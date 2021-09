I ThunderCats arrivano su Zombicide?

CMON sta festeggiando i notevole traguardo dei venti anni di attività. Per farlo veramente in grande stile, ha iniziato a creare dei mash up tra i suoi più riusciti titoli ed alcuni dei franchise più amati della Cultura Pop, compresa quella che pare essere l’unione tra Zombicide e i mai troppo apprezzati ThunderCats.

La notizia, non ancora ufficializzata appieno, deriverebbe da una singola miniatura prevista per una particolare edizione del gioco che, a conti fatti, sembra proprio riprodurre le fattezze di Panthro, uno dei protagonisti più apprezzati della squadra dei ThunderCats. Per chi non li conoscesse, i ThunderCats sono i protagonisti di una serie animata prodotta da RankinBass sulla falsariga degli immortali Masters of the Universe della Filmation, che raccontava le avventura di un gruppo di eroi dalle spiccate caratteristiche feline, in lotta contro il tremendo sacerdote di un abominevole culto malvagio e dimenticato.

Anche senza una comunicazione ufficiale, le fattezze della miniatura mostrata non lasciano alcun dubbio, si tratta proprio di Panthro, il mastro d’armi del gruppo degli umanoidi felini giunti da Thundera e mentore del protagonista, il giovane principe Lion-O. In molti danno oramai per certo che un Expansion Pack Crossover a tema per Zombicide sia oramai imminente, anche se non sono al momento disponibili ulteriori dettagli in merito.

Se la cosa fosse confermata (e crediamo proprio che lo sarà) non vediamo l’ora di dare uno sguardo più approfondito agli altri componenti dei ThunderCats, o meglio, alle loro miniature. Data l’eccelsa qualità di quella presentata per Panthro, la curiosità di vedere quelle di Lion-O, della sensuale Cheetara, di Tygra o, ovviamente, anche quella del malvagio Mumm-Ra, è davvero enorme!

Speriamo di avere al più presto nuove info su questo affascinante crossover! Nel frattempo, per ingannare l’attesa, se volete recuperare il gioco base di Zombicide, potete farlo a questo link.