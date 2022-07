Dopo la spettacolare entrata in scena di Dwayne “The Rock” Johnson al San Diego Comic-Con e il nuovo trailer mostrato al pubblico, c’è attesa verso Black Adam, nuovo film della DC che segnerà il debutto sul grande schermo del noto antieroe. Assieme a lui anche i membri della Justice Society of America, su tutti Doctor Fate: i poteri del personaggio interpretato da Pierce Brosnan saranno trasposti al meglio all’interno del film.

foto legate al film Black Adam, sequel di Shazam!

Black Adam renderà giustizia ai poteri di Doctor Fate

A rivelarlo sono stati i produttori, Beau Flynn e Hiram Garcia, spiegando come l’utilizzo di tecnologie moderne gli consentirà di rendere giustizia alla sua controparte cartacea: “Doctor Fate è un personaggio unico, un eroe potente di cui tutti vogliono conoscere di più. Proprio per questo motivo è difficile da trasporre sul grande schermo, ma per fortuna abbiamo a disposizione un set di tecnologie moderno che ci permetterà di rendergli giustizia. Portalo in scena è stato per noi un qualcosa di fantastico”.

Doctor Fate sarà anche protagonista di una miniserie a fumetti per la DC, come avvenuto per Hawkman (Aldis Hodge). Altri membri della JSA che compariranno nel film saranno Atom Smasher e Cyclone, interpretati da Noah Centineo e Quintessa Swindell.

Black Adam è un’antica divinità con i poteri degli dei egizi che si propone di “scatenare la sua unica forma di giustizia nel mondo moderno” dopo 5000 anni di prigionia e pensa che i suoi poteri siano in realtà una maledizione. Tra questi “doni” emergono la capacità di volare e muoversi a una velocità superiore a quella della luce. Inoltre, possiede un’incredibile super-forza, in grado di piegare l’acciaio, spaccare i muri con un pugno e spostare oggetti pesantissimi.

Black Adam è diretto da Jaume Collett-Serra, anche regista di Jungle Cruise, che ha visto proprio la partecipazione di Dwayne “The Rock” Johnson. Non sappiamo, invece, se ci sarà o meno un cameo di Superman nonostante The Rock abbia più volte stuzzicato i fan al riguardo. L’uscita nelle sale è fissata al 20 ottobre.