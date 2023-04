Consegnata agli archivi l’edizione 2023 di Supercard of Honor, il PPV più importante della ROH. Le aspettative non sono state deluse e gli atleti hanno garantito al pubblico una sera di grande spettacolo che ha gettato le basi per il futuro della compagnia. Ecco i risultati completi dello show.

I risultati di ROH Supercard of Honor

AAA Mega Championship: El Hijo Del Vikingo (C) batte Komander

Il PPV si è aperto con un match a cinque stelle in pieno stile lucha libre che ha visto sequenze adrenaliniche e folli, tra cui la canonica 630 di El Hijo Del Vikingo all’infuori del ring. A vincere è stato proprio il campione in carica, meritandosi i grandi applausi del pubblico.

ROH Six-Man Championship: The Embassy (C) batte Metalik, AR Fox & Blake Christian

Altra conferma titolata per The Embassy che ottiene la vittoria grazie a un piledriver di Brian Cage ai danni di Metalik. In questo frangente la differenza fisica tra i due team si è fatta sentire.

ROH Women’s Championship: Athena (C) batte Yuka Sakazaki

Athena (ex Ember Moon in WWE) sembrerebbe aver trovato la sua dimensione ideale in ROH sin dalla conquista del titolo. A Supercard of Honor si è resa protagonista di un match molto fisico e duro contro la wrestler giapponese, confermandosi campionessa grazie alla Oh Face.

ROH TV Championship: Samoa Joe (C) batte Mark Briscoe

Un match incredibile, forse tra i migliori in carriera di Mark Briscoe, senza dubbio dedicato alla memoria del compianto fratello Jay. Nonostante la tenacia e la determinazione mostrate, Mark è dovuto arrendersi a una manovra di sottomissione del campione che ha costretto l’arbitro a chiamare la chiusura della contesa. Al termine del match, però, i due si sono scambiati una stretta di mano in segno di rispetto reciproco.

Daniel Garcia vs Hiroshi Tanahashi

Un giovane in rampa di lancio (soltanto 24 anni) contro un veterano nonchè leggenda del pro-wrestling giapponese. Nonostante Garcia abbia dominato buona parte del match alla fine a vincere è stato proprio Tanahashi, dimostrando di avere ancora lo spirito di un indomito guerriero.

“Reach for the Sky” Ladder Match for the ROH Tag Team Championship: Lucha Bros battono Aussie Open, Top Flight, LFI & The Kingdom

Un altro match sensazionale per decretare i nuovi campioni di coppia della ROH, resi vacanti dopo la scomparsa di Jay Briscoe. A vincere sono stati i Lucha Bros che nel post match hanno ricevuto le congratulazioni di Mark Briscoe e degli FTR. Peccato per l’infortunio alla gamba rimediato da Dante Martin dopo essersi beccato una canadian destroyer dalla scala su quattro tavoli (una delle manovre più folli del match).

ROH Pure Championship: Katsuyori Shibata batte Wheeler Yuta (C)

Anche in questo caso si è trattato di uno scontro tra un giovane e un veterano, ma la posta in palio era molto più alta. Wheeler Yuta ha comandato buona parte del match, ma ha dovuto soccombere al patentato running kick del wrestler nipponico. Shibata è quindi diventato per la prima volta in carriera ROH Pure Champion.

ROH World Championship: Claudio Castagnoli (C) batte Eddie Kingston

Era il match più importante della carriera di Eddie Kingston. Una sfida personale, una rivalità iniziata 15 anni fa e forse mai conclusa. Eddie le ha provate tutte per vincere il match, ma a confermarsi campione è stato nuovamente Claudio Castagnoli. Nel post match lo svizzero, aiutato da Wheeler Yuta, ha infierito sul povero Eddie ma in suo soccorso è arrivato Shibata.

Dove vedere Supercard of Honor

Se non siete riusciti a guardarlo in diretta, il nuovo PPV della Ring of Honor è visibile in differita sulla piattaforma di streaming FITE.TV al prezzo di 19,99 dollari.