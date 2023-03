Consegnata agli archivi l’edizione di quest’anno di Revolution, uno dei PPV di punta della All Elite Wrestling. Nel match di punta della serata MJF e Bryan Danielson si sono dati battaglia per oltre 60 minuti molto intensi, ma le sorprese non sono mancate nel corso dello show. Ecco i risultati completi di AEW Revolution.

I risultati di AEW Revolution 2023

Ricky Starks batte Chris Jericho

Il PPV si aperto con la vittoria più importante della carriera di “Absolute” Ricky Starks. Nonostante l’utilizzo di una mazza da baseball quando l’arbitro era distratto, infatti, Jericho non ha potuto far nulla contro la tenacia del suo avversario. Starks ha bloccato un tentativo di “Judas Effect”, andando a segno con la sua finisher e portandosi a casa il match.

Last Burial Match: “Jungle Boy” Jack Perry batte Christian Cage

La controparte del “Buried Alive Match” in WWE è stata utilizzata in AEW per archiviare definitivamente l’accesa rivalità tra il figlio di Luke Perry e il wrestler canadese. A vincere è stato proprio “Jungle Boy” dopo aver punito Christian con un violento con-chair-to, sua manovra storica, e averlo inserito nella bara posta al di fuori del ring.

Trios Championship: House of Black batte The Elite

Primo, clamoroso cambio di titolo della serata. Al termine di un match 3 vs 3 che ha tenuto i fan con il fiato sospeso la House of Black, stable capitanata da Malakai Black, si è portata a casa le cinture. Sul finale errore fatale di Kenny Omega che ha colpito per sbaglio con la V-Trigger Julia Hart, posizionata sull’apron, lasciando strada libera agli avversari.

AEW Women’s Championship: Jamie Hayter batte Saraya & Ruby Soho

Altra importante prova titolata per la campionessa Jamie Hayter. Questa volta Saraya (ex Paige in WWE) ha mostrato di essere più presente sul ring rispetto ai mesi passati, rendendosi protagonista di ottimi scambi. Le incomprensioni tra lei e Ruby Soho hanno però permesso a Jamie Hayter di portarsi a casa la vittoria.

Nel post match clamoroso “turn heel” di Ruby Soho che ha fatto piazza pulita di Jamie Hayter e Britt Baker (presente a bordo ring) lasciando paventare un’alleanza con Toni Storm e Saraya.

Texas Death Match: “Hangman” Adam Page batte Jon Moxley

Una vera e propria carneficina sul ring. Sangue, violenza e oggetti contundenti a non finire. Nonostante Moxley sia arrivato più volte vicino alla vittoria, tirando fuori dal cilindro anche una “curb stomp” alla Seth Rollins, Adam Page si è rivelato essere l’uomo migliore in questa occasione. L’ex campione mondiale ha costretto Moxley alla resa dopo averlo strozzato con una catena mentre era appoggiato alle corde.

TNT Championship: Wardlow batte Samoa Joe

Secondo cambio titolato della serata. Wardlow è riuscito a riconquistare il TNT Championship mettendo KO Joe dopo una manovra di sottomissione ben assestata. Nonostante la sconfitta, Samoa Joe ha ancora alla vita il titolo televisivo della ROH.

AEW Tag Team Championship: The Gunns vs The Acclaimed vs Orange Cassidy & Danhausen vs Jeff Jarrett & Jay Lethal

Un match tra quattro coppie valido per i titoli della divisione Tag Team. Austin e Colten sono arrivati più volte vicini a perdere i titoli, ma alla fine giocando di astuzia si sono portati a casa il match schienando Danhausen. Al termine dell’incontro, però, una sorpresa inaspettata: gli FTR, Cash Weeler e Dax Harwood, hanno fatto il loro ritorno in AEW facendo capire di puntare ai titoli di coppia.

Iron Man Match for the AEW World Championship: MJF batte Bryan Danielson

Un main event pazzesco e, senza ombra di dubbio, il miglior match in carriera di MJF. I due se le sono date di santa ragione per ben 60 minuti, arrivando al punteggio di 3-3. Ma l’incontro non poteva finire in pareggio perchè aveva bisogno di un vincitore ben definito. Il commentatore Tony Schiavone ha annunciato che ci sarebbero stati dei tempi supplementari e il match è stato vinto da MJF che, dopo aver colpito Danielson con una bombola d’ossigeno, lo ha costretto a cedere alla sua stessa manovra: la Lebell Lock.

Dove vedere AEW Revolution 2023

Se non siete riusciti a recuperarlo in diretta, vi ricordiamo che AEW Revolution è disponibile in replica su Sky Primafila da oggi sino a giovedì alla modica cifra di 9,99 euro.