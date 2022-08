Un’entità, un’idea, un principio metafisico incarnato in una forma antropomorfa: questo è Sogno, o Morfeo, protagonista di The Sandman, che per la sua stessa essenza di Eterno è dotato di grandi poteri. Da buon protagonista dei fumetti DC e, adesso, anche della serie TV Netflix The Sandman, benché non sia un supereroe nel senso stretto del termine, Sogno possiede delle doti caratteristiche che lo rendono particolarmente potente (e pericoloso, per chi osa metterglisi contro). Abbiamo visto come Sogno possieda degli oggetti magici in grado di aiutarlo nel compiere le sue prodezze, tuttavia in qualità di Eterno le sue capacità vanno al di là di ciò che può offrire semplicemente un mezzo fisico.

Portatore di tanti nomi quante sono le incarnazioni del sogno nelle diverse culture antiche (ad esempio Morfeo, Kaic’kul, ecc.), il protagonista di Sandman non è una vera e propria divinità, nonostante sia immortale. Mentre gli dei, infatti, basano la loro esistenza e il loro potere sull’intensità della fede che ripongono in loro gli uomini, gli Eterni come Sogno (i quali sono 7 in totale) operano a prescindere dal fatto che gli individui credano o meno in loro. Sono principi ancestrali che compongono l’essenza stessa dell’universo, come la morte, il desiderio o la disperazione (e, come sa chi ha letto i fumetti, anche il destino, la distruzione e il delirio). E come tali, essi dispongono di poteri incommensurabili, che li rendono parte della vita degli uomini e per questo, in determinati casi, al loro servizio. Ma quali sono, nello specifico, i poteri di Sogno?

I poteri di Sandman

• Controllare i sogni e gli incubi

• Viaggiare tra i sogni e le dimensioni

• Alterare la realtà e la percezione

• Una vasta conoscenza

• Immortalità



Controllare i sogni e gli incubi

Neanche a dirlo, Morfeo può controllare i sogni e gli incubi degli uomini. La questione però non è così semplice. L’Eterno protagonista di Sandman può, innanzitutto, plasmare la forma dei sogni e degli incubi nel suo Regno del Sogno e dare loro l’aspetto che la sua creatività gli indica, affinchè vivano poi nel mondo onirico degli individui. Vediamo questo potere all’opera tra le pagine del fumetto, ma ne abbiamo una sequenza più dettagliata nella serie live action The Sandman, nel momento in cui Sogno si trova di fronte a tre figure “in costruzione”, suggestive e inquietanti. D’altra parte, se pensiamo a Creta, Il Corinzio o Il Paradiso dei Marinai, possiamo avere una visione completa dei “lavori” ultimati da Morfeo.

In aggiunta a ciò, l’Eterno può indurre il sonno negli uomini, farli letteralmente addormentare all’istante (come fa ad esempio con Johanna Constantine in un flashback del passato), e provocare in essi sogni o incubi. Vediamo Morfeo utilizzare tale potere nel momento in cui vede un’occasione per poter fuggire dalla sua prigione, suscitando un bellissimo sogno nelle guardie che lo controllano, ma anche uno spaventoso incubo, apparentemente infinito, che provoca in Alex Burgess una volta libero dalla sua gabbia magica. A questo proposito, è chiaro come Sogno possa indurre sogni e incubi senza limiti di tempo, lasciando un individuo sospeso persino per un tempo indefinito nel mondo onirico.



Viaggiare tra i sogni e le dimensioni

Colui che controlla i sogni, può anche inserirvisi e viaggiare tra essi. D’altra parte, Sogno stesso afferma di possedere tale capacità tra le pagine dei fumetti di Neil Gaiman:

Sono un passeggero. Viaggio a bordo dei vostri sogni.

Tra i poteri di Sandman vi è quindi anche quello di spostarsi attraverso il mondo onirico, di sogno in sogno, riuscendo anche ad approdare in tal modo nel mondo della veglia, apparendo addirittura nel luogo fisico in cui si trova l’individuo che sta attualmente sognando. Viaggiare dal Regno del Sogno al mondo della veglia e viceversa non è l’unico potere che consente a Morfeo di spostarsi da un luogo a un altro. Egli possiede infatti anche la capacità di approdare in altri regni appartenenti a dimensioni differenti: è il caso ad esempio del viaggio che compie all’Inferno, in compagnia del fidato corvo Matthew, nell’episodio Una Speranza all’Inferno.



