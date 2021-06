I nuovi palinsesti RAI per l’autunno

La programmazione dei canali Rai per questo autunno che verrà, parte decisamente alla grande! Infatti, il palinsesto per per Rai 4, Rai Movie e Rai Premium ci attenderà, al ritorno dalle vacanze, con una programmazione davvero di grande interesse.

Nello specifico, Rai Movie, il canale dedicato principalmente al cinema d’autore, ovviamente con una particolare attenzione per e produzioni italiane, offrirà una serie di appuntamenti settimanali a tema, con il lunedì pensato per coprire il genere western, proponendo titoli come I cancelli del Cielo di Michael Cimino, nella versione restaurata a cura della redazione, oltre a capolavori quali I Magnifici Sette e Cacciatori di Indiani.

Il martedì invece, prenderà il via la serie “Il vizio del cinema”, proponendo a curiosi e cinefili appassionati, titoli sorprendenti e un po’ “sopra le righe”, mentre invece il mercoledì, sarà interamente dedicato al meglio delle produzioni più recenti del cinema italiano. La serata del giovedì sarà dedicata alle emozioni suscitate dalle produzioni di genere thriller, il venerdì, con “Meravigliosamente Divo”, sarà invece una sorta di sfilata delle più grandi star internazionali, mentre il sabato è riservato alla commedia sofisticata e più impegnata. Tutti i film di produzione straniera saranno sempre disponibili con il doppio audio, sia doppiato che originale, per poter così farli apprezzare al meglio.

Rai 4 invece sarà modulata tra una programmazione seriale, in seconda serata e sempre a partire dall’autunno, che si distinguerà per diverse prime visioni. Il lunedì andrà in onda la seconda parte della sesta e ultima stagione della serie Vikings e la serie horror, prodotta da Guillermo Del Toro, The Strain.

Il giovedì, invece, tornerà l’amata coppia di detective protagonisti di Private Eyes, con la quarta stagione della serie, mentre per la seconda serata del sabato, saranno in programma serie top in prima visione, come la quarta stagione della serie crime Fargo. Anche i pomeriggi saranno caratterizzati dall’azione e dalle emozioni forti, con alcune serie in prima visione assoluta, come il procedural-thriller, in prima visione assoluta, Burden of Truth.

Nella fascia pre-serale, invece, ci terranno compagnia due serie in prima visione assoluta: la quarta stagione dell’action Seal Team e High Flyers, una serie europea che ci porterà a conoscere tre giovani cadetti militari aspiranti piloti di caccia da guerra.

La programmazione cinematografica del canale, invece, sarà organizzata per appuntamenti settimanali, tra le quali thriller con tematiche e protagoniste al femminile, generi fantastici, tra i quali potremo trovare titoli come I segreti di Marrowbone e Hole – L’abisso, L’angelo del male – Brightburn e Above Ssuspicion, con Emilia Clarke, ispirato a un autentico caso di cronaca degli anni ’80.

Non mancheranno serate blockbuster, con titoli come 7 Sconosciuti a El Royale, con Chris Hemsworth, Jeff Bridges e Dakota Johnson e Scary Stories to tell in the dark diretto da André Øvredal, prodotto da Guillermo Del Toro e tratto da una serie di libri horror per ragazzi scritti da Alvin Schwartz.