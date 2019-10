I momenti più belli che hanno fatto la storia del MCU

Nell'ultimo decennio, i Marvel Studios sono stati in grado di realizzare qualcosa di veramente straorninario con l'Universo Cinematografico Marvel.

Nell’ultimo decennio, i Marvel Studios sono stati in grado di realizzare qualcosa di veramente straorninario con l’Universo Cinematografico Marvel. Tutto è nato da un’idea, ossia quella di “trasportare” i supereroi della Marvel Comics in spettacolari serie TV e pellicole cinematografiche. Dunque, grazie a Marvel Studios e al presidente Kevin Feige tutto ciò è stato possibile. In circa 10 anni sono stati realizzati molti film Marvel dedicati a supereroi quali Iron Man, Spider Man, Captain America e molti altri.

Ma quali sono alcune delle scene più importanti che hanno segnato la storia del franchise? Ecco una selezione delle migliori!



Iron Man – L’armatura Mark II

Come non ricordare, prima tra tutte, la storica scena in cui Tony testa e perfeziona la sua nuova armatura, che verrà utilizzata dal supereroe per imparare a volare?

Iron Man – “Io sono Iron Man”

“Io sono Iron Man” la frase improvvistata, pronunciata in Iron Man da Robert Downey Jr, è diventata tra le più celebri dell’intero Universo Cinematografico Marvel.

Iron Man 2 – Black Widow e la lotta nel corridoio

In Iron Man 2, Black Widow (la Vedova Nera) si presenta nei migliori dei modi, affrontanfo una sequenza di incredibili arti marziali e acrobazie ci ha mostrato la bravura di Natasha nel fronteggare i cattivi senza l’utilizzo di armi sconfiggere i cattivi grazie alle sue incredibili abilità.

Iron Man 2 – Ritrovamento del martello di Thor

Forse può essere considerata una delle scene post-credits del Marvel Cinematic Universe più entusiasmanti di sempre. Quella del ritrovamento del martello di Thor in un cratere, nel deserto, ha fatto sicuramente impazzire di gioia molti fan del MCU.

Captain America: The First Avenger – Red Skull

Come non ricordare il volto inquietante e infernale di Red Skullha? Terrificante personaggio che vuole impadronirsi del misterioso Tesseract e usarlo come arma per distruggere il Pianeta Terra.



Captain America: The First Avenger – “Avevo un appuntamento”



Povero Steve. Non solo si è svegliato quasi 70 anni dopo e si è trovato immediatamente a fronteggiare una minaccia cosmica, ma ha anche perso uno degli appuntamenti più importanti della sua vita!

Captain America: The Winter Soldier – La scena dell’ascensore

I fan dell’Universo Cinematografico Marvel ricorderanno benissimo una delle scene d’azione più entusiasmanti che hanno segnato il film dedicato a Captain America: The Winter Soldier.

Captain America: The Winter Soldier – Il giro in macchina tra Nat e Steve

Si tratta di una scena decisamente tranquilla rispetto a quelle che siamo abituati a vedere, ma non per questo è da considerare meno importante. Solitamente Natasha nasconde il suo senso dell’umorismo, ma in questa occasione, in un momento di tranquillità, mostra il suo lato nascosto.

Thor: Ragnarok – “Team Thor”



Un salto nella vita di Thor e Darryl. Anche in questo caso, la scena potrebbe sembrare quasi insignificante, in realtà è stata molto importante a livello emotivo poiché Thor è stato visto come un personaggio in grado adattarsi perfettamente al senso dell’umorismo del regista Taika Waititi.

Avengers: Endgame – “Sono ancora degno”

Sicuramente una delle scene più emozionanti dell’Universo Cinematografica Marvel riugarda Thor, un Thor che ha bisogno di prendersi cura di sé ma che è ancora “degno” di Mjolnir.