Vivere con un fratello può essere dura a volte. Ci possono essere incomprensioni, litigi, ma anche tanto amore e gioia. Pensate a cosa significa essere responsabili di tre fratelli minori e farsi carico del loro benessere e incolumità. Può essere estenuante è vero, ma dall’altro lato famiglia significa stare vicini sempre, negli attimi più duri e non solo in quelli felici. E questo Hayato, il figlio più grande, lo sa bene. I quattro fratelli Yuzuki (Yuzuki-san Chi no Yon Kyoudai) parla proprio di quattro fratelli, rimasti orfani, e della loro vita quotidiana. Uno slice of life tenero, dolce, una narrazione delicata e profonda che ci porterà all’interno delle dinamiche di questa meravigliosa famiglia tutta al maschile. I quattro fratelli Yuzuki di Shizuki Fujisawa è l’opera vincitrice del 66° Shogakukan Manga Award come Miglior shoujo.

I quattro fratelli Yuzuki 1 - J-POP, recensione

“Perché non importa cosa accadrà, noi siamo fratelli. Siamo una famiglia. E lo saremo per sempre.”

I quattro fratelli Yuzuki 1: cosa significa essere una famiglia

La famiglia Yuzuki è composta da quattro fratelli: il più grande Hayato, insegnate di 23 anni, Mikoto, il secondogenito e il più diligente, sempre con la testa sulle spalle, Minato, il terzo e il più irrequieto dei fratelli e il combina guai della famiglia e il più piccolo Gakuto, sempre coccolato dai più grandi ma che in realtà è già più maturo rispetto ai bambini della sua età. Dopo la morte dei loro genitori è Hayato che si occupa dei fratelli minori, incurante dell’opinione e dei giudizi delle altre persone, intenzionato a far si che la loro famiglia rimanga unita.

Ma non sempre tutto va come dovrebbe andare e i litigi e le incomprensioni sono dietro l’angolo, a partire da Minato, che non sopporta che il fratellone faccia sempre e solo affidamento su Mikoto, e questo a Minato non va sempre giù. In fondo hanno solo undici mesi di differenza. Dovete sapere che in Gippone, visto che la scuola inizia ad aprile, chi è nato il 2 di aprile viene messo nello stesso anno academico di chi nasce il primo d’aprile dell’anno successivo. Per questo i due fratelli, anche se non sono gemelli, frequentano lo stesso anno seppur in sezioni differenti. Per questo i loro ruoli sono un po’ sbiaditi ed è difficile per Minato fare affidamento al fratello maggiore che in fondo non considera tale.

I quattro fratelli Yuzuki 1 - J-POP, recensione

Gelosie, incomprensioni, modi di pensare differenti e sentimenti che vanno a sbattere tra di loro se non hanno una valvola di sfogo. Insomma, quella che ci presenta Shizuki Fujisawa è un’opera che coglie appieno che cosa significa essere una famiglia, una famiglia senza genitori, formata da quattro fratelli che devono imparare ad affrontare insieme le difficoltà, a crescere e a migliorarsi, facendo affidamento sugli altri ed esternando ciò che risiede nel loro cuore, per quanto difficile e complicata sia quell’emozione.

I quattro fratelli Yuzuki 1: l’incertezza del futuro e la bellezza del presente

Attraverso questa storia, dai tratti delicati, talvolta dolci-amari, Shizuki Fujisawa ci racconta la storia di quattro fratelli, così diversi tra di loro, ma uniti, decisi a vivere al meglio il presente nonostante l’indeterminatezza e l’incertezza di un futuro senza i genitori.

Quattro fratelli che talvolta sono degli amici altre volte dei rivali. Così come succede in qualsiasi altra famiglia. Quattro fratelli che devono imparare ad affrontare insieme le difficoltà, a chiedere anche aiuto e a fidarsi del prossimo, come Hayato, che per molto tempo, nonostante fosse uno studente universitario, ha cercato di farsi carico completamente da solo della responsabilità dei tre fratelli minori, deciso a non abbandonare nessuno né a inserire il più piccolo, Gakuto, in una struttura apposta che lo aiutasse con l’università, proprio per non causargli un ulteriore trauma dopo la pedinata dei genitori.

