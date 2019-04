I personaggi di Infinity Warps potrebbero tornare nell’evento Marvel Secret Warps

La Marvel ha ripreso l'idea Amalgam servendosi soltanto dei propri personaggi e lanciandoli in delle storie particolari, sotto il nome di Infinity Warps.

Durante la saga cosmica Infinity Wars, tenutasi lo scorso anno sulle pagine dei fumetti Marvel, erano stati introdotti dei personaggi particolari, ispirati alla linea Amalgam uscita più di 20 anni fa. La linea originale prevedeva, dopo lo scontro avvenuto tra gli universi Marvel e DC Comics, di proporre storie di personaggi nati dalla fusione di due eroi (o villain) delle rispettive case. Nascevano così Dark Claw (Batman + Wolverine), Ragnoboy (Superboy + Spider-Man) e tanti altri ancora.

La Marvel ha ripreso l’idea, stavolta servendosi soltanto dei propri personaggi e lanciandoli in delle storie particolari, sotto il nome di Infinity Warps. Durante le Infinity Wars non avevamo scoperto la loro fine, ma sembra che adesso con Secret Warps, nuova saga in arrivo per Marvel, vedremo dove sono finiti questi eroi.

Verranno quindi rilasciati cinque volumi annuali dedicati a questi personaggi, ognuno con un team creativo differente. Andiamo a scoprirli.

Soldier Supreme

Al Ewing e Mark Waid, insieme ai disegnatori Carlos Gomez e Alex Lins, porteranno la prima parte della storia, Acts of War, dove Soldier Supreme (Captain America + Dottor Strange) si scontrerà con Iron Hammer (IronMan + Thor) in una battaglia senza esclusione di colpi.

Weapon Hex

Al Ewing e Tim Seeley, insieme a Carlos Villa e Bob Quinn, si occuperanno della seconda parte, Inferno Attacks, dove Weapon Hex (X23 + Scarlet) e Speed Weasel (Honey Badger + Quicksilver) si scontreranno con le forze infernali nelle strade di New York.

Ghost Panther

Nella terza parte, Days of Future Mars, Al Ewing e Daniel Kibblesmith, vicino ai disegnatori Carlos Gomez e Ig Guara, porteranno la fusione tra Ghost Rider e Pantera Nera nel futuro, anno 2099.

Arach-Knight

La quarta parte si chiamerà Supremeuniversal e vedrà alle penne Al Ewing e Jim Zub, alle matite Carlos Villa e Carlo Barberi. Racconterà le vicende della fusione tra Moon Knight e Spider-Man, alle prese con Supreme Seven e le sue quattro personalità.

Iron Hammer

La conclusione di turra questa saga sarà intitolata Secret Warps e vedrà scontrarsi i vari Mondi Warp uno contro l’altro, procedendo con fusioni continue, e con l’unica speranza per tutta l’umanità insidiata nella fusione tra Ghost Rider e Thor: Ghost Hammer.