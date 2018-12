I nuovi mazzi di Star Wars Destiny

Per gli appassionati di Star Wars: Destiny è finalmente disponibile il preorder dell’espansione Convergence, composta da nuovi booster e da due mazzi starter tematici, dedicati al giovane Obi-Wan Kenobi e al Generale Grievous.

Star Wars: Destiny è un gioco di carte collezionabili, per due giocatori, edito da Fantasy Flight Games.

I player costruiscono il proprio mazzo di gioco, composto da un team di eroi o nemici, a scelta tra una serie di personaggi iconici della saga. Gli scontri durano circa 30 minuti e per giocare si utilizza una particolare combinazione di carte e dadi speciali.

Per vincere un duello contro il vostro avversario, dovrete sconfiggere i suoi personaggi pianificando una attenta strategia che sappia bilanciare i potenziamenti del mazzo e i dadi speciali.

Il set dedicato ad Obi-Wan Kenobi contiene la carta del personaggio a cui è intitolato, nella sua incarnazione di Generale durante la Guerra dei Cloni. La carta di Obi-Wan è forte nel combattimento corpo a corpo ed ha la possibilità di aumentare ulteriormente il danno grazie alla sua Power Action. Insieme al giovane Obi-Wan troviamo la carta della Duchessa Satine Kryze di Mandalore, che permette di ritirare un dado. Questo mazzo base contiene molte carte di tipo blu e giallo, potenziamenti di attacco corpo a corpo, upgrade e equipaggiamenti per i Jedi.

Nel set dedicato a Grievous troverete due potenti Droidi Commando in aiuto del Generale. Si tratta di due carte che lavorano in sinergia in maniera molto efficiente. Il Generale Grievous riduce i costi di attivazione dei droidi e permette di stabilire il risultato del dado speciale dei droidi. I Droidi Commando, invece, permettono al giocatore di attivare altre carte droide, quando si tira il loro dado.

Il booster dell’espansione, oltre ad aggiungere nuove Carte Upgrade e personaggi, introduce anche un nuovo tipo di carta: i Downgrades. Queste carte funzionano in maniera opposta agli Upgrades, ovvero vanno assegnate ai personaggi avversari assegnandogli un malus.

La carta Downgrade conferisce al player che l’ha messa in gioco un ulteriore bonus, qualora il personaggio che è oggetto degli effetti negativi della carta, venga sconfitto. Con l’introduzione di questo tipo di carta il gioco si arricchisce di nuove strategie e inaspettati colpi di scena, che possono mettere in seria difficoltà anche i personaggi più potenti.

Al momento non è stata comunicata una data di uscita dell’espansione, ma sul sito di Fantasy Flight Games è possibile iniziare a pre ordinare i booster e i nuovi mazzi base. Le singole bustine hanno un costo di 2,99$ l’una, mentre ognuno dei due mazzi starter costa 14,99$