere personalizzato con un kit di customizzazione anch’esso costruibile, con questo set dedicato alla Porsche 911 si sale di livello: sarà infatti possibile scegliere tra ben due versioni di auto da costruire: si potrà infatti decidere se realizzare la versione Turbo 3.0 oppure la versione Targa con il suo iconico montante Targa e il tettuccio rigido e rimuovibile (che troverà posto nel vano bagagli anteriore). Indipendentemente dalla versine scelta, il modello includerà funzioni e dettagli autentici e tipici della Porsche 911 quali gli inconfondibili paraurti anteriore e posteriore, i fari angolari, il logo stampato e le targhe, oltre naturalmente agli interni fedelmente riprodotti e che comprendono sterzo funzionante, leva del cambio, freno di stazionamento, sedili reclinabili e l’elegante livrea arancione scuro e nocciola.

Le istruzioni per i modelli alternativi le potete trovare a questo link.

I criteri di scelta

I set elencati in questa nostra lista sono stati scelti in base a due criteri in particolare: la possibilità di creare modelli alternativi, repliche di veicoli reali o di fantasia, a quello realizzabile costruendo il set originale e il fatto che ciascun modello è in grado di garantire ore e ore di costruzione e divertimento trascorse a smontare un modello e a rimontarlo in una nuova versione. La scelta di realizzare modelli alternativi partendo da set ufficiale garantisce infatti grandi vantaggi, soprattutto per i costruttori meno esperti. Innanzitutto allunga la vita del singolo set: una volta che ci sarà stancati di vedere una Ford Mustang o un Maggiolino Volkswagen sulla propria scrivania o sulla mensola di casa, con gli stessi pezzi che si otterranno smontando il set si potrà realizzare il modello di un altro veicolo di proprio gusto. In secondo luogo, consente agli appassionati meno avvezzi all’utilizzo delle piattaforme digitali per l’acquisto dei mattoncini sfusi necessari a realizzare le MOC (My Own Creation) di non dover far altro che comprare una copia del set per poter costruire il veicolo desiderato.