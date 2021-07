I Mitchell contro le macchine trionfa su Netflix

I Mitchell contro le macchine, approdato sul catalogo streaming Netflix durante lo scorso mese di maggio, è stato senza dubbio uno dei film animati per famiglie più sorprendenti degli ultimi tempi. Punto di forza la capacità di fondere le tipiche difficoltà delle situazioni quotidiane di una qualsiasi famiglia comune, intrecciate ad alcuni eventi davvero fuori dagli schemi. Ora, la pellicola è diventata il lungometraggio di animazione più visto di sempre su Netflix, come rivelato dall’azienda americana nel suo report di questa settimana.

Stando alle informazioni ufficiali (qui la notizia originale) I Mitchell contro le Macchine è stato visto da ben 53 milioni di famiglie nei primi 28 giorni dall’uscita. Più in particolare, negli Stati Uniti è stato il film presente sul catalogo Netflix più visto in assoluto per nove giorni consecutivi, superato solo da Army of the Dead (coi suoi 75 milioni) e Fatherhood (con 74 milioni).

Inizialmente, i piani di Sony Pictures Animation erano quelli di portare I Mitchell contro le Macchine al cinema con il titolo Superconnessi, magari con l’obiettivo di bissare il successo ottenuto con Spider-Man: Un nuovo universo (qui in offerta speciale), cosa che purtroppo non si è concretizzata a causa dell’emergenza sanitaria mondiale che ha messo in ginocchio le sale di tutto il mondo. Netflix ha successivamente comprato i diritti del film, assieme ad altri due lungometraggi animati particolarmente attesi, ovvero il Il drago dei desideri e Vivo.

La trama di I Mitchell contro le Macchine racconta delle vicende di Katie Mitchell, una ragazza con una grande passione per il mondo del cinema, che viene ammessa alla scuola di dei suoi sogni dove spera di trovare la sua strada. Suo padre Rick deciderà però di riunire la famiglia per accompagnare la ragazza a scuola, in un ultimo viaggio in auto tutti insieme, durante il quale l’uomo spera di riallacciare i rapporti con la figlia. Ben presto però la famiglia Mitchell si ritroverà nel bel mezzo di una vera e propria rivolta delle macchine. Starà a Rick e Katie, assieme a mamma Linda, al fratellino Aaron e al simpatico carlino Monchi affrontare la minaccia su scala mondiale.