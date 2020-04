I Simpson: Disney sistemerà le proporzioni entro maggio!

I Simpson rappresentano una delle serie televisive animate di più successo, e su questo non ci sono particolari dubbi. Dopo il suo debutto sul catalogo di Disney+, alcuni appassionati non sono stati particolarmente contenti per colpa delle proporzioni video sbagliate delle prime stagioni di questo show televisivo.

Disney ha raccolto i pareri degli utenti, e ha deciso di correre ai ripari, annunciando che entro maggio le proporzioni saranno sistemate entro il mese di maggio. Per chi non lo sapesse, le prime stagioni de I Simpson hanno compiuto il debutto con uno standard di riferimento diverso rispetto a quello attualmente in uso, vale a dire i 4:3 contro i 16:9 attuali (che gli stessi Simpson si sono adattati nel lontano 2009).

Disney+, attualmente, ha un sistema di riadattamento dell’immagine automatico, che permette di passare dai 4:3 ai 16:9. Tuttavia, questo escamotage comporta anche il taglio e diverse alterazioni di molte gag presenti nella commedia statunitense, che hanno spinto appunto gli utenti a lamentarsi con La Casa di Topolino.

Insomma, le aspettative degli appassionati sono davvero alte per una serie televisiva come quella de I Simpson. Per fortuna, Disney ha ascoltato i pareri degli utenti e sta lavorando per sistemare definitivamente il problema.