I quattro fratelli Yuzuki 1 - J-POP, recensione

Ma quello che Hayato si dimentica ancora oggi è che è solo un ragazzo e chiedere aiuto non significa venire meno alle aspettative dei genitori defunti, di deluderli e di dimostrare di non essere capace. Toccante il momento in cui si rende conto di pensare a quanto la sua vita sarebbe stata differente se non avesse deciso di farsi carico dei fratelli. Un pensiero egoistico forse, ma che può permettersi di fare proprio perché è umano e perché sa che, nonostante tutte le difficoltà, l’amore che la sua famiglia può dargli vale più di qualsiasi se e ma.

Abbiamo poi Mikoto e Minato, tra i quali non è sempre corso buon sangue e anche ora nel presente, nonostante siano cresciuti, alcuni momenti di tensione rimangono, proprio per la loro vicinanza d’età, per il modo diverso in cui vengono trattati che genera frustrazione e voglia di prendersi il proprio posto meritato all’interno della famiglia. Fujisawa ci dipinge un quadro a cui ogni fratello maggiore può immedesimarsi. Il diventare improvvisamente il fratello maggiore e dovere crescere troppo in fretta, comportarsi da esempio quando si è ancora un bambino. Molto spesso i genitori dimenticano che anche i fratelli maggiori sono ancora dei bambini e che caricarli di troppe responsabilità non è un bene e genera frustrazione e risentimento. Essere un esempio da seguire, comportarsi sempre bene, non pretendere nulla perché alla fine il fratello minore l’avrà sempre vinta e avrà sempre e incondizionatamente l’appoggio dei genitori, è difficile da sopportare e può essere causa di sofferenza.

Tutti i fratelli inoltre, hanno dovuto affrontare la morte dei genitori ed è normale sentirne la mancanza. Da una parte l’adulto Haytao che comprende quando difficoltosa sia la scelta che ha fatto, così carica di responsabilità, dall’altra i fratellini, ancora emotivamente feriti. Anche il piccolo Gakuto che a malapena ricorda i genitori all’inizio cerca di frenare i suoi desideri per non caricare ulteriormente di lavoro il fratello maggiore. Perché nonostante l’età sa e comprende quanto sia difficile per lui.

Un racconto entusiasmante, divertente e qualche volta malinconico. Un ritratto perfetto di che cosa significa essere una famiglia ecco quello che ci presenza l’autore.

I quattro fratelli Yuzuki 1 - J-POP, recensione

Una storia dai colori sgargianti, che insegna cosa significa crescere, diventare adulti, superare il dolore e condividere le frustrazioni e le emozioni negative, ma anche la felicità e i momenti di serenità. Perché essere una famiglia significa questo. La famiglia non abbandona nessuno e sosterrà sempre i suoi membri.

Lo stile grafico e narrativo

I disegni di Shizuki Fujisawa sono molto belli, dalle linee delicate che mettono a nudo le emozioni dei personaggi: il loro dolore, la loro gioia, la loro preoccupazione sono incredibilmente reali, tangibili. Il nero diventa più pressante quando insorge un’emozione negativa, mentre i colori si fanno più chiari e brillanti per descrivere la felicità e le emozioni positive. In tutto il manga si respira un’atmosfera soft, davvero tranquilla e magica.

La narrazione è tranquilla, semplice, intervallata da alcuni flashback che ci aiutano a comprendere meglio le dinamiche famigliare. Ogni capitolo è dedicato a uno dei fratelli e l’autrice ci avverte fin da subito chi sarà il protagonista, mettendolo come immagini inziale del capitolo. Mi sarebbe piaciuta un’immagine iniziale a colori, ma nonostante ciò, ancora una volta l’edizione della J-POP è curata nei minimi dettagli!