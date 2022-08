Sono ormai passate diverse settimane dalla notizia che ha fatto il giro del web, ovvero l’improvvisa cancellazione di Batgirl, film che avrebbe dovuto portare in live action la nota eroina della Bat-Family, interpretata da Leslie Grace. Una mossa senza precedenti, e particolarmente azzardata, dal momento che il film era costato 90 milioni di dollari. I registi Adil El Arbi e Billal Fallah hanno voluto fare chiarezza sull’accaduto, spiegando che non si è trattato di una cancellazione dovuta alla scarsa qualità del prodotto finale.

Batgirl non è stato cancellato per la scarsa qualità

In una recente intervista su TikTok, il duo ha così affermato: “I ragazzi della Warner ci hanno contattato e ci hanno spiegato la situazione. Non si trattava di un problema riguardante gli attori o la qualità del film, mai nulla di simile. Stavamo per completare il montaggio del film e ci hanno detto che si è trattata di una scelta puramente strategica. Un cambiamento nel management”. I registi hanno inoltre dichiarato di aver provato in tutti i modi a salvare una copia del film, ma senza successo.

Nel frattempo si è sparsa in rete una voce secondo cui la Warner terrà degli screening privati, rivolti soltanto al team che ha lavorato al film, agli attori coinvolto e ai membri della crew, per poi rimuoverlo dal tutto dai server. Il film, dunque, non verrà mai diffuso pubblicamente in alcun formato e non si ripeterà un caso mediatico alla Zack Snyder’s Justice League. In Batgirl ci sarebbe dovuto essere anche il Batman di Michael Keaton nel ruolo da mentore (e i registi avevano diffuso anche una foto dell’incontro tra i due).

Ma non è tutto, in Batgirl ci sarebbe stato anche il ritorno del commissario Gordon di J.K. Simmons, direttamente dallo SnyderVerse, e il debutto di Brendan Fraser nei panni di Firefly, noto villain dei fumetti. Inizialmente previsto soltanto per HBO Max, per un momento si è pensato a una release cinematografica, seguendo l’esempio di The Batman, ma tutto è andato in fumo.