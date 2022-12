Anche il terzo brand della WWE ha chiuso alla grande il suo 2022. Sabato scorso è infatti andato in scena NXT Deadline, evento che ha segnato il debutto di una stipulazione nuova di zecca, ovvero l’Iron Survivor Challenge. Nel main event, invece, Bron Breakker ha difeso il titolo assoluto dall’assalto di Apollo Crews. Ecco i risultati completi.

I risultati di NXT Deadline

Women’s Iron Survivor Challenge: Roxanne Perez batte Cora Jade, Indi Hartwell, Kiana James & Zoey Stark

L’evento si è aperto con un match interamente al femminile e che ha messo sullo stesso ring presente e futuro di NXT. A vincere è stata Roxanne Perez, facendo commuovere il suo ex allenatore Booker T, adesso al tavolo di commento del brand.

Isla Dawn batte Alba Fyre

Sconfitta shock per l’ex Kay Lee Ray, avvenuta anche in maniera controversa. Sul finale del match l’arbitro ha emesso uno strano liquido dalla bocca e la distrazione ha permesso a Isla Dawn di andare a segno con una standing elbow drop.

NXT Tag Team Championship: New Day battono Pretty Deadly (C)

Altro momento shock della serata quello in cui Xavier Woods e Kofi Kingston sono diventati i nuovi campioni di coppia di NXT, interrompendo il regno dei Pretty Deadly. La vittoria è arrivata grazie alla Midnight Hour ai danni di Elton Prince. New Day ufficialmente nella storia della WWE dopo aver aggiunto al loro palmares questi altri due titoli.

Men’s Iron Survivor Challenge: Grayson Waller batte

Senza dubbio il match della serata, ricco di azione e ribaltamenti di fronte dall’inizio alla fine. Grayson Waller ha “rubato” la vittoria dopo aver schienato Axiom, colpito dal diving axe kick di Carmelo Hayes. Il wrestler australiano ottiene quindi la possibilità di competere per l’NXT Championship.

NXT Championship: Bron Breakker (C) batte Apollo Crews

Continua il regno da campione di Bron Breakker che si è portato a casa la vittoria dopo una poderosa spear. Al termine del match è stato attaccato a sorpresa da Grayson Waller che ha prontamente fatto capire le sue intenzioni: vuole l’NXT Championship.

Dove vedere NXT Deadline

Se non siete riusciti a vedere l’evento in diretta potete recuperarlo sul WWE Network (qui il link per abbonarsi alla piattaforma). Le puntate settimanali del brand sono invece disponibili con il commento in italiano sulla piattaforma Discovery+.