Dopo il suo esordio in Black Panther: Wakanda Forever, il futuro ritorno in scena di Riri Williams nella serie di Disney+ che la vedrà protagonista diventa fonte id una certa curiosità in merito al futuro della giovane eroina del Marvel Cinematic Universe. Predestinata a raccogliere l’eredità di Iron Man, ancor più di War Machine, Riri Williams, divenuta, Ironheart, sarà una delle giovani reclute del franchise, all’interno di quello che assume sempre più il tono di un ricambio generazionale in seno al Marvel Cinematic Universe. La presenza di Riri, soprattutto in virtù delle sue connessioni con altri volti noti del franchise, porta a chiedersi quali cameo vedremo in Ironheart, serie che vedrà Dominique Thorne tornare in azione nella sua natia Boston.

Quali potrebbero essere i cameo in Ironheart, la serie del MCU dedicata all’erede di Iron Man?

Il ritorno all’M.I.T., già alma mater di Tony Stark, coinciderà con un parziale ritorno alla normalità per Riri, anche se le conseguenze della sua avventura wakandiana non tarderanno a farsi sentire. Considerata la dinamica relazionale che il Marvel Cinematic Universe ha sempre intessuto tra i diversi protagonisti, sembra lecito attendersi la presenza di volti noti della saga che cercheranno di sostenere la nuova eroina nei suoi primi passi.

Considerato il suo forte legame con la figura di Iron Man, sarebbe poco sorprendente vedere al fianco di Riri figure come Pepper Potts (Gwyneth Paltrow), Happy Hogan (Jon Favreau) o James Rhodes (Don Cheadle). Se la presenza di Pepper può esser ostacolata dall’ingaggio di una star del calibro della Paltrow, più probabile è vedere i due amici di Stark, considerato come Happy abbia già avuto un ruolo mentoriale, come abbiamo visto nella sua amicizia con Peter Parker, mentre una presenza di Rhodes potrebbe esser propedeutica per vedere Riri in azione in Armor Wars, dove il retaggio di Stark sarà al centro della vicenda.

In termini di figure mentoriali, non va nemmeno esclusa a priori un’apparizione di Shuri (Letitia Wright), considerato come durante Black Panther: Wakanda Forever la nuova Pantera Nera e la giovane Riri abbiano stretto un’intensa amicizia. Riportare Riri al M.I.T. significa anche portarci nel celebre ateneo in cui sono stati accolti anche Michelle MJ Jones-Watson (Zendaya), Ned Leeds (Jacob Batalon) e Eugene ‘Flash’ Thompson (Tony Revolori) dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home. Al momento non ci sono notizie precise su cosa potremmo attenderci da Ironheart, salvo il fatto che il villain sarà The Hood, interpretato da Anthony Ramos.

