I primi 8 minuti del film Ghost in the Shell: SAC_2045 – Sustainable Warfare

Ghost in the Shell: SAC_2045 – Sustainable Warfare (Kokaku Kidotai SAC_2045 Jizoku Kano Senso) è il film compilation della serie anime in CGI Ghost in the Shell SAC_2045, ispirata al celebre manga Ghost in the Shell di Masamune Shirow, nata dalla collaborazione tra gli studi Production IG (Psycho-Pass, FLCL Progressive) e Sola Digital Arts (Blade Runner: Black Lotus) con Kenji Kamiyama ( Ghost in the Shell: Stand Alone Complex – Solid State Society ) e Shinji Aramaki ( Evangelion : Another Impact ) in qualità di co-direttori.

Il film uscirà il 12 novembre in Giappone e sarà proiettato per due settimane. Al momento non è chiaro se il film riceverà una distribuzione internazionale o nordamericana ma nel frattempo possiamo goderci questi primi 8 minuti del film grazie a Bandai Namco Arts.

Ghost in the Shell: SAC_2045 – Sustainable Warfare: il video con i primi 8 minuti del film

Il video è stato pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Bandai Namco Arts e mostra alcuni dei personaggi preferiti dai fan, quali il Maggiore/Motoko Kusanagi, Batou e Daisuke Aramaki.

Qui sotto potete guardare la preview del film:

Di cosa parlerà Ghost in the Shell: SAC_2045 – Sustainable Warfare? La storia segue i membri della Public Security Section 9 mentre lavorano come mercenari dopo un disastro economico mondiale che è noto come il Simultaneous Global Default.

Vi ricordiamo che la serie anime Ghost in the Shell: SAC_2045 ha debuttato in esclusiva su Netflix il 23 aprile 2020. Inoltre Netflix ha annunciato, durante il suo evento livestream Netflix Festival Japan 2021, che la seconda stagione dell’anime farà il suo debutto in tutto il mondo nel 2022.

Oltre a Kenji Kamiyama e Shinji Aramaki hanno lavorato all’anime l’illustratore russo Ilya Kuvshinov (The Wonderland) come character designer. Nobuko Toda (Sweetness & Lightning, The case files of Jeweler Richard) e Kazuma Jinnouchi (Busou Shinki: Moon Angel) hanno composto la musica.

Recuperate il film Ghost In The Shell disponibile su Amazon!