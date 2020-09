I podcast di Spotify saranno adattati per cinema e tv

Spotify ha annunciato di aver firmato un nuovo accordo con Chernin Entertainment per lo sviluppo di film originali e serie tv basate sui podcast ospitati sulla piattaforma di streaming musicale. Con questo accordo Chernin Entertainment, casa di produzione di film come Le Mans ’66 – La grande sfida e The Greatest Showman, avrà accesso ad una libreria di più di 250 Spotify Originals provenienti da tutto il mondo.

Da qualche tempo infatti la piattaforma musicale ha infatti deciso di puntare sui podcast come punto distintivo della propria offerta. Per la Chief Content and Advertising Business Officer Dawn Ostroff questa strategia è dovuta all’intenzione dell’azienda di supportare il lavoro dei creator di tutto il mondo, offrendo contemporaneamente a tutti gli abbonati del servizio un luogo in cui trovare IP originali di qualità.

La collaborazione con Chernin Entertainment darà i suoi primi frutti prossimamente, tuttavia la casa di produzione ha già iniziato a selezionare i contenuti della piattaforma iniziando a lavorare sull’adattamento della serie podcast The Clearing.

The Clearing è un podcast di genere crime basato sulla vita di April Balascio, figlia del serial killer Edward Wayne Edwards. Cresciuta all’insaputa dell’attività criminale del padre, all’età di 40 anni Balascio scopre la verità sul suo genitore facendolo arrestare. Il podcast narrato da Josh Dean esplora così il viaggio emotivo di Balascio e offre uno spaccato della sua infanzia.

Nati agli inizi degli anni 2000 i podcast non sono altro che la registrazione di una trasmissione audio che potesse essere scaricata e ascoltata ovunque grazie alla diffusione maggiore dei lettore mp3. Podcast diventa così un termine ombrello sotto al quale trovano collocazione tutte quelle trasmissioni registrate, che vanno dalle repliche delle puntate radiofoniche alla registrazione delle lezioni universitarie fino a talk show o sessioni di gioco di ruolo.

Questo accordo però non è il primo a portare i podcast ad un pubblico più ampio diventando materiale originale per adattamenti per il piccolo e grande schermo, tra i titoli che hanno visto una nuova incarnazione in un altro medium possiamo citare Homecoming e The Horror of Dolores Roach di Prime Video e The Two Princes per HBO Max.