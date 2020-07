I mostri classici della Universal saranno adatti a tutte le età

L’universo dark targato Universal Pictures si sta ampliando grazie al progetto che vede coinvolti tutti i mostri classici che hanno dato vita a un filone molto importante per la storia della casa di produzione cinematografia. Dopo il successo de L’Uomo Invisibile, film a basso budget uscito a febbraio che ha svettato nelle classifiche al botteghino USA, è in arrivo un altro remake, The Wolfman e i fan sono davvero molto curiosi di vedere un adattamento in chiave moderna del grande classico senza tempo.

Ma, oltre a questi film che ripercorrono o ripercorreranno in chiave moderna i grandi film del passato con i mostri cari alla Universal, c’è un altro progetto che potremmo definire family friendly e che vede coinvolti anche i più piccoli. Stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter (potete leggere l’articolo completo a questo link), Josh Cooley, regista di Toy Story 4, è stato ingaggiato per un nuovo progetto dal titolo Little Monsters. Con ogni probabilità, questo significa che è in arrivo un prodotto ibrido tra live action e animazione che vedrà come protagonisti Dracula, Frankenstein e sua moglie, L’uomo Lupo, la Creatura della Laguna, personaggi, quindi, che saranno presenti (in maniera diversa) in prodotti che abbracciano tutte le fasce d’età.

Non conosciamo la trama e i dettagli di questo nuovo progetto che vede coinvolto Josh Cooley ma sappiamo che nel progetto sarà coinvolto un concept artist del calibro di Crash McCeery che fornirà all’opera il materiale artistico necessario per poter essere realizzata. E, siccome il comparto artistico sarà fondamentale per la realizzazione del progetto, forse McCeery comparirà anche come produttore esecutivo.

La necessità di dare nuova vita al design dei classici mostri della Universal è un’operazione di svecchiamento davvero necessaria per cercare di rendere i personaggi più appetibili anche alle nuove generazione. Anche perché questi hanno un look e un’immagine sotto copyright da ormai cento anni. Staremo a vedere quali saranno le mosse di Universal Picture e se queste risulteranno essere vincenti o meno.