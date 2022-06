Consegnata agli archivi l’edizione 2022 di Hell in a Cell, premium live event della WWE disputatosi in una Allstate Arena di Chicago completamente sold-out. Ovazione per Cody Rhodes che, nonostante avesse riportato un infortunio al tendine del pettorale destro, ha deciso ugualmente di competere nel main event, rendendosi protagonista di una prestazione magistrale.

I risultati di Hell in a Cell

WWE Raw Women’s Championship: Bianca Belair (C) batte Becky Lynch & Asuka

Lo show si è aperto con il triple threat match interamente al femminile che ha tenuto il pubblico incollato alla sedia dall’inizio alla fine. A vincere è stata Bianca Belair, giocando d’astuzia, dopo aver schienato Asuka che nel frattempo era stata messa al tappeto da Becky Lynch. La EST of WWE si conferma dunque Raw Women’s Champion.

Bobby Lashley batte Omos & MVP

Nonostante la disparità numerica, l’ex WWE Champion si è portato a casa la vittoria dopo aver imprigionato MVP nella Hurt Lock. Decisiva l’interferenza a sorpresa di Cedric Alexander, ex membro della Hurt Business. Al termine del match Lashley ha celebrato con i fan a bordo ring.

Kevin Owens batte Ezekiel

Il canadese ha continuato la sua crociata contro i fan della WWE dimostrare che Ezekiel ed Eias siano in realtà la stessa persona. A vincere è stato proprio lui grazie alla patentata stunner.

The Judgement Day batte AJ Styles, Finn Balor & Liv Morgan

La stable capitanata dalla Rated R Superstar continua a macinare vittorie. Dopo aver sconfitto AJ Styles a WrestleMania e WrestleMania Backlash, Edge ha schienato Finn Balor con una poderosa spear, consegnando la vittoria al suo team. Staremo a vedere quale sarà la prossima mossa del Phenomenal One.

No Holds Barred Match: Madcap Moss batte Happy Corbin

Madcap Moss ha utilizzato qualsiasi oggetto contundente a sua disposizione per vendicarsi di Happy Corbin. Come colpo finale ha deciso di utilizzare i gradoni d’acciaio mentre Corbin aveva il collo intrappolato in una sedia. Attacco decisivo che gli ha consegnato la vittoria.

WWE United States Championship Match: Theory (C) batte Mustafa Ali

Match molto dinamico con il pubblico tutto dalla parte di Mustafa Ali, nativo di Chicago. A vincere è stato però Theory con la sua finisher, confermandosi il campione degli Stati Uniti.

Hell in a Cell Match: Cody Rhodes batte Seth “Freakin” Rollins

Cody Rhodes è riuscito a battere per la terza volta consecutiva Seth Rollins. Una prestazione magistrale dettata dal fatto che l’American Nightmare fosse infortunato al tendine del pettorale destro, ma ha ugualmente deciso di esibirsi. Per la vittoria è stato decisivo l’utilizzo dello sledgehammer, marchio di fabbrica del buon Triple H.

Dove vedere WWE Hell in a Cell

Se vi siete persi la diretta, potete guardare Hell in a Cell in differita abbonandovi al WWE Network. Sulla piattaforma di streaming della Compagnia di Stamford trovate show, documentari e molti contenuti originali.