Consegnata agli archivi l’edizione 2023 di Royal Rumble, da sempre uno degli eventi più importanti in casa WWE nonchè prima grande fermata verso la “Road to WrestleMania”. Uno show ricco di azione e momenti emozionanti che ha visto il rientrante Cody Rhodes entrare nella Rumble con il numero 30 e garantirsi un match titolato a WrestleMania 39. Ecco i risultati completi del Premium Live Event, andato in onda ieri sera dall’Alamodome di San Antonio (Texas).

I risultati di Royal Rumble 2023

Cody Rhodes vince la Royal Rumble

Lo show si è aperto con il match più atteso della serata, ovvero la Rumble al maschile. Il ritorno di Cody Rhodes dopo mesi dal suo infortunio al pettorale era già stato annunciato dalla WWE ma la vittoria dell’American Nightmare ha ugualmente reso felice il pubblico di San Antonio. Entrato in scena con il numero 30 Cody ha eliminato per ultimo l’Intercontinental Champion Gunther, protagonista di una performance da record: è infatti rimasto sul ring per 1 ora, 11 minuti e 25 secondi, battendo il precedente record detenuto da Rey Mysterio.

A dream has become reality at #RoyalRumble. Congratulations to the undeniable @CodyRhodes, you EARNED it. pic.twitter.com/v4YBiLYE2M — WWE (@WWE) January 29, 2023

Mountain Dew Pitch Black Match: Bray Wyatt batte LA Knight

Nel match più bizzarro della serata, completamente al buio come da stipulazione, Bray Wyatt ha battuto LA Knight grazie all’aiuto di Uncle Howdy, figura misteriosa che da mesi ormai terrorizza il WWE Universe. Sul finale del match sono comparsi anche gli altri personaggi nati dalla mente di Wyatt.

As Bray Wyatt and @RealLAKnight met in the first-ever @MountainDew Pitch Black Match at #RoyalRumble, Uncle Howdy made a big splash! pic.twitter.com/TqYhpt1sAZ — WWE (@WWE) January 29, 2023

WWE Raw Women’s Championship: Bianca Belair (C) batte Alexa Bliss

Incontro valevole per il titolo femminile di Raw che ha visto la campionessa in carica battere la sfidante con la patentata KOD. Nel post match Uncle Howdy è apparso sullo schermo e ha continuato a stuzzicare Alexa Bliss, chiedendole se si sentisse davvero al comando.

Rhea Ripley vince la Royal Rumble

Prestazione stellare di Rhea Ripley, componente del Judgment Day, che vince la Rumble al femminile dopo essere entrata con il numero 1. Un finale tesissimo dove Liv Morgan, entrata con il numero 2, sembrava vicinissima alla vittoria. Durante la Rumble ha fatto il suo ritorno anche l’ex campionessa Asuka, presentatasi con un’attitudine più violenta rispetto al solito e con un facepainting che ha ricordato la sua vecchia gimmick in Giappone, ovvero Kana.

#RoyalRumble just became RHEA RUMBLE!@RheaRipley_WWE has won the Women's Royal Rumble Match from the number 1️⃣ spot and now … MAMI IS GOING TO #WRESTLEMANIA!!! pic.twitter.com/5zWrk4QwKN — WWE (@WWE) January 29, 2023

WWE Undisputed Universal Championship Match: Roman Reigns (C) batte Kevin Owens

Ci sono volute ben 4 spear per consentire a Roman Reigns di sconfiggere Kevin Owens e mantenere entrambe le cinture attorno alla vita. Il post match ha invece segnato la fine definitiva del sodalizio tra Sami Zayn e la Bloodline, creando anche delle frazioni interne tra fratelli. Il canadese ha infatti deciso di colpire Roman Reigns con una sediata alle spalle, venendo poi assalito dal resto della Bloodline.

Senza dubbio il momento più emozionante dell’intera serata e che ha visto tutto il pubblico di San Antonio stare dalla parte di Sami Zayn. Al pestaggio ai danni del canadese non ha voluto partecipare Jey Uso che ha preferito lasciare il ring e andarsene con uno sguardo costernato e frustrato. Jey Uso, ricordiamo, era stato determinante nello scagionare Sami Zayn durante il Tribal Court a Raw is XXX, dimostrandosi suo grande amico e sostenitore.

Dove vedere Royal Rumble 2023

Se non siete riusciti a recuperarlo in diretta, l’evento è disponibile in differita come sempre soltanto sul WWE Network.