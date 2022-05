Il primo volume della quarta stagione di Stranger Things, la serie di successo di Netflix creata dai fratelli Duffer e prodotta da Monkey Massacre Productions e 21 Laps Entertainment, sta finalmente per prepararsi al debutto dopo i ritardi causati dalla pandemia. Il primo volume uscirà in esclusiva su Netflix il 27 maggio (potete leggere la nostra recensione a questo articolo) mentre il secondo il 1 luglio. In vista dell’imminente uscita la piattaforma di streaming ha pubblicato un video che ci mostra i primi 8 minuti del primo volume!

I primi 8 minuti di Stranger Things 4

Stranger Things è stata creata dai Duffer Brothers ed è prodotta da Monkey Massacre Productions e 21 Laps Entertainment con i Matt e Ross come produttori esecutivi, insieme a Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps Entertainment, Ian Paterson e Curtis Gwinn.

La quarta stagione di Stranger Things risponderà a molte domande lasciate in sospeso alla fine della terza, incluso cosa sta succedendo tra Hopper e Joyce e della relazione di Hopper con Eleven. Sette dei nove episodi totali comporranno il Volume 1, mentre agli altri due è affidato il finale di stagione del Volume 2. Gli episodi avranno durata diversa: la maggior parte di essi saranno di 75 minuti circa, il 7 di 98 minuti, l’8 di 85 minuti e l’ultimo di due ore e mezzo.

Ora, per quanto riguarda il video pubblicato da Netflix e che potete vedere qui sotto, ci troviamo nel quartiere residenziale di Hawkins e vediamo il Dottor Brenner (Matthew Modine) recarsi nel laboratorio nazionale di Hawkins in cui i bambini sono alle prese con alcuni giochi, sotto l’occhio vigile degli inservienti. Brenner arriva nella sala e si siede accanto a Dieci:

Vi riproponiamo la sinossi di Stranger Things 4:

Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i nostri amici si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.