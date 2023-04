Consegnata agli archivi l’edizione 2023 di Stand & Deliver, l’evento di NXT più importante dell’anno. Nella magica cornice di Los Angeles, durante la WrestleMania Week, le superstar non hanno deluso le aspettative, regalando una serata di grande spettacolo. Ecco i risultati completi dello show, presentato dagli ex campioni di coppia Pretty Deadly.

I risultati di WWE NXT Stand & Deliver

Ladder Match for the NXT Women’s Championship: Indi Hartwell batte Roxanne Perez, Tiffany Stratton, Zoey Stark, Gigi Dolin & Lyra Valkyria

L’evento speciale di NXT si è aperto con l’attesissimo Ladder Match per il titolo femminile. Ogni superstar ha dato il meglio di se, ma alla fine a spuntarla è stata Indi Hartwell, laureandosi per la prima volta in carriera campionessa. Tra i momenti topici va segnalata l’interferenza di Jacy Jayne che ha scaraventato Gigi Dolin dalla cima della scala, impedendole di staccare la cintura.

Triple Threat for the NXT Tag Team Championship: Gallus (C) battono The Family & The Creed Brothers

Grande vittoria per la coppia di scozzesi, coadiuvata dal ritorno di Joe Coffey. Niente da fare per la “famiglia” e per i Creed Brothers, tifatissimi dal pubblico.

Fatal 5 Way for the NXT North American Championship: Wes Lee (C) batte Dragon Lee, Axiom, Ilja Dragunov & JD McDonagh

Senza dubbio il match più adrenalinico della serata che ha visto il debutto a NXT della superstar messicana Dragon Lee, ex campione in AAA. A vincere è stato il campione in carica Wes Lee grazie a un Cardiac Kick ai danni di Ilja Dragunov.

Unsanctioned Match: Johnny Gargano batte Grayson Waller

Una delle rivalità più personali di NXT è finalmente giunta al termine. Johnny Gargano e Grayson Waller si sono dati battaglia in un violento match senza regole che ha visto l’utilizzo di numerosi oggetti contundenti. A spuntarla è stato Gargano che nel post match si è riunito con la compagna Candice LeRae e con i due amiconi, nonchè ex compagni di stable, Dexter Lumix e Indi Hartwell.

NXT Women’s Tag Team Championship: Isla Dawn & Alba Fyre battono Kiana James & Fallon Henley (C)

Prima, grande sorpresa della serata. La strana coppia composta da Isla Dawn e Alba Fyre si è portata a casa l’incontro vincendo le cinture tra lo stupore del pubblico.

NXT Championship: Carmelo Hayes batte Bron Breakker (C)

La consacrazione definitiva di Carmelo Hayes è finalmente arrivata. Dopo quasi due anni di rincorsa al titolo Carmelo, soprannominato “Him”, si è laureato NXT Champion battendo per schienamento Bron Breakker. Nel post match l’ex campione ha voluto stringergli la mano in segno di rispetto e stima, riconoscendo la sua sconfitta. L’era di Carmelo è ufficialmente iniziata.

Dove vedere NXT Stand & Deliver

Potete rivedere il grande evento di NXT in esclusiva sul WWE Network: qui il link per abbonarvi alla piattaforma.