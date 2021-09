I primi dettagli sulla serie TV Peacemaker, spin off della Suicide Squad di James Gunn

Abbiamo visto militare nella Suicide Squad di James Gunn anche Peacemaker, interpretato dal wrestler John Cena, un personaggio piuttosto particolare, nonché ambiguo. Come ormai risaputo, il controverso giustiziere sarà protagonista di una serie televisiva in onda su HBO Max nei prossimi mesi, e cominciano a trapelare i primi dettagli al riguardo.

I primi dettagli sulla serie TV Peacemaker: attenzione agli spoiler su The Suicide Squad

In questi giorni è stato diffuso del materiale riguardante la serie Peacemaker riservato alla stampa americana, tra cui immagini e nuovi dettagli sullo spin off della Suicide Squad di James Gunn. Nello specifico, è stato mostrato un primo trailer di presentazione della serie: dal proprio letto in ospedale (in cui lo abbiamo visto nella scena post credits del film di Gunn), Christopher “Peacemaker” Smith, il personaggio interpretato da John Cena, sta raccontando a qualcuno che dovrebbe trovarsi in prigione per via di “m***a da supereroi“. Il suo pubblico lo deride, dicendo che Peacemaker non è affatto un supereroe. Si intravede anche il padre del personaggio, interpretato da Robert Patrick, insieme ad alcune interazioni tra il personaggio e Emilia Harcourt, una dei membri della squadra di supporto della Suicide Squad, interpretata da Jennifer Holland.

James Gunn ha scritto tutti gli 8 episodi della serie Peacemaker, che sarà uno spin off della sua versione della Suicide Squad, arrivata al cinema lo scorso Agosto. La possibilità di realizzare una serie sul personaggio è stata data a Gunn dal produttore della pellicola, Peter Safran, e dal presidente della DC Films, Walter Hamada, che hanno raggiunto il regista durante le riprese del film, chiedendogli di individuare un personaggio in particolare che avrebbe potuto approfondire in uno spin off televisivo. La scelta è così ricaduta su Peacemaker, in quanto Gunn ha ritenuto potesse essere un personaggio che potrebbe venir sviluppato anche per più stagioni.

John Cena ha dimostrato un grande attaccamento al suo Peacemaker, tanto da presentarsi in diverse occasioni, tra presentazioni e talk show, vestito con il suo costume di scena. Al momento, il cast della serie comprende Chris Conrad (Adrian Chase/Vigilante), Danielle Brooks (Leota Adebayo), Robert Patrick (Auggie Smith), Jennifer Holland (Emilia Harcourt), Steve Agee (John Economos). I primi tre episodi di Peacemaker usciranno il prossimo 16 Gennaio su HBO Max.