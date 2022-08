Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri è già ora di un sequel? Potrebbe, o per lo meno i registi John Francis Daley e Jonathan Goldstein avrebbero già delle idee su un potenziale seguito del blockbuster basato sul gioco di ruolo Dungeons & Dragons.

Il film di Dungeons & Dragons, Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, uscirà a marzo dell’anno prossimo, tuttavia l’entusiasmo attorno a questo progetto cinematografico non sembra voler scemare, anche a distanza di una settimana dal lancio promozionale della pellicola. Accolto positivamente dal pubblico, sia di appassionati che di persone estranee al popolare gioco di ruolo, L’onore dei Ladri vedrà un gruppo di furfanti alle prese con una missione per scongiurare l’avvento de “il male peggiore che il mondo abbia mai conosciuto”.

E se le cose sembrano ancora premature per quel che riguarda un universo espanso cinematografico dedicato a D&D, la nuova avventura filmica nell’universo di Dungeons & Dragons lascia ben sperare in termini di sequel, grazie alla reazione positiva generata dal trailer.

A quanto sembra anche Daley e Goldstein sarebbero di tale avviso, anzi secondo una recente intervista con Collider i due interpellati circa le intenzioni di Paramount hanno sottolineato che al momento non vi sono progetti per un universo cinematografico, ma che invece i due hanno diverse idee per un sequel di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri.

Secondo i registi sarebbe bellissimo poter vedere crescere i personaggi e il mondo da loro rappresentato.

Pur avendo lavorato concentrandosi esclusivamente su un film autoconclusivo, L’onore dei Ladri potrebbe essere un punto di partenza per altre storie grazie al grande potenziale narrativo di cui è dotato.

Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri uscirà il 3 marzo 2023. Nel cast troveremo Chris Pine nel ruolo del bardo Edgin, Michelle Rodriguez nel ruolo della barbara Holga, Regé-Jean Page nel ruolo del paladino Xenk, Justice Smith nel ruolo dello stregone Simon, Sophia Lillis nel ruolo della tiefling druida Doric e Hugh Grant nel ruolo del ladro Forge Fitzwilliam.