I poster di Tokyo Revengers dominano nella stazione di Tokyo

Non è cosa inusuale vedere poster o murales (nel caso del recente Jujutsu Kaisen) apparire nelle stazioni del Giappone. Ora è toccato a Tokyo Revengers, la cui serie anime è attualmente disponibile su Crunchyroll in contemporanea con il Giappone mentre il manga è in corso di pubblicazione per la casa editrice Planet Manga (acquistatelo su Amazon!).

I poster di Tokyo Revengers sono apparsi lunedì e hanno letteralmente inondato la stazione di Tokyo.

ATTENZIONE! ALCUNE IMMAGINI CONTENGONO SPOILER DEL MANGA

I poster di Tokyo Revengers alla stazione di Tokyo

I poster di Tokyo Revengers fanno parte di un progetto artistico volto a celebrare l’uscita del 24° volume del manga. Tale progetto si chiama Nippon Revengers (“Japan Revengers”) e mira a dare alle altre parti del Paese un piccolo momento sotto i riflettori. Ogni poster ritrae infatti un personaggio che usa un po’ del dialetto di quella prefettura ed esprime il suo amore per una prelibatezza regionale o cita qualcosa legato alla cultura locale.

Ad esempio Draken, sul poster di Chiba, l’attuale posizione di Tokyo Disneyland e dell’aeroporto internazionale di Narita, ci ricorda che “l’aeroporto e la ‘terra dei sogni’ sono entrambi a Chiba”.

Oppure Baji, capitano della prima divisione della Tokyo Manji Gang, protagonista del poster di Fukushima, una prefettura famosa per il suo ramen, proclama: “Il ramen non è qualcosa che si mangia alla fine della notte, ma all’inizio della giornata!”

Questa la prima parte dei poster di Tokyo Revengers:

E ancora:

Naturalmente ce ne sono molti altri da scoprire. Dove sono collocati i poster? La maggior parte si trova lungo le scale che collegano le piattaforme con il passaggio centrale, ma due di essi, i manifesti per Hokkaido e Saga, si trovano nella tromba delle scale tra le piattaforme del Binario 3/4 e del Binario 5/6 che porta giù alle linee della metropolitana.

Come per la maggior parte delle mostre d’arte di anime e manga come questa, i poster di Tokyo Revengers saranno affissi solo per un tempo limitato, ma non verranno tolti fino all’uscita del ventiquattresimo volume del manga.