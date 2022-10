Consegnata agli archivi l’edizione 2022 di Extreme Rules, Premium Live Event della WWE in cui tutto diventa lecito per una sola notte. Quest’anno, in particolar modo, ogni match presente in card era arricchito da una stipulazione speciale. Tra colpi di scena, incontri caotici e un ritorno shock a fine evento, ecco tutto quello che è andato in scena al Wells Fargo Center di Philadelphia, palazzetto che ha ospitato Extreme Rules.

I risultati di WWE Extreme Rules 2022

Brawling Brutes (Sheamus, Butch & Ridge Holland) battono Imperium (Gunther, Ludwig Kaiser & Giovanni Vinci) in un Donnybrook Match

Lo show si è aperto con un 3 vs 3 che ha visto in gara due tra le fazioni più importanti di SmackDown, ormai in rivalità da mesi. Nonostante l’ottima prestazione del nostro connazionale Giovanni Vinci, a vincere sono i Brawling Brutes dopo un Brogue Kick di Sheamus ai suoi danni. Da segnalare anche una devastante Celtic Cross dell’irlandese ai danni di Gunther sul tavolo dei commentatori, posizionato al di fuori del ring.

WWE SmackDown Women’s Championship: Ronda Rousey batte Liv Morgan in un Extreme Rules Match

Primo shock della serata: giunge a conclusione il regno titolato di Liv Morgan, diventata campionessa a Money in The Bank. Ronda Rousey la costringe alla resa con una manovra di sottomissione e si porta a casa la cintura. Nel post match, tra i fischi del pubblico di Philly, la “Baddest Woman on the Planet” continua a infierire sull’ex campionessa, non mollando la presa.

Liv Morgan passed out in the submission No tap, just no fight left…#ExtremeRules pic.twitter.com/rzvWuE4zjW — WWE on BT Sport (@btsportwwe) October 9, 2022

Karrion Kross batte Drew McIntyre in uno Strap Match

Prima, importante vittoria per Karrion Kross sin dal suo ritorno in WWE avvenuto alcuni mesi fa. Nonostante la tenacia e determinazione dello scozzese, a vincere è proprio Kross grazie a una preziosa interferenza della compagna Scarlett che spruzza dello spray al peperoncino in faccia al malcapitato Drew. Kross ne approfitta per andare a segno con la sua finisher e portarsi a casa il match.

Chalk up a huge assist to @Lady_Scarlett13 who pepper-sprayed Drew McIntyre! @realKILLERkross takes the win.#ExtremeRules pic.twitter.com/4cO5boI2Cf — WWE on BT Sport (@btsportwwe) October 9, 2022

WWE Raw Women’s Championship: Bianca Belair batte Bayley in un Ladder Match

Grande prestazione della campionessa femminile di Raw che si conferma tale al termine di un ottimo Ladder Match. A poco sono servite le interferenze di Dakota Kai e Iyo Sky, compagne della stable di Bayley.

Finn Balor batte Edge in un I Quit Match

Il primo match in assoluto tra Edge e Balor non ha deluso le aspettative. I due se le sono date di santa ragione per quasi 30 minuti, ma il finale ha lasciato senza parole i fan di Philly. Edge è stato costretto ad esclamare le parole “I Quit” dopo che Rhea Ripley aveva minacciato di colpire la moglie Beth Phoenix con delle sedie. L’arbitro concede la vittoria all’irlandese, ma Rhea esegue ugualmente una brutale Con-Chair-To ai danni dell’Hall of Famer mentre Edge è costretto a guardare.

Matt Riddle batte Seth “Freakin” Rollins in un Fight Pit Match

L’accesa e personale rivalità tra i due continua all’interno di una stipulazione che richiama i match all’interno dell’ottagono (non per l’altro è stato scelto come arbitro Daniel Cormier, ex campione della UFC). Un Riddle scatenato vince il match dopo una manovra ad alto rischio dalla cima dell’impalcatura e dopo aver costretto Rollins alla resa. Una sconfitta pulita, per sottomissione.

There's no way this isn't extremely painful #ExtremeRules pic.twitter.com/nLRlyHlh0R — WWE on BT Sport (@btsportwwe) October 9, 2022

Il Premium Live Event sembra essere ormai giunto al termine, ma si spengono le luci e risuona una cantilena molto familiare…..He’s got the whole world in his hands!! Tra il pubblico appaiono tutti i personaggi protagonisti della Firefly Fun House di Bray Wyatt fino alla sua ultima incarnazione, The Fiend! Sullo stage viene inquadrata una porta, poi scardinata e che lascia spazio al ritorno shock di Wyatt! Bray Wyatt è nuovamente in WWE e il pubblico di Philly è totalmente in delirio.

Dove vedere WWE Extreme Rules

Se non siete riusciti a recuperarlo in diretta, Extreme Rules è come sempre disponibile anche in differita soltanto sul WWE Network: potete abbonarvi alla piattaforma seguendo questo link.