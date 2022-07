Consegnata agli archivi l’edizione di quest’anno di Death Before Dishonor, la prima sotto il nuovo management targato Tony Khan. Tra incontri spettacolari e grandi cambi di titolo, il PPV della Ring of Honor (leggete qui la storia della Compagnia) non ha minimamente deluso le aspettative. Ecco i risultati completi.

I risultati di Death Before Dishonor

ROH World Title: Claudio Castagnoli batte Jonathan Gresham

Un debutto con i fiocchi per lo svizzero in ROH che si laurea nuovo campione mondiale al termine di un grande match grazie alla Ricola Bomb. Claudio era stato uno dei pilastri della Compagnia, prima di approdare in WWE nel 2012, ma non era mai riuscito a vincere il titolo massimo. Al termine dell’incontro i due si stringono la mano, rispettando il “Code of Honor”.

ROH World Six-Man Title: Dalton Castle & The Boys battono The Righteous

Altro match, altro cambio di titolo. Dalton Castle e i suoi “Boys” vincono per schienamento e diventano i nuovi Six-Man Champions. A consegnare la vittoria al suo team è stato proprio Castle con la Bang-A-Rang ai danni di Bateman.

ROH Pure Title: Wheeler Yuta batte Daniel Garcia

Wheeler Yuta, ormai da mesi sulla cresta dell’onda in AEW grazie all’affiliazione con il Blackpool Combat Club, si conferma un talento indiscutibile. Ottima prova anche di Daniel Garcia, ma a vincere è il campione in carica grazie a uno schienamento molto articolato. Nel post match Yuta gli porge la mano in segno di rispetto, ma Garcia gli risponde con un dito medio, abbandonando il ring.

Rush batte Dragon Lee

Una sfida tra fratelli dall’alto tasso adrenalinico che vede uscire vittorioso Rush grazie alla Bull’s Horns. Come sottolineato dai commentatori, Rush è ormai alla sua decima vittoria consecutiva e sembra inarrestabile.

ROH Women’s Title: Mercedes Martinez batte Serena Debb

L’autoproclamatosi “professoressa del pro-wrestling” ha dovuto soccombere all’agressività della campionessa in carica, che l’ha costretta alla resa sottomettendola con la Brass City Sleeper.

ROH World TV Title Match: Samoa Joe batte Jay Lethal

Due volti storici della Ring of Honor e di Impact Wrestling. Nelle settimane precedenti al PPV Jay Lethal aveva promesso al mondo intero di diventare il nuovo campione, ma così non è stato. Un determinatissimo Samoa Joe lo ha costretto alla resa con la patentata Coquina Clutch.

ROH World Tag Team Title, 2 out of 3 Falls: FTR battono The Briscoes

Un match durato quasi un’ora, da far federe agli addetti ai lavori e ai neofiti della disciplina. Dax Harwood e Cash Wheeler, ormai in stato di grazia, hanno dimostrato ancora una volta di essere il miglior tag team in circolazione. La terza e decisiva caduta è arrivata dopo un piledriver dalla seconda corda di Dax ai danni di Jay Briscoe.

Nel post match i quattro si stringono la mano, rispettando il Code of Honor, ma i campioni in carica vengono presi di mira da Claudio Castagnoli e Wheeler Yuta. I due, accompagnati da William Regal, si presentano sullo stage e li applaudono per il grande match, ma al tempo stesso rendono ben chiare le loro intenzioni.

Dove vedere Death Before Dishonor

Il nuovo PPV della Ring of Honor è visibile in replica sulla piattaforma di streaming Fite.TV al prezzo di 19,99 dollari. Purtroppo sarà l’unico modo possibile per vederlo anche dall’Italia non essendoci alcuna emittente che abbia acquistato i diritti della Compagnia per il nostro Paese.