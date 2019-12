I regali imperdibili per mamme nerd

No, non siete affatto capitati sulla pagina sbagliata! Siete mamme, state per esserlo o semplicemente desiderate fare un regalo a chi lo è e non ha tradito né abbandonato il suo DNA nerd nemmeno in presenza dei figli? Ecco allora una lista di regali che potete fare sia alle madri nerd migliori del mondo, sia ai loro pargoli, augurando loro di avere ereditato i pregi migliori!

T-Shirt per mamma ricarica batteria e body bimbo

Ebbene sì, possiamo capirvi, essere mamme è bellissimo, ma molto stancante! Se volete prendere una pausa dal mondo e annunciarlo in modo originale e inequivocabile, vi consigliamo questa maglietta che ben rappresenta la carica rimasta alla vostra batteria, disponibile in taglie e colorazioni diverse. Non a caso, vi consigliamo di abbinare questo acquisto con quello del body per il bimbo, dalla batteria chiaramente molto più carica di quella della genitrice!

T-Shirt super mamma

Come dicevamo, essere mamme è molto bello e super, bisogna essere davvero delle super eroine per affrontare la quotidianità tra famiglia, lavoro, figli e mille impegni! In certi momenti, tocca allora rivelare la vostra tenuta ufficiale e sfoderare la maglietta con lo stemma di Super Mamma, che ben richiama quello di Superman e che vi farà sentire invincibili (ma occhio alla kriptonite!).

Maglietta bimbo nerd

E’ bene che certe passioni vengano subito trasmesse sin da piccoli, quando bisogna mettere in chiaro quali siano le regole del gioco…o meglio, dei giochi che speriamo i nostri piccoli imparino ad apprezzare! Per questo vi consigliamo questa tenerissima maglietta per bimbo Nerd so Hard, disponibile in tante taglie diverse e vestire così il vostro piccolo, qualsiasi età abbia raggiunto!

Tazza per tutte le mamme nerd

Beh, ammettiamolo, non tutte le mamme sono così accondiscendenti, quando si tratta di lasciar giocare i propri figli ai videogiochi. Non c’è niente di meglio che essere riconoscenti e regalare loro una tazza per ricordare quanto sia importante per tutti i figli videogiocatori una concessione così importante! La tazza “I love it when my mum lets me play videogames” sarà davvero gradita; del resto, se una mamma lascia giocare un figlio ai videogames, sarà sicuramente altrettanto nerd!

Felpa mamma migliore della galassia

Celebriamo ancora una volta non solo tutte le mamme più nerd del mondo, ma soprattutto quelle che sapranno apprezzare un regalo di questo genere: abbiamo pensato per tutte loro di proporre una felpa a tema Star Wars, in stile college e con la scritta sulle spalle Best mum in the galaxy , disponibile in diverse taglie e in perfetto font…galattico.