Consegnata agli archivi la prima edizione di Forbidden Door, PPV che ha visto la collaborazione tra AEW e New Japan Pro Wrestling. Una notte di grande spettacolo, andata in scena domenica 26 giugno allo United Center di Chicago, che ha infiammato i fan con grandi match e un debutto shock. Ecco i risultati completi di Forbidden Door.

I risultati di Forbidden Door

AEW x NJPW - Forbidden Door

Trios Tag Team Match: “The Wizard” Chris Jericho, Sammy Guevara (with Tay Conti) & Minoru Suzuki battono “Mad King” Eddie Kingston, Shota Umino & ROH Pure Champion Wheeler Yuta

Il PPV si è aperto con un match molto caotico che ha messo in risalto le diverse doti atletiche di ciascun wrestler. Nonostante la tenacia di Yuta, ormai da mesi mattatore in AEW, a vincere è stato il team di Jericho grazie alla patentata Judas Effect ai danni di Umino.

Winner Takes All: ROH World Tag Team Champions FTR—Cash Wheeler & Dax Harwood battono gli IWGP Tag Team Champions United Empire—The Great-O-Khan & Jeff Cobb & Roppongi Vice—Rocky Romero & Trent Beretta

Cash Wheeler e Dax Harwood hanno ancora una volta dimostrato di essere il miglior tag team in tutta l’AEW, e forse dell’intero mondo del Wrestling. Si sono laureati nuovi campioni di coppia della New Japan grazie alla Big Rig ai danni di Rocky Romero. Gli FTR continuano a fare incetta di cinture: sono infatti anche campioni di coppia della ROH e della AAA.

AEW All-Atlantic Championship Fatal 4 Way: PAC batte Miro, Malakai Black & Clark Connors

Primo titolo in AEW per PAC che si laurea All-Atlantic Champion al termine di un grande Fatal 4 Way. La vittoria è arrivata dopo una 450 splash ai danni di Connors e Black, posizionati uno sopra all’altro, e una Brutalizer ai danni dell’atleta della New Japan. Connors non ha potuto fare altro che cedere.

IWGP United States Heavyweight Championship: Will Osprey batte Orange Cassidy

Due atleti completamente differenti, sia per stile di combattimento sia per personaggio, che hanno dato vita allo showstealer della serata. A vincere è stato Will Osprey con la patentata Storm Breaker, confermandosi campione. Al termine del match gli Aussie Open inferiscono su Cassidy, ma in suo aiuto arriva nientemeno che Shibata, grande nome della New Japan.

AEW Women’s Championship: Thunder Rosa batte Toni Storm

L’unico match femminile della serata ha visto scontrarsi la campionessa in carica, Thunder Storm, e la sfidante Toni Storm. A vincere è stata la lottatrice messicana grazie alla Final Reckoning.

Claudio Castagnoli batte Zack Sabre Jr.

Eccezionale debutto dell’ex Cesaro in AEW. Il wrestler di origini svizzere ha rimpiazzato Bryan Danielson e ha sconfitto Zack Sabre Jr. al termine di un match che ha rappresentato la fiera della tecnica. La vittoria è arrivata per schienamento grazie alla Ricola Bomb, manovra che utilizzava agli albori della carriera in ROH e Chikara.

Dudes with Attitudes—Darby Allin, Sting, & SHINGO Takagi battono Bullet Club—AEW World Tag Team Champions The Young Bucks & El Phantasmo (with Hikuelo)

Oltre 60 anni e non sentirli: il match si apre con uno Sting più in forma che mai che vola sugli avversari grazie a un crossbody dalla rampa. Gli Young Bucks arrivano più volte vicini alla vittoria, ma il pinfall decisivo viene ottenuto dal team dei buoni grazie alla Last of the Dragon di SHINGO ai danni di El Phantasmo.

IWGP World Heavyweight Championship: Jay White batte Okada, Adam Cole & Jay White

Secondo Fatal 4 Way della serata, questa volta valido per il titolo mondiale della New Japan. Giocando di astuzia e opportunismo, Jay White schiene Adam Cole e si conferma campione. Un finale alquanto confusionario dovuto al presunto infortunio di Cole, che ha riportato una commozione cerebrale.

AEW World Championship: Jon Moxley batte Hiroshi

Nel main event della serata Jon Moxley schiene l’ACE della New Japan con la Death Rider, diventando il nuovo campione mondiale della AEW ad interim. Al termine del match scatta una grande rissa che vede coinvolti da una parte i membri del Blackpool Combat Club e dall’altra quelli della Jericho Appreciation Society. Un modo per creare hype attorno alla puntata speciale di Dynamite, Blood & Guts, in programma questa sera.

Dove vedere Forbidden Door in Italia

AEW x NJPW – Forbidden Door né su SKY PRIMAFILA né in streaming on demand su NOW. L’evento è disponibile in replica esclusivamente sulla piattaforma A differenza di quanto inizialmente annunciato, e come consuetudine per gli eventi in ppv della AEW, purtroppo non è stato possibile vederené suné in streaming on demand su NOW. L’evento è disponibile in replica esclusivamente sulla piattaforma FITE.TV al costo di 16 euro circa.

Vi ricordiamo, invece, che è possibile seguire tutte le settimane la AEW in esclusiva su Sky e con commento italiano: Dynamite va in onda ogni venerdì alle 19 su Sky Sport Arena mentre Rampage va in onda lunedì alle 20 sempre su Sky Sport Arena.