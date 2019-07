I set LEGO Star Wars 2020 sono stati rivelati!

I nuovi set di LEGO Star Wars 2020 sono già stati svelati e saranno disponibili a partire dal 1 ° gennaio 2020. Nel frattempo ecco le immagini di set.

I nuovi set di LEGO Star Wars 2020 sono già stati svelati, come il set 75270 di “Obi-Wan’s Hut” e quello 75271 di “Luke Skywalker’s Landspeeder“, entrambi disponibili a partire dal 1 ° gennaio 2020. Dunque, nonostante manchi ancora parecchio tempo all’uscita dei nuovi LEGO dedicati alla saga di Star Wars, sono già stati resi noti. Ogni set avrà un costo di 29,99 dollari e sarà composto da circa 200-250 mattoncini.

Nella scatola di “Obi-Wan’s Hut” saranno comprese anche alcune minifigure, come quella di R2-D2, Luke e Obi-Wan. In oltre, sarà incluso un ologramma della Principessa Leia. Il set di “Luke Skywalker’s Landspeeder” includerà invece tre minifigure, quella di Luke, di C-3PO e di Jawa. Entrambi i set LEGO della saga di Star Wars, che saranno disponibili dall’inizio del 2020, verranno esposti in questi mesi presso gli stand LEGO.

LEGO Star Wars – 75270 – Obi-Wan’s Hut

Il set dedicato a Obi-Wan, come potrete notare, è veramente molto dettagliato, ricco di fantastici oggetti che stimolano la creatività dei bambini, tra cui spade laser e un ologramma, di cui parlavamo prima, della Principessa Leia. Il nuovo set disponibile da gennaio ricrea le classiche scene di Star Wars. Oltre ai personaggi citati primi è incluso anche un Predatore Tusken per le battaglie di ruolo.

LEGO Star Wars – 75271 – Luke Skywalker’s Landspeeder

Gli appassionati dei mattoncini LEGO e della saga di Star Wars potranno divertirsi facendo finta di attraversare il deserto di Tatooine con il nuovo modello LEGO Star Wars 75271 – Luke Skywalker X-34 Landspeeder, anch’esso disponibile da gennaio 2020. Più dettagliato che mai, comprende le minifigure di Luke e C-3PO e, in oltre, ci sarà un baule apribile con macrobinocoli all’interno insieme ad una clip per il fucile blaster di Luke per ispirare un gioco creativo. Grandi e piccini potranno immedesimarsi nel film di Star Wars con il nascondiglio delle caverne da costruire per una minifigura di Jawa armata.

Cosa ne pensate dei nuovi set LEGO dedicati all’appassionante saga di Star Wars? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.