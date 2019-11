I Simpson: la puntata con Michael Jackson non è presente su Disney+

Disney+, la nuova piattaforma di contenuti in streaming di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento, di proprietà della The Walt Disney Company, è da qualche giorno disponibile in alcune parti del mondo. All’uscita, la piattaforma ha messo a disposizione un grande catalogo di contenuti comprendente anche la famosa serie animata I Simpson.

Tra i vari problemi o stranezze segnalate dagli utenti spicca la scoperta dell’assenza di un episodio fra quelli disponibili: Stark Raving Dad. Si tratta dell’episodio divenuto, prima, famoso per la partecipazione come guest star di Michael Jackson e poi per le dichiarazioni del produttore dopo che la popstar fu accusata di pedofilia e abusi su minori dal documentario Leaving Neverland. Il film raccontava, infatti, le testimonianze di due uomini, Wade Robson e James Safechuck, che affermavano di essere stati vittime di abusi sessuali da parte di Michael Jackson quando ancora erano dei bambini.

Nella puntata incriminata, trasmessa per la prima volta nel 1991, Homer finisce per essere rinchiuso in un istituto di igiene mentale dopo essere stato scambiato erroneamente per un anarchico. All’interno dell’istituto conosce un uomo che crede di essere Michael Jackson e che viene doppiato proprio dal cantante, nonostante non sia stato mai riconosciuto tra i credit. Dopo una serie di peripezie, l’uomo scopre di essere in realtà un muratore del New Jersey conosciuto con il nome di Leon Kompowsky, ma che comunque possiede tutte le caratteristiche che hanno reso celebre Michael Jackson quali la voce e le movenze. Secondo le accuse di Robson e Safechuck il creare false personalità rappresentava il metodo con cui Jackson adescava i bambini.

La decisione di cancellare la puntata è stata presa a marzo di quest’anno quando il produttore James L. Brooks dichiarò:

“Sono contrario alla distruzione di ogni tipo di documento.. ma questo è un nostro prodotto e abbiamo la possibilità di toglierne un capitolo”.

A distanza di mesi e nonostante Michael Jackson prima e la famiglia dopo si siano sempre dichiarati innocenti, la puntata è stata ufficialmente cancellata dal catalogo de I Simpson.