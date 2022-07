Ed è finalmente tempo di Amazon Prime Day 2022: una due giorni di offerte spettacolari pensate davvero, ma davvero per chiunque. Vi segnaliamo una serie di interessanti promozioni a tema LEGO, con alcuni set incredibili a dei prezzi mai visti prima. Sconti che arrivano fino al 25% per permettervi di scoprire tutte le sfaccettature dei mattoncini più amati al mondo: ce n’è davvero per tutti i gusti, e noi abbiamo selezionato per voi le migliori promozioni LEGO per questi Prime Day 2022.

Prime Day 2022: le migliori offerte LEGO

Star Wars La Sala del Trono di Boba Fett

Partiamo con un set LEGO Star Wars davvero spettacolare, col quale ricostruire nei minimi dettagli la Sala del Trono di Boba Fett. Un luogo che è un po’ un crocevia per le avventure dei nostri amati Cavalieri Jedi, e che qui è possibile ammirare in tutta la sua bellezza grazie a una serie di piccoli particolari davvero unici. L’idea regalo perfetta per ogni appassionato della saga, senza se e senza ma.

LEGO Harry Potter Lezione di Difesa a Hogwarts

Passiamo ora al magico mondo di Harry Potter, con un set LEGO che non esitiamo a definire imperdibile. Si tratta infatti della riproduzione di una lezione di Difesa delle Arti Oscure, con tanto di libro da costruire con gli inconfondibili mattoncini che tutti noi abbiamo imparato ad amare. Un set LEGO adatto a rievocare le spettacolari atmosfere di una saga davvero, ma davvero immortale.

LEGO DC Batman vs. Joker

Batman vs. Joker è forse una delle battaglie più iconiche nella storia dei fumetti… E non solo! In questo set LEGO, ricco di tanti piccoli particolari che lo rendono unico nel suo genere, viene riproposta la lotta tra due personalità così diverse e da sempre capaci di catturare l’attenzione del pubblico di tutto il mondo.

LEGO Super Mario Atrio di Luigi’s Mansion

I set LEGO di Super Mario sono davvero incredibili, e sin dal loro lancio non hanno fatto che attirare l’attenzione e l’ammirazione indiscriminata da parte degli appassionati di tutto il mondo. Oggi è disponibile in offerta questo fantastico set che rappresenta l’atrio della Mansion di Luigi: un bel modo per celebrare il proprio amore per uno dei personaggi più famosi della storia dei videogiochi, no?

LEGO City Police Il Furgone dei Gelati

Chiudiamo con uno dei più bei set LEGO City presenti sul mercato: una collezione che, proprio grazia alla sua semplicità, risulta davvero divertente da costruire per grandi e piccini. Quello che vi proponiamo è un set contenente un’auto della polizia e il furgone dei gelati: due elementi da aggiungere alla vostra collezione per dar vita, sempre di più, alla vostra LEGO City!