Alterare la realtà e la percezione

Guardiano e creatore dei sogni, Morfeo, come abbiamo visto, può forgiarne la forma nel suo Regno del Sogno, ma al suo interno può anche alterarne la realtà. I poteri di Sandman gli consentono di modificare il visibile e l’invisibile all’interno dei territori che sono di suo dominio nel mondo onirico, costruendo paesaggi, edifici, creature. Apportare modifiche al mondo della veglia è invece un potere più limitato, tuttavia abbiamo visto nell’episodio 24 Ore come ciò sia possibile per mezzo del rubino di Sogno. Tale rubino, nelle mani del criminale di nome John Dee, permette a quest’ultimo di alterare la percezione degli individui costringendoli a non mentire più, scaraventando il mondo intero nel caos.

Sappiamo comunque che Sogno può sicuramente agire verso l’alterazione della percezione dei mortali, intervenendo sulla loro coscienza: ciò avviene ad esempio nell’episodio Collezionisti, in cui l’Eterno, dinanzi alla platea dei serial killer presenti alla “Cereal Convention”, parla alle loro menti inducendoli a comprendere la loro stessa meschinità. Agisce in modo da metterli di fronte alla realtà, al punto che alcuni di essi, una volta compresa la loro spregevole natura, giungono al suicidio.



Una vasta conoscenza

Nel suo Regno del Sogno, Morfeo dispone anche di una biblioteca letteralmente… infinita. Essa contiene tutti i libri che siano mai stati scritti nella storia del mondo, ma anche interi tomi che racchiudono i registri dei sogni di tutti i mortali. Va da sè che i volumi contenuti in questa vasta biblioteca, possono anche essere ancora incompleti, poiché attendono di essere colmati con le storie ancora da scrivere, i sogni e gli incubi ancora da esperire.

Tra i poteri di Sandman, la conoscenza è senz’altro una dote che gli consente di avere a disposizione anche innumerevoli informazioni sugli individui mortali che incrocia lungo il suo cammino. Grazie alla sua immortalità, Sogno ha realmente tutto il tempo del mondo a disposizione per consultare la sua immensa biblioteca, grazie anche all’aiuto della sua fidata e saggia bibliotecaria Lucienne. Attraverso i suoi volumi può apprendere quindi le storie di ognuno: ne abbiamo prova nell’episodio Il Rumore delle sue Ali, quando ascoltiamo Morfeo raccontare brevemente la triste storia di una prostituta chiamata meschinamente da tutti “Ospedale”, costretta a prostituirsi per far fronte alle sue innumerevoli difficoltà.

Non dimentichiamo, inoltre, che Morfeo è anche depositario dell’immaginazione: i sogni e la fantasia sono infatti strettamente legati e pertanto fonte di ispirazione per gli artisti. Sognare, però, equivale spesso anche a sperare. In Una Speranza all’Inferno Sogno assume la “forma” della speranza stessa durante il suo duello contro Lucifer Morningstar, adducendo che anche i sogni, in quanto fonte di speranza, hanno potere all’Inferno: d’altra parte, essi consentono alle anime dannate di sognare costantemente il paradiso.



Immortalità

Come dice lo stesso appellativo di Eterno, Sogno non può nè invecchiare, nè morire. Anche se la sua incarnazione dovesse essere uccisa, è il concetto stesso di sogno ad essere immortale, come principio metafisico insito nell’essenza stessa dell’universo. Morfeo è dunque un’incarnazione del concetto di sogno, di immaginazione e speranza, del mondo onirico che vive nel sonno dei mortali e opera nell’universo sin dall’alba dei tempi. Si tratta quindi di un’entità antichissima, che ha attraversato innumerevoli epoche, approdando ai giorni nostri nella trasposizione del live action Netflix.