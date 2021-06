I segreti delle attrazioni Disney arriva a luglio in streaming

Le attrazioni Disney sono da sempre una parte molto importante del panorama immaginifico messo in piedi nel corso dei decenni. Per omaggiare la magia divenuta immortale, da venerdì 16 luglio Disney+ presenterà in anteprima tutti gli episodi della sua nuova serie originale I segreti delle attrazioni Disney, per celebrare l’uscita del lungometraggio Jungle Cruise, disponibile dal 28 luglio nelle sale italiane e dal 30 luglio su Disney+ con Accesso VIP (ispirato all’attrazione dei Parchi Disney, inaugurata nel 1955 con l’apertura del parco Disneyland).

La serie, narrata da Paget Brewster, sarà composta da 10 episodi e offrirà uno sguardo in esclusiva “dietro le quinte” delle attrazioni e delle destinazioni più amate nei parchi e nei resort Disney, da “Jungle Cruise” a “it’s a small world”, passando per la “Haunted Mansion” e il più recente “Star Wars: Galaxy’s Edge”. Si potrà infatti ascoltare la storia dietro ogni castello dei Parchi, scoprendo come e in che modo i creatori li abbiano progettati e costruiti. Ma non solo: I segreti delle attrazioni Disney svelerà anche i meccanismi dei complessi sistemi di trasporto di ogni parco e come è nato l’iconico Disneyland Hotel.

La serie racconterà la sorprendente storia dei parchi Disney utilizzando filmati inediti e fotografie d’archivio, svelando al pubblico la nascita delle attrazioni e come sono state perfezionate nel corso degli anni, grazie anche all’emergere di nuove idee e all’evoluzione sempre costante della tecnologia.

Ogni episodio presenterò anche interviste esclusive ai personaggi premiati con i Disney Legends e a decine di Imagineers del passato e del presente: tra questi Bob Weis, Jeanette Lomboy, Kim Irvine, Scott Trowbridge, Tom Fitzgerald, Scot Drake, Carmen Smith, Joe Rohde e molti altri ancora, i quali sveleranno i segreti dei parchi e delle attrazioni iconiche Disney. Storie come quella della Haunted Mansion e di come sia stata riempita con 999 fantasmi, di come la Twilight Zone Tower of Terror si sia trasformata in Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT! e del perché Space Mountain abbia tardato così a lungo prima di essere stata inaugurata ufficialmente.

Tutti e 10 gli episodi di I segreti delle attrazioni Disney saranno disponibili in streaming da venerdì 16 luglio in esclusiva su Disney+.